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Tid som bidrar till bättre patientvård

Vårdkliniker förlorar tusentals timmar varje år på samordning. Tänk igenom hur er klinik samverkar mellan patienter, vårdgivare och avdelningar för att frigöra den tid som gör att ert team kan ge meningsfull vård.

Hitta det perfekta abonnemanget för digSe planer och priser

Får förtroende från vårdcentraler och hälso- och sjukvårdssystem vid ledande vårdinrättningar

VÅR LÖSNING

Planering av patientvården

Utforma hur din mottagning fördelar och delar upp tiden mellan vårdgivare, personal och patienter så att det finns utrymme för meningsfull vård.

Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt

Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

RESULTAT

Doodle för Hälso- och sjukvård

  • Se patientflödet i hela din mottagning

    Leverantörer, rum och utrustning finns ofta i olika system. Doodle samlar all tillgänglighetsinformation i en överskådlig vy, så att beslut kan fattas med fullständig överblick.

  • Säkerställa tid för kundorienterad vård

    Mellan mottagningstider, journalföring och brådskande förfrågningar fylls vårdgivarens tid snabbt. Doodle ser till att de uppgifter som kräver uppmärksamhet får den tid de behöver, så att själva vården inte behöver konkurrera med det administrativa arbet…

  • Tid som tillbringats online inom hela din verksamhet

    Konsultationer, remisser, besök med flera vårdgivare, skiftbemanning. Doodle sköter samordningen mellan vårdgivare, platser och system, så att ditt team kan fokusera på patienterna.

Utvecklad för alla roller inom hälso- och sjukvården

  • Läkare och vårdgivare

    Spar tid för den kliniska verksamheten, automatisera uppföljningarna och låt patienterna själva boka konsultationer och telemedicinska besök.

  • Patientmottagning och tidsbokning

    Styr inkommande förfrågningar till rätt vårdgivare, minska antalet tur-och-retur-kontakter och hjälp patienterna att få vård snabbare.

  • Praktikchefer

    Samordna vårdgivare mellan olika verksamhetsställen och upprätthåll en jämn arbetsbelastning med tydlig överblick över tillgängligheten.

  • Schemaläggare för specialistvård och kirurgi

    Samordna operationssalar, bilddiagnostik, laboratorier och ingrepp där flera vårdgivare deltar med hjälp av en gemensam översikt över tid och kapacitet.

  • Patienter och anhöriga

    Boka besök, uppföljningar och gruppmöten via tydliga och säkra självbetjäningsalternativ.

Hur en ideell medicinsk organisation lyckades korta ner handläggningstiderna över olika institutioner och tidszoner

Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.

  • 9 månader

    av möten som planerats i förväg för läkare och lärare

  • Fri sikt

    alla kommande möten samlade på ett ställe

  • Förkortad ledtid

    att planera in inom 3 månader

”Schemaläggningen var en av de mest besvärliga uppgifterna för gruppen... Så det här är just nu en av de stora förbättringarna som eliminerar en hel del slöseri och tillför mervärde till processen.”

– Erik Frederick
External Network Liaison

This is Doodle This is Time For all Time

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