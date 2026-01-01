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anmälningslistor

Utöka din kundbas och stärk ditt varumärke genom utåtriktade evenemang.

Organisera konferenser, webbinarier och utbildningar online och på plats med anmälningslistor.

Prova nu

SÅ FUNGERAR DET

Få ditt företag att växa förutsägbart

Skapa intäkter till ditt företag genom smidig evenemangsplanering.

1. Skapa ett evenemang och låt vem som helst anmäla sig

Skapa ett evenemang och dela det med ditt nätverk. Deltagarna behöver inte registrera sig på Doodle.

2. Sätt rätt storlek på dina sessioner

Sätt en gräns för antalet deltagare per session så att gruppen förblir hanterbar

3. Planera evenemang på distans

Planera enkelt, oavsett vilken tidszon du och dina deltagare befinner er i. Doodle gör det tunga jobbet.

4. Undvik att folk uteblir

Skicka automatiska påminnelser till deltagarna före evenemanget för att fler ska dyka upp.

användningsområde

Anmälningslistor för alla dina evenemangsbehov

Skapa anpassade anmälningssidor för både individuella och gruppevenemang.

Utöka din kundbas med hjälp av personliga och professionellt utformade anmälningssidor för evenemang.

FUNKTIONER

Vad planerar vi härnäst för anmälningslistor?

Utifrån samtal med riktiga kunder har vi tagit fram en färdplan för produktens utveckling.

  • Nu

    Inget konto krävs för att anmäla sig till evenemang: dina deltagare kan anmäla sig till vilket evenemang som helst utan att skapa ett Doodle-konto.

    Radera din anmälningslista: håll dina evenemangslistor fria från gammalt innehåll.

    Sätt en gräns för antalet deltagare per session: sätt rätt storlek på dina sessioner. En mycket efterfrågad funktion.

    Exportera deltagarlistan för en anmälningslista: skriv ut listan om du behöver den på papper vid en fysisk session.

  • Senare

    Samla in information från deltagarna före varje evenemang: förbered dig bättre inför evenemanget.

    Skapa en egen URL: bygg trovärdighet när du delar länken till din anmälningslista.

Börja ta emot bokningar redan idag

Skapa din bokningssida på några minuter och få in fler bokningar.

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