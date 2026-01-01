अधिकांश कंपनियाँ समन्वय मंच नहीं चुनतीं — एक क्षण ही उनके लिए इसे चुन लेता है। Doodle के सीईओ क्रिश्चियन फिएलिट्ज़ के अनुसार, एक कंपनी ने Google Calendar, Outlook, या Apple Calendar जैसे इकोसिस्टम-नेटिव कैलेंडर टूल्स से आगे बढ़ जाने के तीन बार-बार आने वाले संकेत हैं: एक विकास वक्र बिंदु, एक एआई परिवर्तन की पहल, और लोग बर्नआउट की कगार पर पहुँच रहे हैंप्रत्येक एक ही कमी को उजागर करता है — कैलेंडर समय निर्धारित करते हैं, लेकिन वे टीमों, प्रणालियों और प्राथमिकताओं के बीच समन्वय नहीं करते।

ये हैं वे तीन क्षण, फिएलिट्ज़ के जून 2026 के व्लाद कैचर शो साक्षात्कार में उनके स्वयं के फ्रेमिंग से।

संकेत 1: विकास का मोड़ बिंदु — और क्रॉस-सुइट ब्लाइंड स्पॉट

पहला ट्रिगर गति है। आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या आपने अभी-अभी एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, और अचानक समन्वय की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है।

विकास के एक मोड़ पर — आप इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या आपने किसी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है कि आपको अधिक समन्वय करने की ज़रूरत है। आप तर्क दे सकते हैं, 't. It' माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और एप्पल तक। लेकिन हकीकत यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह पूरी तरह उनके अपने इकोसिस्टम में है।

यह क्रॉस-सुइट ब्लाइंड स्पॉट है। कैलेंडर टूल्स अपनी ही सीमाओं के भीतर तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन जैसे ही समन्वय उन सीमाओं को पार करना होता है, वे कमजोर पड़ जाते हैं। एक अधिग्रहण के बाद की संगठन, जो आधा Google Workspace और आधा Microsoft 365 पर चल रहा है, इसे तुरंत ही महसूस कर लेता है: कैलेंडर एक-दूसरे को नहीं देख पाते, उपलब्धता बिखरी हुई होती है, और हर कंपनी-पार बैठक एक मैनुअल बातचीत बन जाती है।

जब आप इस विकास के मोड़ पर होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप लोगों को बहुत तेजी से एक साथ लाए।

कीवर्ड है प्राथमिकताएँ. बड़े पैमाने पर समस्या खाली स्लॉट ढूंढने की नहीं है — समस्या सही लोगों को तेज़ी से, उस क्रम में एक साथ लाने की है, जिसकी व्यवसाय को वास्तव में ज़रूरत है।

संकेत 2: एक एआई परिवर्तन — आपके लोगों को इसकी आवश्यकता है समय, सिर्फ उपकरण नहीं

दूसरा ट्रिगर वह है जिससे लगभग हर कंपनी अभी गुजर रही है।

अभी दुनिया की लगभग हर कंपनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि हम अपनी संस्था में AI को कैसे लागू करें या उसके कौशल को कैसे बढ़ाएँ? इसमें समय लगता है। आपको AI को सीखने, उसके साथ प्रयोग करने के लिए समय चाहिए — और प्रयोग करना ही पहला कदम है। वास्तव में इसे समझना, इसका उपयोग करना, इसे डेमो से लागू करने, बड़े पैमाने पर उपयोग करने और अंततः मूल्य प्राप्त करने तक ले जाना।

यह एआई परिवर्तन के भीतर एक जाल है: नेतृत्व उपकरण तो खरीद लेता है लेकिन समय कभी आवंटित नहीं करता। अपस्किलिंग, प्रयोग और डेमो से वास्तविक मूल्य तक का लंबा सफर—ये सभी सुरक्षित समय की मांग करते हैं, जो एक व्यस्त कैलेंडर में मौजूद नहीं होता। एक कैलेंडर टूल खुशी-खुशी आपकी मीटिंग्स को एक-दूसरे से जोड़कर बुक कर देगा; लेकिन यह आपके लोगों को नए काम करने के तरीके को वास्तव में आत्मसात करने के लिए आवश्यक समय की रक्षा नहीं करेगा।

समन्वय करना के लिए एआई परिवर्तन का मतलब इसके लिए जानबूझकर समय निकालना है — और यह एक समन्वय की समस्या है, न कि समय-सारिणी की।

संकेत 3: किनारे पर खड़े लोग — नीति-प्रवर्तन की खाई

तीसरा ट्रिगर मानव है, और फिएलिट्ज़ इसके पीछे के संदर्भ के बारे में बेबाक है।

अभी बहुत कुछ हो रहा है — शायद व्यवसायों के काम करने के तरीके में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। और इससे अभिभूत हो जाना, थकान महसूस करना, [पूछना] 'How do I even manage my life?' जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जो कंपनियाँ महसूस करती हैं कि उनके लोग सीमा पर हैं — जो अपने लोगों के लिए अधिक करना और उनका समय मुक्त करना चाहती हैं — वे हमारे पास आती हैं।

इन कंपनियों द्वारा पूछी जाने वाली बात विशिष्ट है:

क्या आप मुझे नीतियाँ लागू करने में मदद कर सकते हैं? क्या आप यह सुनिश्चित करने में मेरी मदद कर सकते हैं कि लोग उस पर ध्यान केंद्रित रखें जो वे करना चाहते हैं और जिसमें वे माहिर हैं?

यही नीति-प्रवर्तन की खाई है। एक कंपनी के पास चार-दिवसीय फोकस-टाइम नीति, बुधवार को कोई मीटिंग न करने का नियम, या मीटिंग-स्वच्छता का आदेश हो सकता है — लेकिन कोई कैलेंडर टूल इनमें से किसी को भी लागू नहीं करेगा। नीतियाँ हैंडबुक में रहती हैं; समन्वय वह जगह है जहाँ वे या तो लागू होती हैं या चुपचाप दम तोड़ देती हैं। जब आपके लोग सीमा पर होते हैं, तो घोषित नीति और वास्तविक कैलेंडर के बीच का अंतर ही उन्हें तोड़ देता है।

इकोसिस्टम-नेटिव कैलेंडर एक सीमा तक ही क्यों पहुँच पाते हैं

तीनों संकेतों की एक ही मूल वजह है: कैलेंडर उपकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक व्यक्ति का समयवे निर्देशित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। लोगों, प्रणालियों और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच समन्वय. यह एक अलग काम है:

एक कैलेंडर उत्तर देता है मैं कब आजाद हूँ?

एक समन्वय मंच उत्तर देता है इन लोगों को कब एक साथ आना चाहिए, किस क्रम में, किन प्राथमिकताओं के खिलाफ — और क्या यह बैठक वाकई होनी चाहिए?

जैसा कि फिएलिट्ज़ कहते हैं, मौजूदा सूट समन्वय को "very much in their own ecosystem." ही रखते हैं। जैसे ही आपके समन्वय की ज़रूरतें उस सीमा को पार करती हैं — कंपनियों के बीच, उपकरणों के बीच, परिवर्तन की मांगों के बीच — सीमा कड़ी हो जाती है।

एक समन्वय प्लेटफ़ॉर्म में क्या देखना चाहिए

अगर इन तीन क्षणों में से कोई एक परिचित लगता है, तो यहाँ वह बात है जो एक समन्वय प्लेटफ़ॉर्म को अतिरिक्त बटनों वाले कैलेंडर से अलग करती है:

डिफ़ॉल्ट रूप से पार-इकोसिस्टम। यह गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के उपयोगकर्ताओं को एक साथ लाता है, बिना सभी को एक ही सुइट में जबरदस्ती शामिल किए। प्राथमिकता-जागरूक, न कि केवल स्लॉट-जागरूक। यह केवल खाली समय के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुसार समन्वय करता है। नीति-समर्थ यह वास्तव में उन फोकस-समय और मीटिंग-हाइजीन नियमों को लागू कर सकता है, जिनका आपने पालन करने का संकल्प लिया है। यह पूछता है कि क्या बैठक मौजूद होनी चाहिए। सबसे मूल्यवान समन्वय निर्णय कभी-कभी नहीं से मिलना

निचोड़

आपका कैलेंडर खराब हो गया इसलिए आपने उसे छोड़ नहीं दिया — आपने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी समन्वय समस्या का स्वरूप बदल गया। ध्यान देने योग्य तीन क्षण:

विकास या अधिग्रहण क्रॉस-सुइट ब्लाइंड स्पॉट को उजागर करता है। एआई परिवर्तन ऐसी माँगें जो आपका कैलेंडर पूरा नहीं कर सकता। किनारे पर लोग नीति और जीए गए वास्तविकता के बीच की खाई को उजागर करें।

जब इनमें से कोई भी हिट होता है, तो सवाल यह नहीं होता कि "which calendar?" — बल्कि यह होता है कि "do we have a coordination layer?"

यह क्रिश्चियन फिएलिट्ज़ के जून 2026 के व्लाद कैचर शो साक्षात्कार से ली गई एक श्रृंखला का हिस्सा है। समन्वय किस दिशा में जा रहा है, इसकी व्यापक तस्वीर के लिए प्रमुख लेख पढ़ें: समय का ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सारी एआई की लागत के प्रबंधन पर सीईओ की राय के लिए देखें कंप्यूटिंग तेल जैसी होगी .