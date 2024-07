Wie Sie Ihre Buchungsseite zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen

Die Integration Ihrer Doodle-Buchungsseite in LinkedIn ist ein kluger Schachzug für Geschäftsleute, Freiberufler und Unternehmer. Es verbessert Ihr berufliches Profil und erleichtert potenziellen Kunden und Kontakten die Planung von Meetings.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Link zu Ihrer Doodle-Buchungsseite in Ihr LinkedIn-Profil einfügen können, egal ob Sie Premium- oder Nicht-Premium-Nutzer sind.

Warum sollten Sie Ihrem LinkedIn-Profil einen Link zur Buchungsseite hinzufügen?

Das Hinzufügen eines Links zu Ihrer Doodle-Buchungsseite zu Ihrem LinkedIn-Profil kann Ihre berufliche Präsenz erheblich verbessern. So können Besucher auf einfache Weise Termine mit Ihnen vereinbaren, was Ihre Terminplanung vereinfacht und Ihnen Zeit spart. Dies ist besonders für Berufstätige von Vorteil, die einen vollen Terminkalender haben und den Buchungsprozess so nahtlos wie möglich gestalten möchten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen Ihres Doodle Booking Page-Links

Schritt 1: Gehen Sie zu Ihrem LinkedIn-Profil Um auf Ihr LinkedIn-Profil zuzugreifen, klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke.

Schritt 2: Gehen Sie in den Bearbeitungsmodus Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben Ihrem Profilbild, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.

Schritt 3: Fügen Sie den Link zu Ihrer Doodle-Buchungsseite hinzu Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Kontaktinformationen" und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Seite zu bearbeiten.

Für Nicht-Premium-Benutzer fügen Sie die URL Ihrer Doodle-Buchungsseite in das Feld "Website" ein. Um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten, sollten Sie einen klaren und professionellen Linktext einfügen (z.B. "Termin vereinbaren").

Für Premium-Benutzer fügen Sie die URL Ihrer Doodle-Buchungsseite in das Feld "Benutzerdefinierte Buttons" ein. Anstelle eines Textes mit einer URL wird dann ein Button auf Ihrem Profil angezeigt.

LinkedIn bietet mehrere Optionen für benutzerdefinierte Schaltflächen, wie z. B.: Besuchen Sie mein Geschäft, besuchen Sie meine Website, sehen Sie sich mein Portfolio an, sehen Sie sich meinen Blog an, buchen Sie einen Termin, und abonnieren Sie den Newsletter.

Sobald Sie Ihre benutzerdefinierte Schaltfläche ausgewählt und Ihren Link eingefügt haben, ist Ihre Schaltfläche in Ihrem Profil, Ihren Suchergebnissen, Ihren Nachrichten und Ihrem Feed zu sehen. Schritt 4: Änderungen speichern Klicken Sie auf "Übernehmen" oder "Speichern", um Ihr Profil mit dem neuen Buchungslink zu aktualisieren.

Sie können die offizielle Hilfeseite von LinkedIn hier für eine detaillierte Referenz einsehen.

Tipps zur Optimierung Ihres Doodle Booking Page-Links

Verwenden Sie einen klaren und professionellen Linktext: Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete Text klar und professionell ist. Ein Beispiel: "Termin vereinbaren" zeigt deutlich, wofür der Link gedacht ist.

Halten Sie Ihre Doodle-Buchungsseite auf dem neuesten Stand: Aktualisieren Sie regelmässig Ihre Verfügbarkeit auf Ihrer Doodle-Buchungsseite, um sicherzustellen, dass sie Ihren aktuellen Zeitplan widerspiegelt.

Testen Sie den Link: Nachdem Sie ihn zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzugefügt haben, vergewissern Sie sich, dass er auf die richtige Seite verweist und wie erwartet funktioniert.

Verbinden Sie Ihre Kalender: Verbinden Sie Ihre Online-Kalender (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) mit Ihrer Doodle-Buchungsseite. Diese Integration ist von entscheidender Bedeutung, da sie automatisch nicht verfügbare Zeiten ausblendet und bessere Termine vorschlägt, um eine nahtlose Terminplanung zu ermöglichen.

Das Hinzufügen des Links zu Ihrer Doodle-Buchungsseite zu Ihrem LinkedIn-Profil ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um Ihre berufliche Präsenz zu verbessern und Ihren Terminplanungsprozess zu rationalisieren. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie es potenziellen Kunden und Kontakten erleichtern, Termine mit Ihnen zu vereinbaren, was letztendlich Zeit spart und Ihre berufliche Effizienz verbessert.