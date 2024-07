Comment ajouter votre page de réservation à votre profil LinkedIn ?

Intégrer votre page de réservation Doodle à LinkedIn est une décision intelligente pour les chefs d'entreprise, les indépendants et les entrepreneurs. Elle améliore votre profil professionnel et facilite la planification de réunions pour les clients et contacts potentiels.

Voici un guide étape par étape sur la façon d'ajouter le lien de votre page de réservation Doodle à votre profil LinkedIn, que vous soyez un utilisateur premium ou non.

Pourquoi ajouter un lien vers une page de réservation à votre profil LinkedIn ?

L'ajout d'un lien vers la page de réservation de Doodle à votre profil LinkedIn peut considérablement améliorer votre présence professionnelle. Il permet aux visiteurs de planifier facilement des réunions avec vous, ce qui simplifie votre processus de planification et vous fait gagner du temps. Ceci est particulièrement bénéfique pour les professionnels qui gèrent des emplois du temps chargés et qui souhaitent rendre le processus de réservation aussi transparent que possible.

Un guide étape par étape pour ajouter le lien de votre page de réservation Doodle

Étape 1 : Accédez à votre profil LinkedIn Pour accéder à votre profil LinkedIn, cliquez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit.

Étape 2 : Entrez dans le mode édition Cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de votre photo de profil pour entrer en mode édition.

Étape 3 : Ajouter le lien de votre page de réservation Doodle Faites défiler vers le bas jusqu'à la section "Coordonnées" et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier.

Pour les utilisateurs non premium, ajoutez l'URL de votre page de réservation Doodle dans le champ "Site web". Pour une meilleure visibilité, incluez un texte de lien clair et professionnel (par exemple, "Programmer une réunion").

Pour les utilisateurs Premium, ajoutez l'URL de votre page de réservation Doodle dans le champ "Boutons personnalisés". Au lieu d'un texte avec une URL, un bouton apparaîtra sur votre profil.

LinkedIn propose plusieurs options pour les boutons personnalisés, telles que : Visiter mon magasin, visiter mon site web, voir mon portfolio, voir mon blog, prendre un rendez-vous et s'abonner à la newsletter.

Une fois que vous avez choisi votre bouton personnalisé et inclus votre lien, votre bouton peut être vu sur votre profil, vos résultats de recherche, vos messages et votre flux. Étape 4 : Enregistrer les modifications Cliquez sur "Appliquer" ou "Enregistrer" pour mettre à jour votre profil avec le nouveau lien de réservation.

Vous pouvez consulter la page d'aide officielle de LinkedIn ici pour une référence détaillée.

Conseils pour optimiser le lien de votre page de réservation Doodle

Utilisez un texte de lien clair et professionnel : Assurez-vous que le texte que vous utilisez est simple et professionnel. Par exemple, "Programmer une réunion" indique clairement à quoi sert le lien.

Maintenez votre page de réservation Doodle à jour : Mettez régulièrement à jour vos disponibilités sur votre page de réservation Doodle afin de vous assurer qu'elles correspondent à votre emploi du temps actuel.

Testez le lien : Après l'avoir ajouté à votre profil LinkedIn, assurez-vous qu'il mène à la bonne page et qu'il fonctionne comme prévu.

Connectez vos calendriers : Connectez vos calendriers en ligne (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) à votre page de réservation Doodle. Cette intégration est cruciale car elle permet d'omettre automatiquement les heures non disponibles et de suggérer de meilleures heures de réunion, offrant ainsi une expérience de planification transparente.

Ajouter le lien de votre page Doodle Booking à votre profil LinkedIn est un moyen simple mais efficace d'améliorer votre présence professionnelle et de rationaliser votre processus de planification. En suivant ces étapes, vous pouvez faciliter la prise de rendez-vous avec vos clients et contacts potentiels, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité professionnelle.