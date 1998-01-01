Criar um Doodle

É mais do que encontrar um horário.

Acabe com as idas e vindas

Encontre o horário perfeito para qualquer tipo de reunião, desde workshops em grupo até reuniões individuais semanais, sem os e-mails "quando você está livre?"

Interface de agendamento online para uma consulta jurídica de 45 minutos com a advogada Natalie via Google Meet. Consulta com o cliente Chris marcada para 16 de maio às 11h30.

Esvazie a mente e a agenda

O Doodle gerencia a disponibilidade, os convites e os lembretes, para que você possa se concentrar no trabalho real.

Um calendário digital mostrando eventos sobrepostos das 9h às 13h30, incluindo sessão de coaching, início de projeto, consulta com novo cliente e vários blocos de horário em verde.

Deixe uma impressão duradoura

Se destaque profissionalmente com páginas de reserva com a sua marca e agendamento simples - antes mesmo de dizer olá.

Uma página com a marca Doodle exibe o logotipo do Bloomdle. Mostra que Cengiz está organizando um "Workshop de Cuidados com Plantas" na 37 Maple Avenue, Springfield, com opção de participação via Google Meet.

Reserva confirmada. Pagamento recebido.

Os pagamentos seguros no momento da reserva significam que não há mais perseguição de faturas - apenas reuniões pagas e produtivas.

Tela de confirmação de uma sessão de mentoria com Franchesca. Duração: 45 minutos. Pago: $100. Mensagem: “Sucesso! Seu pagamento foi processado.”

Marque reuniões complexas 10 vezes mais rápido com o Doodle

A visual showing a group poll listing times to meet with 7 people voting for the first option, 0 for the second option, and 2 for the third option.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Conecte-se em segundos para reuniões com um clique, de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle parece profissional e simplesmente funciona... é como se fosse meu assistente de agendamento de confiança.

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

