5 consigli per la programmazione nei momenti di punta

Capire le ore di punta è metà dell'opera. Ogni attività ha una stagione di punta. Forse è il periodo delle tasse per il vostro studio finanziario, o l'inizio di un nuovo semestre se siete nel settore dell'istruzione. Per i freelance e i consulenti, potrebbe essere la fine di un trimestre. Il punto è che queste finestre ad alta richiesta sono miniere d'oro, e il modo in cui gestite il vostro tempo durante queste finestre fa la differenza.

È qui che entra in gioco l'idea di una programmazione proficua nei periodi di maggiore affluenza. Se siete costantemente in overbooking, a caccia di pagamenti o a caccia di riunioni, non è solo stressante. È costoso. La buona notizia? Alcuni piccoli cambiamenti possono rendere questi periodi di punta molto più gratificanti.

1. Trattate l'alta stagione come una vera e propria finestra commerciale

Se sapete che ogni settembre o marzo si trasforma in una frenesia di prenotazioni, proteggete quella finestra come un bene di grande valore. Bloccate il vostro calendario con largo anticipo. Non programmate vacanze, giorni di formazione o periodi di inattività durante i periodi di maggior guadagno.

Meglio ancora, dite ai vostri clienti in anticipo che questa è la vostra stagione di punta. Incoraggiateli a prenotare in anticipo. In questo modo si crea urgenza e si ha un maggiore controllo sul proprio tempo. Una semplice e-mail di promemoria o un banner sul vostro sito web possono fare una grande differenza.

2. Dite no al caos di programmazione

Uno dei modi più rapidi per perdere denaro durante i periodi di punta è sprecarlo con e-mail di risposta, doppie prenotazioni o no-show. Questi problemi non si limitano a prosciugare il vostro tempo. Interrompono la vostra concentrazione quando ne avete più bisogno.

Strumenti come Doodle aiutano a risolvere questo problema, consentendo alle persone di prenotare direttamente nel vostro calendario senza che voi alziate un dito. Che si tratti di una consulenza 1:1 o di una sessione di gruppo, potete stabilire regole chiare sulla vostra disponibilità, sui buffer di tempo e sui limiti di prenotazione. E se offrite diversi servizi, la pagina di prenotazione di Doodle vi permette di elencarli in modo che i clienti scelgano esattamente ciò di cui hanno bisogno.

3. Aggiungete pagamenti anticipati per proteggere il vostro tempo

Se vi è mai capitato di avere un cliente fantasma all'ultimo minuto, sapete quanto sia frustrante, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Una soluzione intelligente? Chiedere il pagamento al momento della prenotazione.

Doodle si integra con Stripe, così potete riscuotere il pagamento nel momento stesso in cui il cliente prenota. Niente più fatture da rincorrere. Nessun follow-up imbarazzante. Solo prenotazioni confermate e denaro sul vostro conto.

Per molti fornitori di servizi, questo singolo cambiamento porta a un minor numero di cancellazioni, a un migliore flusso di cassa e a un impegno più chiaro da parte dei clienti.

4. Considerate i prezzi stagionali e la pianificazione delle risorse

Una domanda elevata vi dà più spazio per adattarvi. Se il vostro calendario si riempie rapidamente durante i periodi di punta, considerate la possibilità di aumentare leggermente i prezzi per riflettere il valore più elevato del vostro tempo. Non si tratta di un'azione drastica, ma di rispettare la domanda e l'offerta.

Potete anche pensare a come gestire le vostre risorse. Dovete ricorrere a un aiuto supplementare? Limitare i tipi di servizi offerti? Accorciare i tempi delle sedute? Questi aggiustamenti vi aiutano a servire più clienti senza esaurirvi.

Utilizzate strumenti come la pagina di prenotazione di Doodle per creare pacchetti di servizi stagionali o per regolare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare. In questo modo, non vi esaurirete cercando di servire tutti in una volta sola.

5. Rendete più facile la prenotazione per i vostri clienti migliori

I momenti di picco della domanda sono quelli in cui i vostri clienti più preziosi vogliono avere accesso a voi. Se devono fare i salti mortali per prenotare, passeranno ad altro o, peggio, aspetteranno che siate pieni di lavoro.

Anziché destreggiarvi tra sms, e-mail e inviti sul calendario, inviate un link diretto per la prenotazione. Questo dimostra professionalità e rende più facile per i clienti agire quando sono ancora interessati.

Con la funzione 1:1 di Doodle, potete inviare un link che mostra esattamente quando siete liberi senza esporre l'intero calendario. I clienti scelgono l'orario, pagano se necessario e lo fissano. In questo modo si riducono le interruzioni e ci si concentra maggiormente sulle persone che contano.

Non perdete il momento in cui c'è la richiesta

Quando la domanda aumenta, il vostro tempo diventa più prezioso. L'ultima cosa che desiderate è dedicarlo al lavoro amministrativo, alla correzione degli errori di programmazione o all'attesa dei pagamenti.

Invece, è bene organizzarsi in modo da potersi concentrare sul lavoro da svolgere e farsi pagare. Grazie alla collaborazione tra Doodle e Stripe, i clienti possono prenotare e pagare in un unico passaggio. Ciò significa meno stress, più struttura e più soldi in tasca.

Provate Doodle oggi stesso e scoprite quanto possono essere più fluidi i vostri momenti di punta.