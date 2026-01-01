SÅ FUNGERAR DET
Få ditt företag att växa förutsägbart
Skapa intäkter till ditt företag genom smidig evenemangsplanering.
1. Skapa ett evenemang och låt vem som helst anmäla sig
Skapa ett evenemang och dela det med ditt nätverk. Deltagarna behöver inte registrera sig på Doodle.
2. Sätt rätt storlek på dina sessioner
Sätt en gräns för antalet deltagare per session så att gruppen förblir hanterbar
3. Planera evenemang på distans
Planera enkelt, oavsett vilken tidszon du och dina deltagare befinner er i. Doodle gör det tunga jobbet.
4. Undvik att folk uteblir
Skicka automatiska påminnelser till deltagarna före evenemanget för att fler ska dyka upp.
användningsområde
Anmälningslistor för alla dina evenemangsbehov
Skapa anpassade anmälningssidor för både individuella och gruppevenemang.
Utöka din kundbas med hjälp av personliga och professionellt utformade anmälningssidor för evenemang.
FUNKTIONER
Vad planerar vi härnäst för anmälningslistor?
Utifrån samtal med riktiga kunder har vi tagit fram en färdplan för produktens utveckling.
Nu
Inget konto krävs för att anmäla sig till evenemang: dina deltagare kan anmäla sig till vilket evenemang som helst utan att skapa ett Doodle-konto.
Radera din anmälningslista: håll dina evenemangslistor fria från gammalt innehåll.
Sätt en gräns för antalet deltagare per session: sätt rätt storlek på dina sessioner. En mycket efterfrågad funktion.
Exportera deltagarlistan för en anmälningslista: skriv ut listan om du behöver den på papper vid en fysisk session.
Senare
Samla in information från deltagarna före varje evenemang: förbered dig bättre inför evenemanget.
Skapa en egen URL: bygg trovärdighet när du delar länken till din anmälningslista.
Börja ta emot bokningar redan idag
Skapa din bokningssida på några minuter och få in fler bokningar.