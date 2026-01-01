Envie uma vez. Faça a reserva.
Com o Doodle
Escolha seus horários e deixe que a pessoa escolha o que for mais conveniente para ela.
Sem o Doodle
Envie 30 e-mails com opções diferentes e esqueça de fazer o acompanhamento quando um horário for agendado.
COMO FUNCIONA
Facilite o encontro
O Doodle elimina as idas e vindas na hora de tentar encontrar um horário para se reunir. Isso significa reuniões mais produtivas.
1. Envie um 1:1 para qualquer pessoa
Eles não precisam se cadastrar nem criar uma conta no Doodle. Basta criar o convite e encaminhá-lo para a pessoa com quem você vai se reunir.
2. Compare os horários
Conecte sua agenda e veja sua disponibilidade diretamente no Doodle.
3. Insira os detalhes
Prepare seus participantes para cada reunião, informando a pauta, o local e outras informações.
4. Faça a reserva
O Doodle envia automaticamente convites de agenda para qualquer pessoa que responder por e-mail.
RECURSOS
Mais controle sobre o seu tempo
Acabe com as reservas duplicadas
Caso sua agenda fique lotada durante um horário sugerido, o Doodle o removerá automaticamente, poupando-lhe trocas de mensagens desnecessárias.
Encontre um horário e receba por isso
Receba pagamentos automaticamente das pessoas assim que elas agendarem uma sessão 1:1 com você. Os pagamentos são seguros, confiáveis e estão disponíveis em qualquer lugar com o Stripe.
Programe com prazos e lembretes
Controle aqueles participantes mais relutantes. Ative lembretes automáticos ou defina um prazo para garantir que você obtenha os horários preferidos de todos.
Prepare todas as reuniões para que sejam bem-sucedidas
Links automáticos para videoconferências, convites de agenda para todos os participantes e muito mais. Com o Doodle, todas as reuniões estão prontas para começar da melhor maneira possível.
Usando o Doodle 1:1, a equipe do laboratório conseguiu economizar um tempo considerável (em alguns casos, um mês inteiro) ao agendar centenas de inspeções em questão de minutos.
MODO DE USO
Doodle 1:1 para todos os seus 1:1 de trabalho
Essa é uma fórmula de sucesso. Dê início à próxima grande colaboração, independentemente da sua área de atuação.
Reúna-se com os candidatos mais rapidamente, mantendo seu próprio fluxo de trabalho.
Segurança de dados na Doodle
Privacidade e segurança projetadas para empresas
Algumas das maiores empresas do mercado confiam no Doodle e o utilizam para o agendamento
Sua agenda permanece privada
Nunca armazenamos nenhum dado de seus calendários em nossos servidores.
Cyber Verify Nível 3
A AWS possui certificação de conformidade com normas e códigos de prática rigorosos e reconhecidos internacionalmente.
Segurança da Cloudflare
O Doodle utiliza a Cloudflare para oferecer uma camada adicional de proteção contra ataques DoS.
Existe uma maneira mais fácil de agendar
Resolva logo a questão do agendamento para que possam se concentrar no trabalho em conjunto.