सबसे बेहतर चलने वाली टीमों के पास ज़्यादा घंटे नहीं होते। वे उनका इस्तेमाल बेहतर करती हैं
Doodle आपकी टीम के कैलेंडर को जोड़ता है, बैठकों का स्वचालित रूप से समन्वय करता है, और आपके लोगों को बेहतरीन काम करने के लिए आवश्यक समय की रक्षा करता है।
स्विट्ज़रलैंड में निर्मित, भरोसा हर जगह
गोपनीयता कोई फ़ीचर नहीं है। यह बुनियाद है। SOC 2 से HIPAA तक, Doodle उन मानकों को पूरा करता है जो आपका संगठन माँगता है — क्योंकि परिवेशीय बुद्धिमत्ता के लिए डेटा पर पूरा भरोसा ज़रूरी है।
जल्द आ रहा है: Doodle Time OS
प्राथमिकता वाले एक्सेस के लिए आज ही साइन अप करें, और जब Doodle Time OS लॉन्च होगा तो कतार में सबसे पहले रहें।
हर कैलेंडर पढ़ता है और स्वचालित रूप से सही समय ढूंढ लेता है।
बैठक घनत्व सीमाएँ लागू रहती हैं और ध्यान समय सुरक्षित रहता है।
अपने दिन को जैसे-जैसे वह खुलता है, वैसे-वैसे देखें। अभी क्या है, अगला क्या है, और किस पर आपका ध्यान देना आवश्यक है।
प्लेटफ़ॉर्म
समय की समझ जो काम करती है जिस तरह आपकी टीम करती है।
Doodle सिर्फ़ यह नहीं दिखाता कि लोग कब खाली हैं। यह समझता है कि आपकी टीम कैसे काम करती है: मीटिंग्स का घनत्व, फ़ोकस की लय, कार्यभार का संतुलन। आपकी टीम जितना इसका इस्तेमाल करेगी, यह उतना ही स्मार्ट होता जाएगा।
प्राथमिकताओं को समझने वाली शेड्यूलिंग
जब प्राथमिकताएँ बदलती हैं, तो आपका दिन भी बदल जाता है।
एजेंटिक कैलेंडर समन्वय
आंतरिक समन्वय
हर टीम, कार्यप्रवाह और व्यक्ति के लिए बनाया गया
बाहरी शेड्यूलिंग: क्लाइंट से सीधे जुड़ी टीमों के लिए
ब्रांडेड और पेशेवर पहली छाप
अपनी उपलब्धता एक अनोखे लिंक के माध्यम से साझा करें, जिसमें आपका लोगो और ब्रांडिंग शामिल हो। उम्मीदवारों, ग्राहकों और साझेदारों को एक साफ़-सुथरा, पेशेवर बुकिंग अनुभव मिलता है और वे आपकी टीम के उस सदस्य से संपर्क कर सकते हैं जो वास्तव में उपलब्ध हो। कॉल को मैन्युअल रूप से ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आंतरिक अनुसूचीकरण: क्रॉस-टीम सहयोग के लिए
सभी के लिए सबसे अच्छा समय, स्वचालित रूप से पाया गया
लोग और समय जोड़ें, Doodle उपयुक्त तारीख़ खुद ढूँढ लेगा। आंतरिक बैठकें "तारीख़ तय करें" से सीधे पुष्टि तक पहुँच जाती हैं — बिना एक भी अतिरिक्त थ्रेड के।
वितरित और क्रॉस-कंपनी टीमें: दूरस्थ और वैश्विक संगठनों के लिए
कंपनियों के बीच समन्वय
हर कोई अपनी पसंद के समय के लिए वोट कर सकता है: आंतरिक हो या बाहरी, आपके कैलेंडर सिस्टम में हो या नहीं। साझा पहुँच की कोई आवश्यकता नहीं है और हर कोई स्वचालित रूप से अपने समय क्षेत्र में समय देखता है।
टीम स्तर पर समय संरक्षण
समय नियम और प्राथमिकताएँ निर्धारित करें, और Doodle को सभी के लिए उन्हें लागू करने दें।
मीटिंग-रहित ब्लॉक, फोकस समय, बैठक समय सीमाएँ। परिभाषित करें कि आपका संगठन अपने समय की रक्षा कैसे करता है और Doodle इसे सभी पर लागू करता है। किसी को भी अपने कैलेंडर की निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रशंसापत्र
हमारे ग्राहकों का क्या कहना है
एक पूरी तरह से रिमोट संगठन के रूप में, जिसके कर्मचारी, बोर्ड सदस्य, साझेदार और दाता देश भर में फैले हुए हैं, मैं अक्सर कई शेड्यूल और समय क्षेत्रों का समन्वय करने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे Doodle सबसे सहज लगता है — और कुछ हद तक, आप शेड्यूलिंग के लिए Kleenex या Band-Aid की तरह हैं।
कार्यकारी निदेशक, Geological Society of America Foundation
मैं Doodle के साथ शायद 30 से 40 घंटे की समय बचत की उम्मीद कर रहा हूँ। और यह सिर्फ मेरे लिए है।
ट्रेविस, SRG Inc.
हमने 100 से अधिक पैनल साक्षात्कारों के लिए दिनों भर चलने वाले ईमेल समन्वय को बचाया और उन्हें एक घंटे से भी कम समय में व्यवस्थित कर दिया।
निकोलस एम, मुख्य डेटा अधिकारी, काउंटी सरकार
मैं पहले सिर्फ़ मीटिंग शेड्यूल करने के लिए समय ब्लॉक किया करता था — सोचिए तो यह बेतुका है। Doodle मुझे वह समय वापस देता है, और लोग इस पर भरोसा करते हैं। यह बस काम करता है।
ऑड्रा डी, अध्यक्ष, Wood Manufacturing Council
यह बहुत आसान है। मैंने 10 मिनट से भी कम समय में 30 लोगों की ओरिएंटेशन मीटिंग सेटअप कर दी। Doodle एक भरोसेमंद टूल है जो कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाता है।
अल्फ्रेडो बी, डीन ऑफ़ स्टूडेंट अफ़ेयर्स, University of Redlands
Doodle के बिना मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता या मदद के लिए किसी को रखना पड़ता। यह सहायक की आवश्यकता को समाप्त करके मेरा समय और संसाधन बचाता है।
जैकलीन एल, चीफ़ ऑफ़ स्ट्रैटेजी, University of North Texas
सभी का शेड्यूल एक ही जगह। अब 12 जवाब इकट्ठा करके Google Sheet बनाने की ज़रूरत नहीं।
मेघन एल, प्रशासनिक सहायक, Crain Communications
प्रत्येक Doodle पोल मुझे एक घंटा बचाता है। महीने में 20 कार्यक्रमों की योजना बनाते समय यह बहुत बड़ा है।
माइकल डी, मालिक और नेतृत्व कोच
Doodle सभी थकाऊ आदान-प्रदान को खत्म कर देता है, जिससे मैं अपने काम के उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ जो वास्तव में मायने रखते हैं, जैसे कि कार्यकारी सहायता, कार्यक्रम आयोजन और आंतरिक संचार।
अमांडा एम, प्रशासनिक सहायक, गैर-लाभकारी संस्था