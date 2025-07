5 Tipps für die Terminplanung in Spitzenzeiten

Die Kenntnis der Spitzenzeiten ist die halbe Miete. Jedes Unternehmen hat eine Hauptsaison. Vielleicht ist es die Steuerzeit für Ihre Finanzpraxis oder der Beginn eines neuen Semesters, wenn Sie im Bildungswesen tätig sind. Für Freiberufler und Berater könnte es das Ende eines Quartals sein. Der Punkt ist, dass diese Zeitfenster mit hoher Nachfrage Goldgruben sind, und wie Sie Ihre Zeit während dieser Zeit managen, macht den Unterschied.

An dieser Stelle kommt die Idee einer rentablen Zeitplanung während der Stoßzeiten ins Spiel. Wenn Sie ständig überbucht sind, Zahlungen hinterherlaufen oder sich mit Meetings herumschlagen müssen, ist das nicht nur stressig. Es ist auch teuer. Und die gute Nachricht? Ein paar kleine Änderungen können diese Stoßzeiten viel lohnender machen.

1. Behandeln Sie die Hochsaison wie ein echtes Geschäftsfenster

Wenn Sie wissen, dass sich jeder September oder März in einen Buchungsrausch verwandelt, sollten Sie dieses Zeitfenster wie ein wertvolles Gut schützen. Blockieren Sie Ihren Kalender weit im Voraus. Planen Sie keinen Urlaub, keine Schulungstage und keine Ausfallzeiten in den Zeiten, in denen Sie am meisten verdienen.

Noch besser ist es, wenn Sie Ihren Kunden im Voraus mitteilen, dass dies Ihre Hauptsaison ist. Ermuntern Sie sie, frühzeitig zu buchen. Das schafft Dringlichkeit und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Zeit. Eine einfache Erinnerungs-E-Mail oder ein Banner auf Ihrer Website kann einen großen Unterschied machen.

2. Sagen Sie nein zum Planungschaos

Einer der schnellsten Wege, um in Spitzenzeiten Geld zu verlieren, ist die Verschwendung von Geld durch Hin- und Her-E-Mails, doppelte Buchungen oder Nichterscheinen. Diese Probleme rauben nicht nur Ihre Zeit. Sie stören Ihre Konzentration, wenn Sie sie am meisten brauchen.

Tools wie Doodle lösen dieses Problem, indem sie Buchungen direkt in Ihrem Kalender ermöglichen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Ob es sich um eine 1:1-Beratung oder eine Gruppensitzung handelt, Sie können klare Regeln für Ihre Verfügbarkeit, Zeitpuffer und Buchungslimits festlegen. Und wenn Sie verschiedene Dienstleistungen anbieten, können Sie diese auf der Buchungsseite von Doodle auflisten, damit Ihre Kunden genau das auswählen können, was sie brauchen.

3. Fügen Sie Zahlungen im Voraus hinzu, damit Ihre Zeit geschützt ist

Wenn Sie jemals einen Kunden hatten, der Ihnen in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wissen Sie, wie frustrierend das ist, vor allem, wenn Sie viel zu tun haben. Eine clevere Lösung? Bitten Sie um eine Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung.

Doodle ist mit Stripe integriert, so dass Sie die Zahlung direkt bei der Terminvereinbarung einfordern können. Kein Hinterherlaufen mit Rechnungen mehr. Keine peinlichen Nachfragen. Nur bestätigte Buchungen mit Geld auf Ihrem Konto.

Bei vielen Dienstleistern führt diese einzige Änderung zu weniger Stornierungen, einem besseren Cashflow und einem klareren Engagement der Kunden.

4. Berücksichtigen Sie saisonale Preisgestaltung und Ressourcenplanung

Eine hohe Nachfrage gibt Ihnen mehr Spielraum für Anpassungen. Wenn sich Ihr Terminkalender in Spitzenzeiten schnell füllt, sollten Sie die Preise leicht anheben, um den höheren Wert Ihrer Zeit widerzuspiegeln. Das muss nicht dramatisch sein - es geht nur darum, Angebot und Nachfrage zu berücksichtigen.

Sie können auch darüber nachdenken, wie Sie Ihre Ressourcen verwalten können. Müssen Sie sich zusätzliche Hilfe holen? Die Art der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen einschränken? Die Sitzungszeiten verkürzen? Diese Anpassungen helfen Ihnen, mehr Kunden zu bedienen, ohne auszubrennen.

Verwenden Sie Tools wie die Buchungsseite von Doodle, um saisonale Dienstleistungspakete zu erstellen oder festzulegen, wie lange im Voraus jemand buchen kann. Auf diese Weise überfordern Sie sich nicht bei dem Versuch, alle Kunden auf einmal zu bedienen.

5. Machen Sie es Ihren besten Kunden leicht, mehr zu buchen

Zu Zeiten der größten Nachfrage wollen Ihre wertvollsten Kunden Zugang zu Ihnen haben. Wenn sie erst umständlich Termine buchen müssen, werden sie weiterziehen oder, schlimmer noch, warten, bis Sie überlastet sind.

Anstatt mit Texten, E-Mails und Kalendereinladungen zu jonglieren, senden Sie einen direkten Buchungslink. Das zeugt von Professionalität und macht es den Kunden leicht, zu handeln, solange sie noch interessiert sind.

Mit der 1:1-Funktion von Doodle können Sie einen Link senden, der genau anzeigt, wann Sie frei sind, ohne Ihren gesamten Kalender offenzulegen. Der Kunde wählt eine Zeit aus, bezahlt, wenn nötig, und der Termin ist fixiert. So werden Sie weniger unterbrochen und können sich mehr auf die Menschen konzentrieren, die Ihnen wichtig sind.

Verpassen Sie nicht den Moment, wenn die Nachfrage da ist

Wenn die Nachfrage in die Höhe schnellt, wird Ihre Zeit immer wertvoller. Das Letzte, was Sie wollen, ist, sie mit Verwaltungsarbeit zu verbringen, Planungsfehler zu korrigieren oder auf Zahlungen zu warten.

Richten Sie sich stattdessen so ein, dass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können und dafür bezahlt werden. Mit Doodle und Stripe können Ihre Kunden in einem einzigen Schritt buchen und bezahlen. Das bedeutet weniger Stress, mehr Struktur und mehr Geld in Ihrer Tasche.

