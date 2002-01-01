Criar um Doodle

Como um consultor educacional impulsionou a participação dos professores com o Doodle

Passe tempo com seus clientes, não agende reuniões com eles.

    Como consultor educacional, Doug Fireside viaja pelos Estados Unidos, ajudando as escolas a implementar e aprimorar seus sistemas de avaliação de professores. Uma consultoria eficaz depende da colaboração e, por isso, a agenda de Doug é repleta de reuniões. Conversamos com Doug sobre como ele usou o Doodle para organizar a agenda de forma eficiente.

    Quando as reuniões são facilitadas, a participação aumenta visivelmente

    As consultas de Doug são feitas com base na opção de participação. Otimizar os processos de avaliação de professores é um trabalho importante. Mas persuadir professores muito comprometidos a reservar um tempo em suas agendas lotadas pode ser um desafio.

    Doug cria algumas enquetes no Doodle com possíveis opções de horário para suas consultas e as envia com antecedência para que os professores escolham o horário que lhes convém. Ao usar o Doodle, Doug notou um aumento significativo no número de professores que aproveitam suas sessões de consultoria. Missão cumprida

    Agendar reuniões em todos os tipos de calendário

    Doug enfrenta um problema que é familiar a qualquer pessoa que trabalhe com consultoria: gerenciar reuniões quando você não está no mesmo sistema de calendário. Felizmente, o Doodle funciona com todos os calendários. E as reuniões organizadas com o Doodle são sincronizadas automaticamente com os calendários de todos os participantes, estejam eles usando o Outlook, o G-Suite ou outro sistema. Todas as outras pessoas que você convidar para uma reunião com o Doodle receberão um convite do calendário. Fazer malabarismos com clientes e calendários nunca foi tão simples.

    Acesse reuniões passadas e futuras em um piscar de olhos.

    O Doodle facilita a prestação de contas. Doug comprou o Doodle para economizar tempo na administração de reuniões e gerenciar seu calendário cheio de reuniões externas com mais eficiência. Mas ele nos disse que ficou agradavelmente surpreso com o bom funcionamento do Doodle como registro de reuniões passadas. A capacidade de registrar e acompanhar suas sessões de consultoria tornou uma parte importante de seu trabalho - acompanhar o progresso geral da escola - muito mais eficiente.

    "...mesmo que eu estivesse sozinho, se eu tivesse apenas pendurado uma telha, eu provavelmente ainda compraria esse serviço."

    Casos de uso: Partes interessadas internas e externas, reuniões individuais, reuniões em grupo, diferenças de horário, agendamento de compromissos

