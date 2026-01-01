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A próxima grande dupla - Doodle e suas aplicações favoritas

Conseguir mais juntos, sem aumentar as despesas gerais. O Doodle se integra perfeitamente com seus aplicativos e ferramentas favoritas.

Não é necessário cartão de crédito

Pronto para o controle remoto

Conecte o Doodle ao Zoom, Google Meet ou Webex e adicione automaticamente links de videoconferência a cada evento.

Sinta-se confiante com a faturação profissional

Com os pagamentos com a tecnologia Stripe, podes exigir que os clientes paguem para reservar tempo contigo, garantindo que estão seguros, fiáveis e disponíveis para eles.

Automatize sua programação

Conecte o Doodle ao Zapier e construa seu próprio fluxo de trabalho com seus mais de 3.000 aplicativos conectados.

Estas ferramentas são fantásticas Doodle colegas de equipe

Apple iCloud beta

Programe-se em todos os seus dispositivos Apple com uma integração nativa.

Learn more
Zoom icon
Zoom

Adicione automaticamente links de vídeo do Zoom às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Gerar links de conferência automaticamente e facilitar o agendamento de reuniões.

Zapier Logo
Zapier

Com milhares de opções de integração, conecte o Doodle às ferramentas que você usa.

Google meet icon
Google Meet

Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.

Stripe

Receba os pagamentos à medida que o seu tempo é reservado para evitar pagamentos em atraso, cancelamentos e não comparências.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Programe seu dia de maneira fácil adicionando o Doodle ao seu e-mail e calendário.

google calendar icon
Google Calendar

Tenha uma visão clara de seu dia e sincronize todos os seus eventos automaticamente.

microsoft office
Microsoft Office 365

Leve o Doodle para seu escritório, economize tempo e trabalhe do jeito que quiser.

Webex

Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.

Reúna suas ferramentas e pessoas e preparar o cenário para o sucesso.

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