Sie wollen das nächste Sommerfest organisieren, aber es fällt Ihnen schwer, all die Terminvorschläge Ihrer Freunde unter einen Hut zu bringen und den Überblick zu behalten?

Dann bietet Ihnen Doodle ein Tool, mit dem Sie einfach und übersichtlich Termine koordinieren und nicht nur viel Zeit, sondern auch Nerven sparen können - und das alles ohne vorherige Anmeldung und vor allem kostenlos.

Aber nicht nur Termine können mit Doodle koordiniert werden, auch einfache Umfragen können erstellt werden. Und das alles kann in wenigen Schritten online erledigt werden.

Der Griff zum Telefon und das Versenden von unzähligen E-Mails zur Terminvereinbarung gehören damit der Vergangenheit an. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Doodle-Homepage aufzurufen, und Sie werden Schritt für Schritt durch den Prozess der Terminvereinbarung geführt.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Terminkoordination leicht gemacht

Erstellen Sie einen Termin in nur drei kleinen Schritten. Um den optimalen Termin zu koordinieren, benötigen Sie nur eine E-Mail-Adresse.

Weder Sie noch die Teilnehmer müssen bei Doodle registriert sein. Wählen Sie auf der Startseite den Button "Termin finden" und schon kann es losgehen.

Betiteln Sie zunächst Ihre Terminumfrage und tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse in die entsprechenden Felder ein.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Im zweiten Schritt wählen Sie die Termine aus, über die Sie abstimmen möchten. Klicken Sie dazu einfach auf die gewünschten Termine im angezeigten Kalender. Danach können Sie optional eine Start- und Endzeit eingeben.

Zuletzt stellen Sie die Terminkoordination auf den gewünschten Modus ein. Hier können Sie auswählen, wie viele Antwortmöglichkeiten es geben soll, ob es sich um eine verdeckte Abstimmung handeln soll oder ob die Anzahl der Teilnehmer pro Option begrenzt werden soll.

Um die Termine online koordinieren zu können, senden Sie den Link zur Umfrage entweder selbst über Ihr E-Mail-Postfach an alle Teilnehmer oder lassen die Einladung von Doodle übermitteln.

Dazu müssen Sie die entsprechenden Empfängeradressen in ein Extrafeld eintragen. Und schon sind Sie fertig. Als Bestätigung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Link zur Umfrage und eine weitere E-Mail, die Ihnen Zugang zum Admin-Bereich der Umfrage gibt.

Probieren Sie es gleich aus und erstellen Sie eine Terminumfrage mit Doodle.