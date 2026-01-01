Pronto para o controle remoto
Conecte o Doodle ao Zoom, Google Meet ou Webex e adicione automaticamente links de videoconferência a cada evento.
Sinta-se confiante com a faturação profissional
Com os pagamentos com a tecnologia Stripe, podes exigir que os clientes paguem para reservar tempo contigo, garantindo que estão seguros, fiáveis e disponíveis para eles.
Automatize sua programação
Conecte o Doodle ao Zapier e construa seu próprio fluxo de trabalho com seus mais de 3.000 aplicativos conectados.
Estas ferramentas são fantásticas Doodle colegas de equipe
Apple iCloud beta
Programe-se em todos os seus dispositivos Apple com uma integração nativa.
Zoom
Adicione automaticamente links de vídeo do Zoom às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.
Microsoft Teams
Gerar links de conferência automaticamente e facilitar o agendamento de reuniões.
Zapier
Com milhares de opções de integração, conecte o Doodle às ferramentas que você usa.
Google Meet
Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.
Stripe
Receba os pagamentos à medida que o seu tempo é reservado para evitar pagamentos em atraso, cancelamentos e não comparências.
Microsoft Exchange
Programe seu dia de maneira fácil adicionando o Doodle ao seu e-mail e calendário.
Google Calendar
Tenha uma visão clara de seu dia e sincronize todos os seus eventos automaticamente.
Microsoft Office 365
Leve o Doodle para seu escritório, economize tempo e trabalhe do jeito que quiser.
Webex
Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.
Apple iCloud beta
Programe-se em todos os seus dispositivos Apple com uma integração nativa.
Zoom
Adicione automaticamente links de vídeo do Zoom às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.
Microsoft Teams
Gerar links de conferência automaticamente e facilitar o agendamento de reuniões.
Zapier
Com milhares de opções de integração, conecte o Doodle às ferramentas que você usa.
Google Meet
Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.
Stripe
Receba os pagamentos à medida que o seu tempo é reservado para evitar pagamentos em atraso, cancelamentos e não comparências.
Microsoft Exchange
Programe seu dia de maneira fácil adicionando o Doodle ao seu e-mail e calendário.
Google Calendar
Tenha uma visão clara de seu dia e sincronize todos os seus eventos automaticamente.
Microsoft Office 365
Leve o Doodle para seu escritório, economize tempo e trabalhe do jeito que quiser.
Webex
Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.