Gérez facilement vos disponibilités avec Doodle

S'entraîner quand on est libre peut souvent être un défi quand il y a tant de choses différentes qui se disputent l'attention. Avoir un planning de disponibilité semble indispensable. Avec Doodle, l'outil de disponibilité préféré dans le monde, vous pourrez facilement gérer votre planning en ligne et libérer du temps pour des choses plus importantes.

Notre outil de planification automatise votre calendrier afin que vous puissiez éviter les allers-retours par e-mail et être libre de rencontrer des gens quand vous le souhaitez. En moyenne, vous pouvez gagner jusqu'à 45 minutes par semaine. C'est du temps que vous pouvez passer avec vos amis ou votre famille.

Essayez-le gratuitement Pas de carte de crédit requise

Comment Doodle peut-il gérer ma disponibilité ?

Commencez par créer un compte Doodle et connectez votre fournisseur de calendrier préféré. Vous voudrez créer une page de réservation afin de maximiser l'utilisation de Doodle comme vérificateur de disponibilité.

Allez dans votre tableau de bord et cliquez sur "Créer un Doodle" en haut à droite. Sélectionnez "Page de réservation" et remplissez les détails importants tels que l'objet de la page, la description que vous souhaitez et si la vidéoconférence est une option.

Dans la section suivante, vous allez configurer la partie traqueur de disponibilité de la page de réservation. Elle sera par défaut du lundi au vendredi, de 9h à 17h, mais vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. C'est également ici que vous trouverez les paramètres d'alimentation - une section importante pour l'utilisation de notre application de planification des réunions.

L'une des meilleures fonctionnalités est l'option " nombre maximum de réunions dans une journée ". Elle fonctionne un peu comme un calculateur de disponibilité. Une fois que vous avez atteint le nombre total de réunions que vous souhaitez pour cette journée, votre page de réservation ne permet plus d'en prendre d'autres.

Vérifiez que vous avez connecté le bon calendrier, afin que votre page de réservation puisse avoir votre disponibilité définie. Les gens ne pourront réserver que les heures où vous êtes disponible et où vous le souhaitez.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est idéal si vous voulez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Vous pouvez également trouver la disponibilité pour un groupe

Bien que la page de réservation puisse fonctionner pour les groupes, lorsque vous souhaitez réunir rapidement un grand nombre de personnes - le sondage de groupe est l'outil à utiliser. Pour faire un sondage, connectez-vous à votre compte Doodle et sélectionnez "Sondage de groupe", remplissez les détails, sélectionnez les horaires qui vous conviennent, et en un clin d'œil, vous trouvez quelque chose qui convient à tout le monde. Doodle est vraiment un outil de planification qui facilite les réunions de groupe.

Quel que soit le but de l'événement, les rappels permettent de s'assurer que personne n'oublie ce qui a été organisé. Vous pouvez utiliser notre application de planification gratuitement ou passer à Doodle Professional pour bénéficier de fonctionnalités avancées comme la suppression des publicités, la personnalisation de la marque ou la limitation des réponses des participants.

Être disponible est facile avec Doodle

C'est un cliché, mais Doodle vous permet vraiment de gagner du temps et d'optimiser votre productivité.

Que vous souhaitiez donner à une recrue potentielle le plus de disponibilité pour l'entretien possible ou simplement trouver du temps pour vos amis et votre famille, Doodle désencombre votre agenda.

Il est important d'avoir du temps pour soi et de faire des choses qui vous rendent heureux. Que ce soit pour le travail ou le plaisir, faites un sondage rapide aujourd'hui et trouvez un moment. De grandes choses se produisent lorsque nous nous réunissons.