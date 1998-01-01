Software de agendamento criado para serviços profissionais
Você tem a confiança de consultores e profissionais focados no cliente das principais organizações
Permitir que os clientes façam reservas a qualquer momento
Ofereça sua disponibilidade on-line para que os clientes possam agendar consultas quando for melhor para você e para eles.
Nunca faça uma reserva dupla
Compartilhe várias páginas de reserva enquanto seu calendário é atualizado instantaneamente para evitar conflitos.
Passe mais tempo atendendo aos clientes
O agendamento leva segundos, dando a você mais tempo para se concentrar na entrega de resultados.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Feito para todo tipo de reunião com o cliente
Agende consultas instantaneamente
Compartilhe sua página de reservas para que os clientes escolham um horário sem precisar enviar e-mails.
Oferecer várias opções de serviços
Liste as sessões em uma planilha de inscrição - de chamadas de descoberta a revisões de acompanhamento - para que os clientes escolham o que precisam.
Proteger as horas faturáveis
Use a integração com o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva, garantindo que seu tempo seja valorizado.
Reunir-se em fusos horários diferentes
O Doodle ajusta automaticamente a disponibilidade ao horário local do seu cliente para que você possa trabalhar internacionalmente sem problemas.
Personalize suas páginas de reserva
Adicione seu logotipo e cores para uma experiência profissional voltada para o cliente.
Planeje com sua equipe
Com o plano Team, vincule vários calendários para que os clientes possam reservar com a pessoa certa na primeira vez.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Permitir que os clientes façam reservas on-line me poupa horas toda semana.
Sem o Doodle, eu teria que gerenciar tudo sozinho ou contratar alguém para ajudar.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas para capturar os detalhes de que você precisa com antecedência.
Como evitar faltas dos clientes?
Ative lembretes automáticos para que seus clientes não esqueçam os compromissos.
Posso oferecer preços diferentes para serviços diferentes?
Sim. Crie páginas de reserva separadas com configurações de pagamento exclusivas para cada serviço.
Posso limitar a antecedência com que os clientes podem reservar?
Sim. Defina prazos de reserva para evitar alterações de última hora.
Posso personalizar meus links de reserva?
Sim. Personalize com seu logotipo e cores para combinar com a identidade de sua empresa.