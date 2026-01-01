I sin roll som utbildningskonsult reser Doug Fireside runt i USA och hjälper skolor att införa och förbättra sina system för lärarutvärdering. Effektiv rådgivning beror på samarbete, och därför är Dougs kalender fullspäckad med möten. Vi pratade med Doug om hur han har använt Doodle för att göra schemaläggningen till en konstform.

När mötena blir smidigare ökar deltagandet märkbart

Dougs konsultuppdrag sker på frivillig basis. Att optimera lärarutvärderingsprocesserna är ett viktigt arbete. Men att övertyga lärare med för många åtaganden Att ta sig tid i sina fullspäckade scheman kan vara en utmaning.

Doug kommer att skapa några Doodle-omröstningar med olika tidsalternativ för sina konsultationer och skicka ut dem i förväg så att lärarna kan välja de tider som passar dem bäst. Genom att använda Doodle har Doug märkt en markant ökning av antalet lärare som utnyttjar hans konsultationer. Uppdraget slutfört

Boka möten i alla typer av kalendrar

Doug står inför ett problem som alla som arbetar som konsulter känner igen: att hantera möten när man inte alla använder samma kalendersystem. Lyckligtvis fungerar Doodle med alla kalendrar. Och möten som bokas via Doodle synkroniseras automatiskt till alla deltagares kalendrar, oavsett om de använder Outlook, G-Suite eller något annat system. Alla som du bjuder in till ett möte via Doodle får en kalenderinbjudan. Att jonglera med kunder och kalendrar har aldrig varit enklare.

Få en översikt över tidigare och kommande möten.

Doodle gör det enkelt att redovisa. Doug skaffade Doodle för att spara tid på mötesadministration och hantera sin kalender, som är full av externa möten, på ett mer effektivt sätt. Men han berättar att han blivit positivt överraskad av hur väl det fungerar som ett arkiv över tidigare möten. Möjligheten att dokumentera och följa upp sina konsultmöten har gjort en viktig del av hans arbete – att följa upp skolans övergripande framsteg – betydligt mer effektivt.

"...även om jag hade varit egenföretagare och precis startat upp, skulle jag nog ändå köpa den här tjänsten."

Användningsfall: Interna och externa intressenter, enskilda möten, gruppmöten, tidsskillnader, tidsbokning