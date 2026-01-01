Tid som bidrar till bättre patientvård
Vårdkliniker förlorar tusentals timmar varje år på samordning. Tänk igenom hur er klinik samverkar mellan patienter, vårdgivare och avdelningar för att frigöra den tid som gör att ert team kan ge meningsfull vård.
Får förtroende från vårdcentraler och hälso- och sjukvårdssystem vid ledande vårdinrättningar
VÅR LÖSNING
Planering av patientvården
Utforma hur din mottagning fördelar och delar upp tiden mellan vårdgivare, personal och patienter så att det finns utrymme för meningsfull vård.
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.
RESULTAT
Doodle för Hälso- och sjukvård
Se patientflödet i hela din mottagning
Leverantörer, rum och utrustning finns ofta i olika system. Doodle samlar all tillgänglighetsinformation i en överskådlig vy, så att beslut kan fattas med fullständig överblick.
Säkerställa tid för kundorienterad vård
Mellan mottagningstider, journalföring och brådskande förfrågningar fylls vårdgivarens tid snabbt. Doodle ser till att de uppgifter som kräver uppmärksamhet får den tid de behöver, så att själva vården inte behöver konkurrera med det administrativa arbet…
Tid som tillbringats online inom hela din verksamhet
Konsultationer, remisser, besök med flera vårdgivare, skiftbemanning. Doodle sköter samordningen mellan vårdgivare, platser och system, så att ditt team kan fokusera på patienterna.
Utvecklad för alla roller inom hälso- och sjukvården
Läkare och vårdgivare
Spar tid för den kliniska verksamheten, automatisera uppföljningarna och låt patienterna själva boka konsultationer och telemedicinska besök.
Patientmottagning och tidsbokning
Styr inkommande förfrågningar till rätt vårdgivare, minska antalet tur-och-retur-kontakter och hjälp patienterna att få vård snabbare.
Praktikchefer
Samordna vårdgivare mellan olika verksamhetsställen och upprätthåll en jämn arbetsbelastning med tydlig överblick över tillgängligheten.
Schemaläggare för specialistvård och kirurgi
Samordna operationssalar, bilddiagnostik, laboratorier och ingrepp där flera vårdgivare deltar med hjälp av en gemensam översikt över tid och kapacitet.
Patienter och anhöriga
Boka besök, uppföljningar och gruppmöten via tydliga och säkra självbetjäningsalternativ.
Hur en ideell medicinsk organisation lyckades korta ner handläggningstiderna över olika institutioner och tidszoner
Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.
9 månader
av möten som planerats i förväg för läkare och lärare
Fri sikt
alla kommande möten samlade på ett ställe
Förkortad ledtid
att planera in inom 3 månader
”Schemaläggningen var en av de mest besvärliga uppgifterna för gruppen... Så det här är just nu en av de stora förbättringarna som eliminerar en hel del slöseri och tillför mervärde till processen.”