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Criar um novo Doodle

Utilize o Doodle para encontrar rapidamente o momento ideal para a sua próxima grande colaboração.

Duração

As pessoas certas no momento certo. Sempre.

Comece uma pesquisa e você marcará essa reunião

As pesquisas de grupo permitem que você envie às pessoas um conjunto de vezes e veja qual funciona melhor para seu evento.

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Convide qualquer um

As pesquisas de grupo vivem por conta própria. Basta enviar uma e qualquer um pode participar - com ou sem uma conta.

Track who's responded
Rastrear quem respondeu

Veja a visão geral em um relance. As pessoas não respondem? Você vai ver ali mesmo.

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Reserve-o

A Doodle envia automaticamente convites de calendário a qualquer pessoa que responda com um e-mail.

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Adicionar detalhes

Prepare seus participantes para cada reunião com agenda, local, e muito mais.

Fácil de criar. Fácil de obter respostas.

Faça uma pesquisa, envie-a e receba uma resposta em minutos. A reserva é tão simples quanto possível.

Reservá-lo com prazos e lembretes

Corrall esses teimosos respondentes. Ligue os lembretes automáticos ou estabeleça um prazo para garantir que você receba os horários preferidos de todos.

Preparar cada reunião para o sucesso

Links automáticos de videoconferência, calendário convida a todos os participantes, e muito mais. Com o Doodle, cada reunião está pronta para dar o pontapé inicial.

As empresas utilizam o Doodle para todos os seus necessidades de programação.

Cada pesquisa do Doodle me economiza uma hora. Isso é muito importante quando se planeja 20 eventos por mês.
Michael D
Michael DProprietário e treinador de liderança, setor privado

A maneira mais rápida de agendar reuniões de trabalho

As pesquisas de grupo são agendadas rapidamente.

Faça malabarismos com a grande agenda, não com seus horários superlotados.

A volta e a volta pára aqui

Com Doodle:

Envie um e-mail ou mensagem e obtenha a resposta de todos em um só lugar.

Sem o Doodle:

Envie 30 e-mails sugerindo horários, perca-se tentando coletar respostas.

Marque sua próxima reunião de trabalho em ata

Prepare sua primeira pesquisa de grupo em minutos e inicie o trabalho produtivo.

Não é necessário cartão de crédito.