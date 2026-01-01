La pianificazione dei workshop per lo sviluppo dei talenti delle risorse umane consiste nel trovare una data per la sessione che vada bene a un gruppo numeroso e autoselezionato di dipendenti che hanno scelto di partecipare a un programma. Per un responsabile della formazione e dello sviluppo (L&D) o dello sviluppo dei talenti, la sfida non è solo logistica; si tratta di massimizzare il ritorno su ogni workshop assicurandosi che le persone giuste siano presenti in sala. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, rendendolo particolarmente adatto ai gruppi composti da 30 a 50 persone che caratterizzano la maggior parte dei programmi di sviluppo interni.

🎯 Perché organizzare i workshop sullo sviluppo dei talenti nelle risorse umane è più difficile di quanto sembri

Quando da 30 a 50 dipendenti decidono di partecipare a un workshop, provengono da team diversi, fusi orari diversi e turni di lavoro diversi. Un responsabile dello sviluppo dei talenti non può semplicemente scegliere una data e aspettarsi una forte partecipazione. Inviare un invito tramite calendario senza prima verificare la disponibilità significa che alcuni dei dipendenti con il potenziale più elevato perderanno completamente la sessione, e riprogrammare un workshop per un gruppo numeroso comporta un costo elevato sia in termini di tempo che di credibilità.

La soluzione tradizionale consiste in una catena di email con risposta a tutti in cui si chiede ai partecipanti di segnalare eventuali conflitti. In pratica, le risposte arrivano a rilento nel corso di diversi giorni, alcuni dipendenti non rispondono mai e il responsabile della formazione e dello sviluppo si ritrova a fare calcoli a mente per individuare l’opzione meno peggiore. Questa incertezza rappresenta il principale ostacolo nella pianificazione dei workshop di sviluppo del talento da parte delle risorse umane e si aggrava quando il programma si svolge con cadenza trimestrale o mensile.

C'è anche un problema di quorum. Molti workshop di sviluppo richiedono una dimensione minima del gruppo per essere efficaci, che si tratti di un programma di leadership basato su gruppi, di uno "sprint" di competenze o di una sessione di formazione legata alla conformità. Se la partecipazione scende al di sotto di una soglia, il workshop perde la sua dinamica di apprendimento tra pari. Un responsabile della formazione e dello sviluppo (L&D) o dello sviluppo dei talenti ha bisogno di un metodo di pianificazione che individui la data con la più alta affluenza prima dell’invio dell’invito, non dopo.

🛠 Come un sondaggio di gruppo risolve il problema della programmazione dei workshop sullo sviluppo dei talenti nelle risorse umane

Il sondaggio di gruppo di Doodle è pensato proprio per questo tipo di situazione. In qualità di responsabile della formazione e dello sviluppo o dello sviluppo dei talenti, puoi proporre tre o quattro date e orari tra cui scegliere, condividere un unico link con l’elenco dei dipendenti che hanno acconsentito a partecipare e lasciare che i partecipanti votino le fasce orarie che preferiscono. La dashboard del sondaggio si aggiorna in tempo reale, così puoi vedere l’andamento delle adesioni e individuare la data vincente prima di procedere alla prenotazione di una sala o all’acquisto di una licenza per la videoconferenza.

La funzione "Sondaggio di gruppo" di Doodle supporta la conferma di partecipazione in tempo reale e il monitoraggio del quorum: ciò significa che un responsabile dello sviluppo dei talenti può osservare l’aumento del numero di voti e confermare che la sessione raggiungerà il numero minimo di partecipanti prima di inviare un invito formale tramite calendario. Questo elimina le incertezze che, negli approcci tradizionali, rendono la pianificazione dei workshop di sviluppo dei talenti da parte delle Risorse Umane un’attività così dispendiosa in termini di tempo.

Poiché la funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle adatta gli orari proposti alle impostazioni locali di ciascun partecipante, un responsabile dello sviluppo delle risorse umane che organizza un workshop coinvolgendo sedi diverse o dipendenti in remoto non deve calcolare manualmente le differenze di fuso orario. Ogni partecipante visualizza le fasce orarie proposte nel proprio fuso orario, il che riduce le assenze dovute a semplici confusioni nella programmazione.

Per la sessione vera e propria, Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, quindi, una volta confermata la data scelta, il link alla videoconferenza viene inserito direttamente nell’invito del calendario. I partecipanti ricevono automaticamente dei promemoria via e-mail, il che garantisce che il workshop rimanga ben presente nella loro mente senza che il team L&D debba occuparsi di ulteriori attività di follow-up.

⚙️ Dettagli operativi per il responsabile dello sviluppo dei talenti

Una volta individuato l'approccio più adatto, l'impostazione operativa per la pianificazione dei workshop di sviluppo dei talenti delle Risorse Umane su Doodle richiede meno di dieci minuti. Ecco come un responsabile dello sviluppo dei talenti procederebbe in genere.

Passaggio 1: Creare il sondaggio di gruppo. Accedi al tuo account Doodle e crea un nuovo sondaggio di gruppo. Inserisci un titolo chiaro (ad esempio, "Workshop sugli elementi essenziali della leadership - Q3") e una breve descrizione, in modo che i partecipanti capiscano su cosa stanno votando. Proponi tre o quattro date possibili, distribuendole su giorni e orari diversi della settimana per offrire al gruppo delle opzioni concrete.

Fase 2: Condividi il link al sondaggio. Copia il link del sondaggio e incollalo nel canale di comunicazione che utilizzi abitualmente, che si tratti di un’e-mail interna, di un messaggio su Slack o di un annuncio sul sistema HRIS. Non è necessario che i partecipanti abbiano un account Doodle per votare, ma avrai bisogno di un tuo account Doodle per creare e gestire il sondaggio.

Fase 3: Monitorare i risultati in tempo reale. La dashboard del sondaggio di gruppo di Doodle mostra i voti in tempo reale. Un responsabile dello sviluppo dei talenti può controllare i risultati in qualsiasi momento e vedere quale data sta riscuotendo maggiore successo in termini di partecipazione. Se emerge presto un chiaro vincitore, è possibile chiudere il sondaggio e confermare la data senza attendere l'ultimo voto.

Passaggio 4: Conferma e invia l'invito. Una volta individuata la fascia oraria disponibile, conferma la data su Doodle. La piattaforma si integra con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar, quindi l'evento confermato viene aggiunto direttamente al tuo calendario e a quelli dei partecipanti. Allega il link alla videoconferenza da Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams e i promemoria via e-mail di Doodle si occuperanno automaticamente del follow-up.

Per i responsabili dello sviluppo dei talenti che organizzano cicli di workshop ricorrenti, la funzione di Doodle che consente di impostare eventi ricorrenti in modo automatico permette di configurare il prossimo sondaggio della serie senza dover ricominciare da zero ogni volta.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per la pianificazione dei workshop sullo sviluppo dei talenti delle risorse umane

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Sessione introduttiva su "Gli elementi fondamentali della leadership" Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Vota la data migliore per il lancio del nostro workshop di gruppo sugli elementi fondamentali della leadership.

Sprint sulle competenze relative al feedback e al coaching Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Scegli una data per la nostra sessione dedicata allo sprint sulle competenze di feedback e coaching per i manager.

Workshop di aggiornamento sulla formazione in materia di conformità Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Vota il momento migliore per seguire la sessione di aggiornamento sulla conformità di questo trimestre.

Sessione introduttiva al programma di mentoring interfunzionale Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Scegli una data per la sessione di orientamento del programma di mentoring interfunzionale.

Workshop di inserimento per i nuovi manager Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Vota la slot migliore per dare il via alla nuova serie di workshop dedicati all’inserimento dei nuovi manager.

✅ Cosa offre Doodle per la pianificazione dei workshop sullo sviluppo dei talenti nel settore delle risorse umane

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo fino a 1.000 partecipanti 🟩 Copre gruppi di 30-50 dipendenti, con margini di crescita Monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione e del quorum 🟩 I responsabili dello sviluppo dei talenti vedono l'aggiornamento dei voti in tempo reale Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Ogni partecipante vede gli slot nell'orario locale Promemoria via e-mail 🟩 Automatizzato; solo e-mail (nessun SMS né notifiche push) Integrazioni video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sono supportate tutte e quattro le piattaforme Sincronizzazione del calendario (Google Calendar, Microsoft Outlook, Calendario di Apple) 🟩 Gli eventi confermati vengono inseriti in tutti i principali calendari Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap Personalizzazione del marchio (logo e colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium

❓ Domande frequenti

D: Quanti dipendenti possono votare in un singolo sondaggio di gruppo su Doodle per un workshop? R: Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, quindi è in grado di gestire agevolmente i gruppi da 30 a 50 persone tipici della pianificazione dei workshop di sviluppo delle risorse umane, nonché eventi formativi più ampi che coinvolgono l'intero personale.

D: I dipendenti devono avere un account Doodle per partecipare al sondaggio? R: I partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per esprimere il proprio voto. Il responsabile dello sviluppo dei talenti che crea e gestisce il sondaggio deve invece disporre di un account Doodle per configurare il sondaggio di gruppo e accedere alla dashboard dei risultati.

D: Un responsabile dello sviluppo dei talenti può condurre sondaggi per i workshop in diversi fusi orari? A: Sì. Grazie alla funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle, ogni partecipante vede automaticamente convertiti nella propria ora locale gli orari proposti per il workshop. Ciò è particolarmente utile per i team di formazione e sviluppo che gestiscono gruppi di dipendenti in modalità ibrida o distribuiti.

D: Come funzionano i promemoria via e-mail per la programmazione dei workshop sullo sviluppo delle risorse umane? R: Una volta confermato il sondaggio di gruppo e creato l'evento, Doodle invia promemoria automatici via e-mail ai partecipanti. I promemoria vengono inviati esclusivamente via e-mail; non sono disponibili opzioni di invio tramite SMS o notifiche push. Il responsabile dello sviluppo dei talenti non deve inviare promemoria manuali.

👉 Sei pronto a semplificare la pianificazione dei tuoi workshop sullo sviluppo dei talenti nel settore delle risorse umane?

Utilizza i modelli qui sopra per lanciare il tuo primo sondaggio di gruppo in meno di dieci minuti. Proponi tre o quattro date tra cui scegliere, condividi il link con i dipendenti che hanno acconsentito a partecipare e lascia che siano i voti a indicarti quale data garantisce la massima partecipazione prima di prenotare la sala o organizzare la videochiamata. Niente più catene di email con “Rispondi a tutti”, niente più congetture. Provalo gratuitamente oggi stesso.