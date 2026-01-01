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1:1

Escolha seus horários. Escolha uma pessoa. Anote na sua agenda.

Agende compromissos, reuniões e sessões 1:1 rapidamente com o Doodle.

Experimente agora

Envie uma vez. Faça a reserva.

  • Com o Doodle

    Escolha seus horários e deixe que a pessoa escolha o que for mais conveniente para ela.

  • Sem o Doodle

    Envie 30 e-mails com opções diferentes e esqueça de fazer o acompanhamento quando um horário for agendado.

COMO FUNCIONA

Facilite o encontro

O Doodle elimina as idas e vindas na hora de tentar encontrar um horário para se reunir. Isso significa reuniões mais produtivas.

1. Envie um 1:1 para qualquer pessoa

Eles não precisam se cadastrar nem criar uma conta no Doodle. Basta criar o convite e encaminhá-lo para a pessoa com quem você vai se reunir.

2. Compare os horários

Conecte sua agenda e veja sua disponibilidade diretamente no Doodle.

3. Insira os detalhes

Prepare seus participantes para cada reunião, informando a pauta, o local e outras informações.

4. Faça a reserva

O Doodle envia automaticamente convites de agenda para qualquer pessoa que responder por e-mail.

RECURSOS

Mais controle sobre o seu tempo

  • Acabe com as reservas duplicadas

    Caso sua agenda fique lotada durante um horário sugerido, o Doodle o removerá automaticamente, poupando-lhe trocas de mensagens desnecessárias.

  • Encontre um horário e receba por isso

    Receba pagamentos automaticamente das pessoas assim que elas agendarem uma sessão 1:1 com você. Os pagamentos são seguros, confiáveis e estão disponíveis em qualquer lugar com o Stripe.

  • Programe com prazos e lembretes

    Controle aqueles participantes mais relutantes. Ative lembretes automáticos ou defina um prazo para garantir que você obtenha os horários preferidos de todos.

  • Prepare todas as reuniões para que sejam bem-sucedidas

    Links automáticos para videoconferências, convites de agenda para todos os participantes e muito mais. Com o Doodle, todas as reuniões estão prontas para começar da melhor maneira possível.

Usando o Doodle 1:1, a equipe do laboratório conseguiu economizar um tempo considerável (em alguns casos, um mês inteiro) ao agendar centenas de inspeções em questão de minutos.

– Tarran Richardson
Especialista em Saúde e Segurança Ambiental, UC Davis

MODO DE USO

Doodle 1:1 para todos os seus 1:1 de trabalho

Essa é uma fórmula de sucesso. Dê início à próxima grande colaboração, independentemente da sua área de atuação.

Reúna-se com os candidatos mais rapidamente, mantendo seu próprio fluxo de trabalho.

Segurança de dados na Doodle

Privacidade e segurança projetadas para empresas

Algumas das maiores empresas do mercado confiam no Doodle e o utilizam para o agendamento

integration-security

Sua agenda permanece privada

Nunca armazenamos nenhum dado de seus calendários em nossos servidores.

integration-aws

Cyber Verify Nível 3

A AWS possui certificação de conformidade com normas e códigos de prática rigorosos e reconhecidos internacionalmente.

integration-cloudfare

Segurança da Cloudflare

O Doodle utiliza a Cloudflare para oferecer uma camada adicional de proteção contra ataques DoS.

Existe uma maneira mais fácil de agendar

Resolva logo a questão do agendamento para que possam se concentrar no trabalho em conjunto.

Crie um Doodle