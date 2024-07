Como adicionar sua página de reserva ao seu perfil do LinkedIn

A integração de sua Doodle Booking Page com o LinkedIn é uma medida inteligente para líderes empresariais, freelancers e empreendedores. Isso aprimora seu perfil profissional, facilitando o agendamento de reuniões para clientes e contatos em potencial.

Aqui está um guia passo a passo sobre como adicionar o link da Doodle Booking Page ao seu perfil do LinkedIn, seja você um usuário premium ou não premium.

Por que adicionar um link de página de agendamento ao seu perfil do LinkedIn?

Adicionar o link da Doodle Booking Page ao seu perfil do LinkedIn pode melhorar significativamente sua presença profissional. Ele permite que os visitantes agendem facilmente reuniões com você, simplificando o processo de agendamento e economizando seu tempo. Isso é particularmente benéfico para profissionais que gerenciam agendas lotadas e desejam tornar o processo de agendamento o mais simples possível.

Um guia passo a passo para adicionar o link de sua página de agendamento do Doodle

Etapa 1: Vá para seu perfil do LinkedIn Para acessar seu perfil do LinkedIn, clique na foto do seu perfil no canto superior direito.

Etapa 2: Entre no modo de edição Clique no ícone de lápis ao lado de sua foto de perfil para entrar no modo de edição.

Etapa 3: Adicione o link de sua página de reservas do Doodle Role para baixo até a seção "Contact Info" (Informações de contato) e clique no ícone de lápis para editar.

Para usuários não premium, adicione o URL da página de reservas do Doodle no campo "Website". Para maior visibilidade, inclua um texto de link claro e profissional (por exemplo, "Schedule a Meeting" (Agendar uma reunião)).

Para usuários premium, adicione o URL da página de agendamento do Doodle no campo "Custom Buttons" (Botões personalizados). Em vez de um texto com um URL, um botão será exibido em seu perfil.

O LinkedIn oferece várias opções para botões personalizados, como: Visite minha loja, visite meu site, veja meu portfólio, veja meu blog, marque um compromisso e assine o boletim informativo.

Depois de escolher o botão personalizado e incluir o link, ele poderá ser visto em seu perfil, resultados de pesquisa, mensagens e feed. Etapa 4: Salvar alterações Clique em "Apply" (Aplicar) ou "Save" (Salvar) para atualizar seu perfil com o novo link de agendamento.

Você pode consultar a página de ajuda oficial do LinkedIn aqui para obter uma referência detalhada.

Dicas para otimizar seu link da página de agendamento do Doodle

Use um texto de link claro e profissional: Certifique-se de que o texto que você usa seja direto e profissional. Por exemplo, "Schedule a Meeting" (Agendar uma reunião) indica claramente para que serve o link.

Mantenha sua página de reservas do Doodle atualizada: Atualize regularmente sua disponibilidade na página de reservas do Doodle para garantir que ela reflita sua agenda atual.

Teste o link: Depois de adicioná-lo ao seu perfil do LinkedIn, verifique se ele direciona para a página correta e funciona conforme o esperado.

Conecte seus calendários: Conecte seus calendários on-line (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) à sua página Doodle Booking. Essa integração é fundamental, pois omite automaticamente os horários indisponíveis e sugere melhores horários de reunião, proporcionando uma experiência de agendamento perfeita.

Adicionar o link da página do Doodle Booking ao seu perfil do LinkedIn é uma maneira simples, mas poderosa, de aprimorar sua presença profissional e agilizar o processo de agendamento. Seguindo essas etapas, você pode facilitar o agendamento de reuniões com você para clientes e contatos em potencial, economizando tempo e melhorando sua eficiência profissional.