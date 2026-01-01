Inget konto krävs för att anmäla sig till evenemang: dina deltagare kan anmäla sig till vilket evenemang som helst utan att skapa ett Doodle-konto.

Radera din anmälningslista: håll dina evenemangslistor fria från gammalt innehåll.

Sätt en gräns för antalet deltagare per session: sätt rätt storlek på dina sessioner. En mycket efterfrågad funktion.

Exportera deltagarlistan för en anmälningslista: skriv ut listan om du behöver den på papper vid en fysisk session.