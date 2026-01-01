La plupart des entreprises ne choisissent pas une plateforme de coordination : c’est un moment précis qui la choisit pour elles. D’après Christian Fielitz, PDG de Doodle, il y a trois signes récurrents qui montrent qu’une entreprise a dépassé les capacités des outils de calendrier natifs de leur écosystème, comme Google Agenda, Outlook ou Apple Agenda : un point d’inflexion dans la croissance, une poussée vers la transformation par l’IA, et des employés au bord du burn-out. Chacun de ces signaux met en évidence le même problème : les calendriers permettent de planifier du temps, mais ils ne le coordonnent pas entre les équipes, les systèmes et les priorités.

Voici les trois moments, tels que Fielitz les a lui-même présentés lors de son interview dans l'émission « Vlad Catcher Show » en juin 2026.

Signal n° 1 : un point d'inflexion dans la croissance — et l'angle mort entre les différentes suites logicielles

Le premier facteur, c'est la vitesse. Tu te développes rapidement, ou tu viens d'acquérir une entreprise, et tout à coup, le nombre de personnes à coordonner grimpe en flèche.

« Quand tu arrives à un tournant dans ta croissance — que tu te développes super vite, ou que tu as racheté une entreprise et que tu dois mieux coordonner tout ça. Tu pourrais te dire : “Hé, je peux faire ça avec les outils que j’ai déjà dans mes différentes suites”, que ce soit Microsoft, Google ou Apple. Mais en réalité, c’est impossible. Tout ça reste très cloisonné dans leur propre écosystème.”

C'est là le point faible entre les différentes suites logicielles. Les outils de calendrier sont excellents au sein de leur propre environnement, mais ils montrent leurs limites dès qu'il faut coordonner des activités entre plusieurs environnements. Une entreprise qui, après une acquisition, fonctionne pour moitié sur Google Workspace et pour moitié sur Microsoft 365 s'en rend compte tout de suite : les agendas ne communiquent pas entre eux, les disponibilités sont fragmentées, et chaque réunion inter-équipes devient une négociation manuelle.

« Quand tu te trouves à ce tournant décisif de ta croissance, tu as besoin d'un outil qui rassemble les gens très rapidement, en accord avec tes priorités commerciales. »

Le mot-clé, c'est « priorités ». À grande échelle, le problème, ce n'est pas de trouver un créneau libre, mais de réunir rapidement les bonnes personnes, dans l'ordre dont l'entreprise a réellement besoin.

Signal n° 2 : Une transformation par l'IA — tes collaborateurs ont besoin de temps, pas seulement d'outils

Le deuxième facteur déclencheur, c'est celui que presque toutes les entreprises vivent en ce moment.

« Ce qui se passe en ce moment même dans pratiquement toutes les entreprises du monde, c'est qu'elles essaient de comprendre : comment on peut améliorer les compétences de nos équipes ou mettre en place l'IA dans notre organisation ? Ça prend du temps. Il faut du temps pour apprendre, pour tester l'IA — et tester, c'est la première étape. Il faut vraiment la comprendre, l'utiliser, passer de la démo à la mise en œuvre, puis à la mise à l'échelle pour en tirer de la valeur. »

C'est là le piège de la transformation par l'IA : les dirigeants achètent les outils, mais ne prévoient jamais le temps nécessaire. La formation continue, l’expérimentation et le long chemin qui mène de la démo à la valeur réelle nécessitent tous des plages horaires réservées qui n’existent pas dans un agenda surchargé. Un outil de gestion d’agenda se fera un plaisir de te remplir l’agenda de bout en bout ; il ne défendra pas l’espace dont tes collaborateurs ont besoin pour vraiment s’approprier une nouvelle façon de travailler.

Coordonner une transformation vers l'IA, ça veut dire prendre délibérément le temps de s'y consacrer — et c'est un problème de coordination, pas de planification.

Signal n° 3 : Les personnes en situation de précarité — le fossé entre les politiques et leur mise en œuvre

Le troisième facteur déclencheur est d'origine humaine, et Fielitz ne mâche pas ses mots quant au contexte qui l'alimente.

« Il se passe tellement de choses en ce moment — c'est sans doute le plus grand bouleversement jamais vu dans le fonctionnement des entreprises. Et ça peut te donner l’impression d’être débordé, d’être à bout, et de te demander : “Mais comment je fais pour gérer ma vie ?” Les entreprises qui se rendent compte que leurs collaborateurs sont à bout — celles qui veulent en faire plus et leur donner plus de temps libre —, elles viennent nous voir. »

Ce que ces entreprises demandent est précis :

« "Tu peux m'aider à mettre en place ces règles ? Tu peux m'aider à faire en sorte que les humains restent concentrés sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils savent bien faire ?" »

C'est ça, le fossé entre les politiques et leur mise en œuvre. Une entreprise peut avoir une politique de « temps de concentration » de quatre jours, une règle « pas de réunion le mercredi » ou une directive sur la « bonne hygiène des réunions » — mais un outil de calendrier ne fera respecter rien de tout ça. Les politiques, ça reste dans un manuel ; c’est au niveau de la coordination qu’elles se concrétisent… ou qu’elles tombent discrètement à l’eau. Quand tes collaborateurs sont à bout, c’est ce décalage entre la politique officielle et le calendrier réel qui finit par les faire craquer.

Pourquoi les calendriers natifs de l'écosystème ont atteint leurs limites

Ces trois signaux ont tous la même cause profonde : les outils d'agenda sont conçus pour gérer le temps d'une seule personne au sein d'un seul écosystème. Ils ne sont pas faits pour coordonner les interactions entre les personnes, les systèmes et les priorités de l'entreprise. C'est un tout autre sujet :

Un calendrier te permet de savoir « quand est-ce que je suis libre ? »

Une plateforme de coordination permet de répondre à ces questions : « Quand ces personnes doivent-elles se réunir, dans quel ordre, pour traiter quelles priorités ? Et cette réunion est-elle vraiment nécessaire ? »

Comme le dit Fielitz, les suites existantes cantonnent la coordination « presque exclusivement à leur propre écosystème ». Dès que tes besoins en matière de coordination dépassent cette limite — qu’il s’agisse d’autres entreprises, d’autres outils ou des exigences d’une transformation —, tu te heurtes à un plafond.

Ce qu'il faut rechercher dans une plateforme de coordination

Si l'un de ces trois cas te dit quelque chose, voilà ce qui distingue une plateforme de coordination d'un simple calendrier avec quelques boutons en plus :

Fonctionne sur plusieurs écosystèmes par défaut. Ça permet de réunir les utilisateurs de Google, Microsoft et Apple sans obliger tout le monde à utiliser une seule et même suite logicielle. Ça tient compte des priorités, pas seulement des créneaux horaires. Ça s'organise en fonction des priorités de l'entreprise, pas seulement des disponibilités. Compatible avec les politiques. Il peut réellement faire respecter les règles de temps de concentration et de bonne conduite en réunion que tu t'es engagé à respecter. Se demande si cette réunion a un sens. Parfois, la meilleure décision en matière de coordination, c'est justement de ne pas se réunir.

En résumé

Tu n'as pas dépassé ton calendrier parce qu'il ne fonctionne plus — tu l'as dépassé parce que ton problème de coordination a changé de nature. Les trois moments à surveiller :

La croissance ou les acquisitions mettent en évidence les lacunes entre les différentes suites logicielles. La transformation vers l'IA prend du temps, et ton agenda ne te le permettra pas. Les personnes en situation de précarité mettent en lumière le fossé entre les politiques publiques et la réalité quotidienne.

Quand l'un de ces cas se présente, la question n'est pas « quel calendrier ? », mais « est-ce qu'on a une couche de coordination ? »

Ceci fait partie d'une série tirée de l'interview de Christian Fielitz dans l'émission « Vlad Catcher Show » de juin 2026. Pour avoir une vue d'ensemble de l'avenir de la coordination, lis l'article phare : « The Operating System of Time ». Pour connaître le point de vue du PDG sur la gestion du coût de toute cette IA, consulte « Compute Will Be Like Oil » .