Comece uma pesquisa e você marcará essa reunião
As pesquisas de grupo permitem que você envie às pessoas um conjunto de vezes e veja qual funciona melhor para seu evento.
Convide qualquer um
As pesquisas de grupo vivem por conta própria. Basta enviar uma e qualquer um pode participar - com ou sem uma conta.
Rastrear quem respondeu
Veja a visão geral em um relance. As pessoas não respondem? Você vai ver ali mesmo.
Reserve-o
A Doodle envia automaticamente convites de calendário a qualquer pessoa que responda com um e-mail.
Adicionar detalhes
Prepare seus participantes para cada reunião com agenda, local, e muito mais.
Convide qualquer um
As pesquisas de grupo vivem por conta própria. Basta enviar uma e qualquer um pode participar - com ou sem uma conta.
Rastrear quem respondeu
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Adicionar detalhes
Prepare seus participantes para cada reunião com agenda, local, e muito mais.
Fácil de criar. Fácil de obter respostas.
Faça uma pesquisa, envie-a e receba uma resposta em minutos. A reserva é tão simples quanto possível.
Reservá-lo com prazos e lembretes
Corrall esses teimosos respondentes. Ligue os lembretes automáticos ou estabeleça um prazo para garantir que você receba os horários preferidos de todos.
Preparar cada reunião para o sucesso
Links automáticos de videoconferência, calendário convida a todos os participantes, e muito mais. Com o Doodle, cada reunião está pronta para dar o pontapé inicial.
As empresas utilizam o Doodle para todos os seus necessidades de programação.
Cada pesquisa do Doodle me economiza uma hora. Isso é muito importante quando se planeja 20 eventos por mês.
A maneira mais rápida de agendar reuniões de trabalho
As pesquisas de grupo são agendadas rapidamente.
Faça malabarismos com a grande agenda, não com seus horários superlotados.
A volta e a volta pára aqui
Com Doodle:
Envie um e-mail ou mensagem e obtenha a resposta de todos em um só lugar.
Sem o Doodle:
Envie 30 e-mails sugerindo horários, perca-se tentando coletar respostas.