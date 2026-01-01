Bransch Utbildning Doodle-funktioner 1:1-schemaläggning

Laboratorieforskarna vid UC Davis har viktigare saker att ägna sig åt än att planera in säkerhetsinspektioner. Tarran Richardson, specialist på miljö, hälsa och säkerhet vid UC Davis, berättade för oss hur Doodles funktion för 1:1-möten hjälpte deras team att spara upp till en månads tid, undvika onödiga förseningar av inspektionerna och säkerställa att deras laboratorium uppfyllde säkerhetsföreskrifterna.

Deras utmaning

Inspektioner är en viktig del av driften av ett framgångsrikt, säkert och regelrätt laboratorium. Men att samordna och bekräfta scheman för alla inblandade parter (dvs. forskare, laboratoriechefer, assistenter) kan vara en logistisk mardröm.

För University of California, Davis, gäller detta i särskilt hög grad, eftersom antalet laboratorieinspektioner under ett enda år kan uppgå till flera hundra – och varje inspektion kräver flera nivåer av bedömning och efterlevnad. Därför kan även de minsta ineffektiviteterna i schemaläggningen innebära en risk för att laboratorierna inte uppfyller kraven.

Därför insåg UC Davis att vanliga kalendrar och e-postväxlingar helt enkelt inte skulle räcka till. Istället behövde de en schemaläggningsplattform som kunde förenkla, automatisera och påskynda schemaläggningsprocessen, för att säkerställa att de nödvändiga laboratorieinspektionerna genomfördes i enlighet med gällande regler.

Lösningen

Forskarna vid UC Davis laboratorier har viktigare saker att ägna sig åt än att planera säkerhetsinspektioner. Deras tid och energi används bättre till att bedriva vetenskaplig och medicinsk forskning, experiment och studier som potentiellt kan förändra världen – och till och med rädda liv.

Genom att använda Doodle 1:1, har laboratorieteamet vid UC Davis kunnat spara avsevärd tid (i vissa fall en hel månad) genom att boka in hundratals inspektioner på bara några minuter. I stället för att skicka ut hundratals, om inte tusentals, e-postmeddelanden till inspektörerna och revisorerna kan laboratorieteamet vid UC Davis skicka ut Doodle-inbjudningar 1:1 och låta inspektörerna helt enkelt välja den tid som passar dem bäst. Så enkelt är det.

Varför Doodle är den rätta plattformen för mötesbokning för UC Davis

Doodle är perfekt för att hantera alla typer av möten du behöver boka – oavsett om det gäller gruppmöten, enskilda möten eller en kombination av möten och evenemang. Det är just den här typen av flexibilitet som krävs för att klara alla utmaningar när det gäller schemaläggning. Och flexibiliteten sträcker sig längre än bara vilken typ av möte du behöver boka – den är också en integrerad del av inbjudningsprocessen.

Doodle har den kapacitet och flexibilitet som krävs för att hjälpa UC Davis att planera in hundratals laboratorieinspektioner och samordna scheman för tusentals upptagna forskare varje år.

Användningsfall: externa intressenter, enskilda möten