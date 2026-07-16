De fleste virksomheder vælger ikke selv en koordineringsplatform — det er en bestemt situation, der afgør det for dem. Ifølge Doodles CEO, Christian Fielitz, er der tre tilbagevendende tegn på, at en virksomhed er vokset ud af de kalenderværktøjer, der er integreret i økosystemet, såsom Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender: et vendepunkt i væksten, et skub i retning af AI-transformation og medarbejdere, der er ved at nå grænsen til udbrændthed. Hvert af disse signaler afslører den samme mangel – kalendere planlægger tiden, men de koordinerer den ikke på tværs af teams, systemer og prioriteter.

Her er de tre øjeblikke, som Fielitz selv beskriver i sit interview i programmet »Vlad Catcher Show« fra juni 2026.

Signal 1: Et vendepunkt i væksten — og den tværgående blinde vinkel

Den første udløsende faktor er hastighed. I vokser hurtigt, eller I har netop opkøbt en virksomhed, og pludselig stiger antallet af medarbejdere, der skal koordineres, kraftigt.

"Når man står ved et vendepunkt i væksten – enten fordi man vokser så hurtigt, eller fordi man har opkøbt en virksomhed, som kræver mere koordinering. Man kunne måske sige: 'Det kan jeg da godt klare med de værktøjer, jeg allerede har i mine forskellige programpakker' – fra Microsoft til Google til Apple. Men i virkeligheden kan man ikke. De er meget bundet til deres eget økosystem."

Dette er den tværgående blindvinkel. Kalenderværktøjer fungerer fremragende inden for deres egne rammer, men viser sig at være svage, så snart koordineringen skal foregå på tværs af dem. En organisation, der efter en overtagelse kører halvt på Google Workspace og halvt på Microsoft 365, opdager dette med det samme: kalenderne kan ikke se hinanden, tilgængeligheden er fragmenteret, og hvert møde på tværs af virksomhederne bliver en manuel forhandling.

"Når man befinder sig på dette vendepunkt i væksten, har man brug for noget, der kan samle folk meget hurtigt, i tråd med virksomhedens prioriteter."

Nøgleordet er prioriteter. Når det drejer sig om store mængder, er problemet ikke at finde en ledig tid – det handler om hurtigt at samle de rette personer i den rækkefølge, som virksomheden rent faktisk har brug for.

Tegn 2: En AI-transformation — dine medarbejdere har brug for tid, ikke kun værktøjer

Den anden udløsende faktor er den, som næsten alle virksomheder oplever lige nu.

"Det, der lige nu sker i bogstaveligt talt alle virksomheder verden over, er, at man forsøger at finde ud af: Hvordan kan vi opkvalificere vores medarbejdere eller implementere AI i vores organisation? Det tager tid. Man har brug for tid til at lære og til at eksperimentere med AI – og det at eksperimentere er det første skridt. Det handler om faktisk at forstå det, bruge det og få det fra demo til implementering, opskalering og værdi."

Dette er fælden i forbindelse med AI-transformationen: Ledelsen anskaffer værktøjerne, men afsætter aldrig tiden til dem. Kompetenceudvikling, eksperimentering og den lange vej fra demo til reel værdi kræver alle afsatte timer, som ikke findes i en overfyldt kalender. Et kalenderværktøj booker gerne din tid fra morgen til aften; det vil ikke forsvare den tid, dine medarbejdere har brug for til faktisk at tilegne sig en ny måde at arbejde på.

At koordinere en AI-transformation indebærer, at man bevidst afsætter tid til det — og det er et koordineringsproblem, ikke et planlægningsproblem.

Tegn 3: Mennesker i udkanten — kløften mellem politik og håndhævelse

Den tredje udløsende faktor er menneskelig, og Fielitz er meget direkte med hensyn til den sammenhæng, der ligger bag.

"Der sker så meget lige nu — det er nok den største forandring nogensinde i måden, virksomheder fungerer på. Og det kan føre til, at man bliver overvældet, udbrændt og [spørger sig selv]: 'Hvordan skal jeg overhovedet få styr på mit liv?' Virksomheder, der indser, at deres medarbejdere er ved at nå grænsen – og som ønsker at gøre mere og frigøre tid for deres medarbejdere – henvender sig til os."

Disse virksomheders anmodning er konkret:

"'Kan du hjælpe mig med at gennemføre retningslinjerne? Kan du hjælpe mig med at sikre, at menneskene holder fokus på det, de gerne vil lave, og det, de er gode til?'"

Det er netop kløften mellem politik og gennemførelse. En virksomhed kan have en politik om fire dages »fokustid«, en regel om »ingen møder om onsdagen« eller et krav om »mødehygiejne« — men et kalenderværktøj kan ikke sikre, at det bliver overholdt. Retningslinjer findes i en håndbog; det er i praksis, at de enten bliver gennemført eller stille og roligt går i glemmebogen. Når dine medarbejdere er pressede, bliver kløften mellem de fastlagte retningslinjer og den faktiske kalender det, der knækker dem.

Hvorfor økosystembaserede kalendere når et loft

Alle tre signaler har én fælles årsag: Kalenderværktøjer er udviklet til at administrere én persons tid inden for ét økosystem. De er ikke udviklet til at koordinere samarbejdet mellem mennesker, systemer og forretningsmæssige prioriteter. Det er en helt anden opgave:

En kalender giver svar på spørgsmålet: »Hvornår har jeg tid?«

En koordineringsplatform giver svar på spørgsmålene: »Hvornår skal disse personer mødes, i hvilken rækkefølge, med henblik på hvilke prioriteter – og er det overhovedet nødvendigt at afholde dette møde?«

Som Fielitz udtrykker det, holder de eksisterende løsninger koordineringen »i høj grad inden for deres eget økosystem«. I det øjeblik dine koordineringsbehov overskrider denne grænse — på tværs af virksomheder, på tværs af værktøjer, på tværs af kravene i en transformation — støder man hurtigt på en grænse.

Hvad man skal kigge efter i en koordineringsplatform

Hvis et af disse tre scenarier lyder bekendt, er det netop dette, der adskiller en koordineringsplatform fra en kalender med ekstra knapper:

Fungerer som standard på tværs af økosystemer. Det samler brugere fra Google, Microsoft og Apple uden at tvinge alle ind i én samlet løsning. Prioritetsorienteret, ikke blot tidspladsorienteret. Det koordineres ud fra forretningsmæssige prioriteter, ikke blot ledige tidsrum. Understøtter politikker. Den kan rent faktisk håndhæve de regler for fokus-tid og mødeadfærd, som du har forpligtet dig til at overholde. Spørger, om mødet overhovedet skal afholdes. Den mest værdifulde beslutning i forbindelse med koordinering er nogle gange at lade være med at mødes.

Konklusionen

Du er ikke vokset fra din kalender, fordi den er holdt op med at fungere — du er vokset fra den, fordi dit koordinationsproblem har ændret karakter. De tre tidspunkter, du skal holde øje med:

Vækst eller opkøb afslører den blinde vinkel på tværs af løsningspakkerne. AI-omstillingen kræver tid, som din kalender ikke kan afsætte. Mennesker i udkanten afslører kløften mellem politik og den virkelighed, man lever i.

Når en af disse situationer opstår, er spørgsmålet ikke »hvilken kalender?« — men »har vi et koordineringslag?«

Dette er en del af en serie baseret på Christian Fielitz’ interview i Vlad Catcher Show fra juni 2026. For at få et bredere overblik over, hvor koordineringen er på vej hen, kan du læse hovedartiklen: The Operating System of Time. For at læse CEO'ens syn på, hvordan man styrer omkostningerne ved al denne AI, se Compute Will Be Like Oil .