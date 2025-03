Gestite facilmente la vostra disponibilità con Doodle

Allenarsi quando si è liberi può spesso essere una sfida quando ci sono così tante cose diverse che si contendono l'attenzione. Avere un piano di disponibilità sembra un obbligo. Con Doodle, lo strumento di disponibilità preferito al mondo, sarà facile gestire la propria programmazione online e liberare tempo per cose più importanti.

Il nostro strumento di programmazione automatizza il vostro calendario in modo che possiate abbandonare le e-mail avanti e indietro ed essere liberi di incontrare le persone quando volete. In media si possono risparmiare fino a 45 minuti alla settimana. È tempo che si può dedicare agli amici o alla famiglia.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Come fa Doodle a gestire la mia disponibilità?

Iniziate creando un account Doodle e collegando il vostro fornitore di calendari preferito. È consigliabile creare una pagina di prenotazione per massimizzare l'uso di Doodle come controllore di disponibilità.

Andate nella vostra dashboard e cliccate su "Crea un Doodle" in alto a destra. Selezionate "Pagina di prenotazione" e inserite i dettagli importanti, come lo scopo della pagina, la descrizione desiderata e l'eventuale opzione di videoconferenza.

Nella sezione successiva, si imposterà la parte availability tracker della pagina di prenotazione. L'impostazione predefinita è lunedì-venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, ma è possibile modificarla a piacimento. Qui si trovano anche le impostazioni di alimentazione, una sezione importante per l'utilizzo della nostra app per la pianificazione delle riunioni.

Una delle caratteristiche migliori è l'opzione "massimo di riunioni in un giorno". Funziona un po' come un calcolatore di disponibilità. Una volta raggiunto il numero totale di riunioni desiderate per quel giorno, la pagina di prenotazione impedirà che ne vengano accettate altre.

Verificate di aver collegato il calendario giusto, in modo che la pagina di prenotazione possa avere la vostra disponibilità. Le persone potranno prenotare solo le ore in cui siete disponibili e che desiderate.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. È un'ottima soluzione se si desidera gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

Potete anche trovare la disponibilità per un gruppo

Anche se la pagina di prenotazione può funzionare per i gruppi, quando si desidera riunire rapidamente molte persone, il sondaggio di gruppo è lo strumento da utilizzare. Per fare un sondaggio accedete al vostro account Doodle e selezionate "Sondaggio di gruppo", compilate i dettagli, selezionate gli orari che vi interessano e in un attimo troverete qualcosa che va bene per tutti. Doodle è davvero uno strumento di programmazione che rende facili le riunioni di gruppo.

Indipendentemente dallo scopo dell'evento, i promemoria assicurano che nessuno dimentichi ciò che è stato organizzato. È possibile utilizzare gratuitamente la nostra app di programmazione o passare a Doodle Professional per ottenere funzioni avanzate come la rimozione degli annunci, la personalizzazione del marchio o la limitazione delle risposte dei partecipanti.

Essere disponibili è facile con Doodle

Sembra un luogo comune, ma con Doodle si risparmia davvero tempo e si massimizza la produttività.

Sia che vogliate dare a un potenziale reclutatore la massima disponibilità al colloquio possibile, sia che vogliate semplicemente trovare del tempo per gli amici e la famiglia, Doodle libera il vostro calendario dal disordine.

È importante avere tempo per se stessi e fare cose che ci rendono felici. Che sia per lavoro o per piacere, fate un sondaggio rapido oggi stesso e trovate un momento. Quando ci uniamo succedono grandi cose.