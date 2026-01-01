¿Quieres organizar la próxima fiesta de verano, pero te resulta difícil conciliar todas las sugerencias de fechas de tus amigos y estar al tanto de todo?

Entonces Doodle te ofrece una herramienta con la que podrás coordinar fechas de forma fácil y clara y ahorrar no sólo mucho tiempo, sino también nervios - y todo ello sin registro previo y, sobre todo, gratis.

Pero no sólo se pueden coordinar citas con Doodle, también se pueden crear encuestas sencillas. Y todo esto se puede hacer online en unos pocos pasos.

Coger el teléfono y enviar innumerables correos electrónicos para concertar una cita son ya cosa del pasado. Todo lo que tienes que hacer es ir a la página de inicio de Doodle y serás guiado paso a paso a través del proceso de creación de citas.

Crear una encuesta de grupo

Coordinación de citas más fácil

Crea una cita en sólo tres pequeños pasos. Para coordinar la cita óptima, todo lo que necesitas es una dirección de correo electrónico.

Crear una encuesta de grupo

Ni tú ni los participantes necesitáis estar registrados en Doodle. Selecciona el botón "Buscar una cita" en la página de inicio y estarás listo para empezar.

En primer lugar, ponle un título a la encuesta sobre la cita e introduce tu nombre y dirección de correo electrónico en los campos correspondientes.

En el segundo paso, selecciona las fechas en las que quieres votar. Para ello, simplemente haga clic en las fechas deseadas en el calendario que se muestra. A continuación, puede introducir opcionalmente una hora de inicio y otra de finalización.

Crear una encuesta de grupo

Por último, ajuste la coordinación de citas al modo deseado. Aquí puede seleccionar cuántas opciones de respuesta debe haber, si debe ser una votación oculta o si debe limitarse el número de participantes por opción.

Para poder coordinar las citas online, envía tú mismo el enlace a la encuesta a todos los participantes a través de tu bandeja de entrada de correo electrónico o haz que Doodle transmita la invitación.

Para ello, debes introducir las direcciones de los destinatarios correspondientes en un campo adicional. Y ya está. Como confirmación, recibirás un correo electrónico con el enlace a la encuesta y otro correo electrónico que te dará acceso al área de administración de la encuesta.

Pruébalo ahora mismo y crea una encuesta de citas con Doodle.