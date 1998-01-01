Criar um Doodle

Software de agendamento criado para serviços profissionais

Permita que os clientes reservem tempo com você rapidamente, para que você possa se concentrar em oferecer o que faz de melhor.

Criar um Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Você tem a confiança de consultores e profissionais focados no cliente das principais organizações

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Permitir que os clientes façam reservas a qualquer momento

Ofereça sua disponibilidade on-line para que os clientes possam agendar consultas quando for melhor para você e para eles.

Nunca faça uma reserva dupla

Compartilhe várias páginas de reserva enquanto seu calendário é atualizado instantaneamente para evitar conflitos.

Passe mais tempo atendendo aos clientes

O agendamento leva segundos, dando a você mais tempo para se concentrar na entrega de resultados.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Feito para todo tipo de reunião com o cliente

Agende consultas instantaneamente

Compartilhe sua página de reservas para que os clientes escolham um horário sem precisar enviar e-mails.

Oferecer várias opções de serviços

Liste as sessões em uma planilha de inscrição - de chamadas de descoberta a revisões de acompanhamento - para que os clientes escolham o que precisam.

Proteger as horas faturáveis

Use a integração com o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva, garantindo que seu tempo seja valorizado.

Reunir-se em fusos horários diferentes

O Doodle ajusta automaticamente a disponibilidade ao horário local do seu cliente para que você possa trabalhar internacionalmente sem problemas.

Personalize suas páginas de reserva

Adicione seu logotipo e cores para uma experiência profissional voltada para o cliente.

Planeje com sua equipe

Com o plano Team, vincule vários calendários para que os clientes possam reservar com a pessoa certa na primeira vez.

Agende consultas instantaneamente

Compartilhe sua página de reservas para que os clientes escolham um horário sem precisar enviar e-mails.

Oferecer várias opções de serviços

Liste as sessões em uma planilha de inscrição - de chamadas de descoberta a revisões de acompanhamento - para que os clientes escolham o que precisam.

Proteger as horas faturáveis

Use a integração com o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva, garantindo que seu tempo seja valorizado.

Reunir-se em fusos horários diferentes

O Doodle ajusta automaticamente a disponibilidade ao horário local do seu cliente para que você possa trabalhar internacionalmente sem problemas.

Personalize suas páginas de reserva

Adicione seu logotipo e cores para uma experiência profissional voltada para o cliente.

Planeje com sua equipe

Com o plano Team, vincule vários calendários para que os clientes possam reservar com a pessoa certa na primeira vez.

Criar um Doodle

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Permitir que os clientes façam reservas on-line me poupa horas toda semana.

GetApp Review

DL

David L.

Consultor de negócios

Sem o Doodle, eu teria que gerenciar tudo sozinho ou contratar alguém para ajudar.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Chefe de estratégia

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas para capturar os detalhes de que você precisa com antecedência.

Como evitar faltas dos clientes?

Ative lembretes automáticos para que seus clientes não esqueçam os compromissos.

Posso oferecer preços diferentes para serviços diferentes?

Sim. Crie páginas de reserva separadas com configurações de pagamento exclusivas para cada serviço.

Posso limitar a antecedência com que os clientes podem reservar?

Sim. Defina prazos de reserva para evitar alterações de última hora.

Posso personalizar meus links de reserva?

Sim. Personalize com seu logotipo e cores para combinar com a identidade de sua empresa.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Você não encontrou a resposta?

Experimente uma ferramenta de agendamento que respeite seu fluxo de trabalho

Facilite a reserva - e o pagamento - para os clientes em minutos.

Não é necessário cartão de crédito.