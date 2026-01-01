Featured case studies
Hur SRG Inc. sparar 40 timmar varje månad på global schemaläggning med hjälp av Doodle
Doodle är ett schemaläggningsprogram som är perfekt utformat för att tillgodose de komplexa behoven hos moderna ideella organisationer och icke-statliga organisationer.Read the case study
Hur CDA samordnar över 50 frivilliga tandläkare med ett varumärkesanpassat och säkert bokningssystem
Doodle hjälper den kanadensiska tandläkarföreningen att hantera tandläkteamens fullspäckade scheman.Read the case study
Hur UC Davis sparade upp till en månads tid och undvek onödiga förseningar med hjälp av Doodle
Se hur deras laboratorieteam på några minuter planerade in hundratals säkerhetsinspektioner, minskade e-postväxlingen och såg till att efterlevnaden hölls på rätt spår.Read the case study
- 133 miljoner
Användare från ledande organisationer världen över
- 78 000
Planerade möten per dag
- 39 000
Antal sparade timmar per dag
Snabbare försäljningscykler börjar med smartare planering av varje möte
Hur en utbildningskonsult ökade lärarnas deltagande med hjälp av Doodle
University of South Carolina förenklar schemaläggningen för lärarkåren med hjälp av Doodle
Hur Motives HR-team förenklade introduktionen, utbildningen och samordningen med hjälp av Doodle
Hur UVA:s EA sparar två dagar i månaden på schemaläggningen med Doodle
Hur Science Gallery sparade flera veckor genom att boka globala möten på några minuter
Ronald McDonald House förenklar rekryteringen och den externa schemaläggningen med hjälp av Doodle
Hur staden Arvada förbättrade samordningen av möten för att möta behoven i en stad i tillväxt
Hur en ideell medicinsk organisation nådde sina mål och höll verksamheten smidig med hjälp av Doodle
Hur SRG Inc. sparar 40 timmar varje månad på global schemaläggning med hjälp av Doodle
Hur en federal myndighet effektiviserade hundratals samråd om bidrag med hjälp av Doodle
Över 350 miljoner möten planeras på ett smartare sätt
Men tro inte bara på vad vi säger.