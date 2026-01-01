सत्यापित समीक्षा

एक पूरी तरह से रिमोट संगठन के रूप में, जिसके कर्मचारी, बोर्ड सदस्य, साझेदार और दाता देश भर में फैले हुए हैं, मैं अक्सर कई शेड्यूल और समय क्षेत्रों का समन्वय करने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे Doodle सबसे सहज लगता है — और कुछ हद तक, आप शेड्यूलिंग के लिए Kleenex या Band-Aid की तरह हैं।