Du vil gerne arrangere den næste sommerfest, men det er svært at forene alle dine venners datoforslag og holde styr på det hele?

Så tilbyder Doodle dig et værktøj, hvormed du nemt og overskueligt kan koordinere datoer og spare ikke bare en masse tid, men også nerver - og alt dette uden forudgående registrering og frem for alt gratis.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Men ikke kun aftaler kan koordineres med Doodle, der kan også oprettes enkle undersøgelser. Og alt dette kan gøres online i blot et par trin.

At gribe telefonen og sende utallige e-mails for at lave en aftale hører nu fortiden til. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på Doodle-hjemmesiden og blive guidet trin for trin gennem processen med at lave aftaler.

Aftalekoordinering gjort let

Opret en aftale i bare tre små trin. Alt, hvad du behøver, er en e-mailadresse for at koordinere den optimale aftale.

Hverken du eller deltagerne behøver at være registreret hos Doodle. Vælg knappen "Find en aftale" på startsiden, og du er klar til at gå i gang.

Giv først din aftale en titel, og indtast dit navn og din e-mailadresse i de relevante felter.

I det andet trin vælger du de datoer, du vil stemme på. Det gør du ved at klikke på de ønskede datoer i den viste kalender. Derefter kan du eventuelt indtaste et start- og sluttidspunkt.

Til sidst indstiller du aftalekoordinationen til den ønskede tilstand. Her kan du vælge, hvor mange svarmuligheder der skal være, om det skal være en skjult afstemning, eller om antallet af deltagere pr. mulighed skal begrænses.

Termin-Umfrage erstellen

For at kunne koordinere datoerne online skal du enten selv sende linket til afstemningen til alle deltagere via din e-mailindbakke eller få Doodle til at sende invitationen.

For at gøre dette skal du indtaste de relevante modtageradresser i et ekstra felt. Og så er du færdig. Som bekræftelse modtager du en e-mail med linket til afstemningen og en anden e-mail, der giver dig adgang til afstemningens administrationsområde.

Prøv det med det samme, og opret en aftaleafstemning med Doodle.