Planlægning af HR-talentudviklingsworkshops er processen med at finde en dato for et arrangement, der passer til en stor, selvudvalgt gruppe af medarbejdere, der har tilmeldt sig et program. For en leder inden for L&D eller talentudvikling handler udfordringen ikke kun om logistik; det handler om at maksimere udbyttet af hver workshop ved at sikre, at de rette personer deltager. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket gør den skræddersyet til de grupper på 30 til 50 personer, der kendetegner de fleste interne udviklingsprogrammer.

🎯 Hvorfor det er sværere at planlægge workshops om talentudvikling i HR, end det ser ud til

Når 30 til 50 medarbejdere tilmelder sig et workshop, kommer de fra forskellige teams, tidszoner og vagtordninger. En talentudviklingsansvarlig kan ikke blot vælge en dato og forvente stor deltagelse. At sende en kalenderinvitation uden først at tjekke tilgængeligheden betyder, at nogle af dine medarbejdere med det største potentiale går glip af sessionen helt, og det er både tidskrævende og skader troværdigheden at omlægge en workshop for en stor gruppe.

Den traditionelle løsning er en e-mail-tråd med »Svar alle«, hvor man beder folk om at markere eventuelle konflikter. I praksis kommer svarene drypvis ind over flere dage, nogle medarbejdere svarer aldrig, og L&D-lederen ender med at skulle regne sig frem til den mindst dårlige løsning. Det gætteri er det største problem ved planlægningen af HR-talentudviklingsworkshops, og det forværres, når programmet afholdes kvartalsvis eller månedligt.

Der er også et problem med beslutningsdygtighed. Mange udviklingsworkshops kræver et minimumsantal deltagere for at være effektive, uanset om der er tale om et kohortebaseret lederprogram, et kompetencesprint eller en læringssession med tilknytning til compliance. Hvis deltagerantallet falder under en bestemt tærskel, mister workshoppen sin dynamik med indbyrdes læring. En leder inden for L&D eller talentudvikling har brug for en planlægningsmetode, der viser den dato med den højeste deltagelse, før invitationen sendes ud – ikke bagefter.

🛠 Sådan løser en gruppeafstemning planlægningen af HR-workshops om talentudvikling

Doodles gruppeafstemning er udviklet netop til denne situation. Som ansvarlig for L&D eller talentudvikling foreslår du tre eller fire mulige datoer og tidspunkter, deler et enkelt link med din liste over medarbejdere, der har tilmeldt sig, og deltagerne stemmer på, hvilke tidspunkter der passer dem. Afstemningsoversigten opdateres i realtid, så du kan følge med i, hvordan tilmeldingerne udvikler sig, og finde frem til den dato, der vinder, inden du forpligter dig til at reservere et mødelokale eller købe en licens til videokonference.

Doodles gruppeafstemning understøtter realtidsopfølgning på tilmeldinger og deltagertal, hvilket betyder, at en ansvarlig for talentudvikling kan følge med i, hvordan antallet af stemmer stiger, og bekræfte, at sessionen vil nå det minimale deltagerantal, inden der sendes en formel kalenderinvitation. Dette fjerner det gætteri, der gør planlægningen af HR-workshops inden for talentudvikling så tidskrævende ved traditionelle metoder.

Da Doodles automatiske tidszone-genkendelse tilpasser de foreslåede tidspunkter til hver deltagers lokale indstilling, behøver en talentudviklingsansvarlig, der afholder en workshop på tværs af flere kontorsteder eller med fjernansatte, ikke manuelt at beregne tidsforskelle. Hver deltager ser de foreslåede tidspunkter i sin egen tidszone, hvilket mindsker antallet af udeblivelser, der skyldes simpel forvirring omkring tidsplanlægningen.

Når selve sessionen skal afholdes, integreres Doodle med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så når den endelige dato er bekræftet, indsættes videolinket direkte i kalenderinvitationen. Deltagerne modtager automatisk påmindelser via e-mail, hvilket sikrer, at workshoppen forbliver i deres bevidsthed, uden at L&D-teamet behøver at følge op yderligere.

⚙️ Praktiske oplysninger for lederen af talentudviklingen

Når du har fundet den rigtige fremgangsmåde, tager det mindre end ti minutter at sætte en workshop om talentudvikling i HR op i Doodle. Her er en beskrivelse af, hvordan en talentudviklingsansvarlig typisk ville gennemføre det.

Trin 1: Opret en gruppeafstemning. Log ind på din Doodle-konto, og opret en ny gruppeafstemning. Indtast en tydelig titel (f.eks. »Workshop om ledelsesgrundlag i 3. kvartal«) og en kort beskrivelse, så deltagerne forstår, hvad de stemmer om. Foreslå tre eller fire mulige datoer, fordelt på forskellige dage og tidspunkter i ugen, så gruppen får reelle valgmuligheder.

Trin 2: Del linket til afstemningen. Kopier linket til afstemningen og indsæt det i din eksisterende kommunikationskanal, uanset om det er en intern e-mail, en Slack-besked eller en meddelelse i HRIS-systemet. Deltagerne behøver ikke at have en Doodle-konto for at kunne stemme, men du skal selv have en Doodle-konto for at kunne oprette og administrere afstemningen.

Trin 3: Følg resultaterne i realtid. Doodles dashboard til gruppeafstemninger viser stemmerne i realtid. En talentudviklingsansvarlig kan til enhver tid tjekke resultaterne og se, hvilken dato der ser ud til at få det højeste fremmøde. Hvis der tidligt tegner sig en klar vinder, kan du afslutte afstemningen og bekræfte datoen uden at vente på den allersidste stemme.

Trin 4: Bekræft og send invitationen. Når den passende tid er fundet, skal du bekræfte datoen i Doodle. Platformen integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så den bekræftede begivenhed automatisk overføres til din kalender og til deltagernes kalendere. Vedhæft dit link til videokonferencen fra Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, og Doodles e-mail-påmindelser sørger automatisk for opfølgningen.

For talentudviklingsansvarlige, der afholder tilbagevendende workshop-serier, betyder Doodles funktion til automatisk gentagelse af begivenheder, at I kan oprette den næste afstemning i serien uden at skulle starte forfra hver gang.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til planlægning af HR-workshops om talentudvikling

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Indledende session om grundlæggende ledelsesprincipper Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Stem på den bedste dato for lanceringen af vores workshop om ledelsesgrundlæggende.

Sprint i feedback og coachingfærdigheder Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg en dato for vores sprint om feedback og coachingfærdigheder for ledere.

Opfriskningsworkshop om compliance-uddannelse Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Stem på det bedste tidspunkt for at gennemføre dette kvartals opfriskningskursus i compliance.

Orientering om det tværfunktionelle mentorprogram Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Vælg en dato for orienteringsmødet i forbindelse med det tværfunktionelle mentorprogram.

Workshop om indkøring af nye ledere Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Stem på det bedste emne til at indlede den nye workshop-serie om introduktion af nye ledere.

✅ Hvad Doodle tilbyder i forbindelse med planlægning af HR-workshops om talentudvikling

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter virksomheder med 30–50 medarbejdere og plads til vækst Live-tilmelding og overvågning af beslutningsdygtighed 🟩 Ledere inden for talentudvikling kan se opdateringer af afstemningerne i realtid Automatisk registrering af tidszone 🟩 Hver deltager ser tidsintervallerne angivet i sin lokale tid E-mail-påmindelser 🟩 Automatiseret; kun via e-mail (ingen SMS eller push-beskeder) Videointegrationer (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Kalendersynkronisering (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Bekræftede begivenheder synes i alle de vigtigste kalendere Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen Brugerdefineret branding (logo og primærfarve) ⚠️ Fås med Premium

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvor mange medarbejdere kan stemme i en enkelt Doodle-gruppeafstemning om et workshop? A: Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så den kan uden problemer håndtere de grupper på 30 til 50 personer, der typisk ses i forbindelse med planlægning af HR-workshops om talentudvikling, samt større læringsarrangementer for hele virksomheden.

Spørgsmål: Skal medarbejderne have en Doodle-konto for at kunne stemme i afstemningen? A: Deltagerne behøver ikke en Doodle-konto for at afgive deres stemme. Den ansvarlige for talentudvikling, der opretter og administrerer afstemningen, skal dog have en Doodle-konto for at kunne oprette gruppeafstemningen og få adgang til resultattavlen.

Spørgsmål: Kan en talentudviklingsleder gennemføre afstemninger om workshops på tværs af flere tidszoner? A: Ja. Doodles automatiske tidszone-genkendelse betyder, at hver deltager automatisk får de foreslåede workshop-tidspunkter omregnet til sin egen lokale tid. Dette er især nyttigt for L&D-teams, der administrerer hybride eller spredte medarbejdergrupper.

Spørgsmål: Hvordan fungerer e-mail-påmindelser i forbindelse med planlægningen af HR-workshops om talentudvikling? A: Når en gruppeafstemning er bekræftet, og begivenheden er oprettet, sender Doodle automatiske påmindelser via e-mail til deltagerne. Påmindelserne sendes udelukkende via e-mail; der er ingen muligheder for SMS eller push-beskeder. Ansvarlig for talentudvikling behøver ikke at sende manuelle opfølgninger.

👉 Er du klar til at gøre planlægningen af dine HR-workshops om talentudvikling nemmere?

Brug skabelonerne ovenfor til at oprette din første gruppeafstemning på under ti minutter. Foreslå tre eller fire mulige datoer, del linket med de medarbejdere, der har tilmeldt sig, og lad afstemningen afgøre, hvilken dato der sikrer størst deltagelse, inden du reserverer lokalet eller booker videomødet. Nu er det slut med »svar alle«-tråde og gætterier. Prøv det gratis i dag.