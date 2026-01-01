Volete organizzare la prossima festa estiva, ma è difficile conciliare tutte le proposte di date degli amici e tenere traccia di tutto?

Allora Doodle vi offre uno strumento con il quale potrete coordinare le date in modo semplice e chiaro e risparmiare non solo molto tempo, ma anche nervi - e tutto questo senza registrazione preventiva e, soprattutto, gratuitamente.

Ma non solo gli appuntamenti possono essere coordinati con Doodle, anche semplici sondaggi possono essere creati. E tutto questo può essere fatto online in pochi passi.

Prendere il telefono e inviare innumerevoli e-mail per fissare un appuntamento appartengono ormai al passato. Basta andare sulla home page di Doodle per essere guidati passo dopo passo nel processo di creazione di un appuntamento.

Crea un sondaggio di gruppo

Il coordinamento degli appuntamenti reso semplice

Creare un appuntamento in soli tre piccoli passi. Per coordinare un appuntamento ottimale, tutto ciò che serve è un indirizzo e-mail.

Né voi né i partecipanti dovete essere registrati su Doodle. Selezionate il pulsante "Trova un appuntamento" nella pagina iniziale e siete pronti a partire.

Innanzitutto, intitolate il sondaggio sull'appuntamento e inserite il vostro nome e l'indirizzo e-mail negli appositi campi.

Crea un sondaggio di gruppo

Nella seconda fase, si selezionano le date in cui si desidera votare. Per farlo, è sufficiente fare clic sulle date desiderate nel calendario visualizzato. Successivamente, è possibile inserire facoltativamente un orario di inizio e di fine.

Infine, impostare il coordinamento degli appuntamenti sulla modalità desiderata. Qui è possibile selezionare il numero di opzioni di risposta, se si tratta di un sondaggio nascosto o se il numero di partecipanti per opzione deve essere limitato.

Per poter coordinare gli appuntamenti online, potete inviare voi stessi il link al sondaggio a tutti i partecipanti tramite la vostra casella di posta elettronica oppure far trasmettere l'invito a Doodle.

A tale scopo, è necessario inserire gli indirizzi dei destinatari in un campo aggiuntivo. E il gioco è fatto. Come conferma, riceverete un'e-mail con il link al sondaggio e un'altra e-mail che vi darà accesso all'area di amministrazione del sondaggio.

Provate subito a creare un sondaggio su un appuntamento con Doodle.