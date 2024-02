Job oder privat – Terminvereinbarung einfach online

Im Job ist Zeit oft Geld. Langes Hin und Her per Email, um einen geeigneten Termin für die Besprechung, Projektvorstellung oder das Kick-Off zu organisieren, ist häufig sehr ineffizient. Mit Doodle haben Sie ein praktisches und leicht verständliches Tool an der Hand, das es Ihnen wesentlich leichter macht, Termine zu vereinbaren. Schicken Sie einfach eine Auswahl an für Sie möglichen Daten an die Teilnehmer und lassen Sie sie selbst abstimmen. So findet sich sicher schnell ein geeigneter Termin, an dem alle Zeit haben.

Aber nicht nur im Job , sondern auch für Vereine, Schulen, Theatergruppen und ehrenamtliche Helfer bietet Doodle genau die Funktionen, die sie brauchen – kostenlos und ohne Registrierung. Wer übernimmt welche Aufgabe am Schulfest, nimmt am Trainingswochenende teil oder Sie finden einen Termin für die Jahreshauptversammlung. Findet sich einmal kein passender Termin, so kann die erstellte Umfrage jederzeit bearbeitet und angepasst werden. So findet sich sicher ein Termin für alle.

Umfrage erstellen mit Doodle

Mit Doodle Termine zu vereinbaren, ist wirklich kinderleicht. Drei einfache Schritte genügen und schon kann abgestimmt werden. Hier geht´s zur Terminvereinbarung.