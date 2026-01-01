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Featured case studies

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Hur SRG Inc. sparar 40 timmar varje månad på global schemaläggning med hjälp av Doodle

Doodle är ett schemaläggningsprogram som är perfekt utformat för att tillgodose de komplexa behoven hos moderna ideella organisationer och icke-statliga organisationer.

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Hur CDA samordnar över 50 frivilliga tandläkare med ett varumärkesanpassat och säkert bokningssystem

Doodle hjälper den kanadensiska tandläkarföreningen att hantera tandläkteamens fullspäckade scheman.

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Hur UC Davis sparade upp till en månads tid och undvek onödiga förseningar med hjälp av Doodle

Se hur deras laboratorieteam på några minuter planerade in hundratals säkerhetsinspektioner, minskade e-postväxlingen och såg till att efterlevnaden hölls på rätt spår.

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  • 133 miljoner

    Användare från ledande organisationer världen över

  • 78 000

    Planerade möten per dag

  • 39 000

    Antal sparade timmar per dag

Över 350 miljoner möten planeras på ett smartare sätt

Men tro inte bara på vad vi säger.