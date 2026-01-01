अगली शानदार जोड़ी: Doodle और आपके पसंदीदा ऐप्स
साथ मिलकर ज़्यादा हासिल करें, वह भी बिना किसी अतिरिक्त झंझट के। Doodle आपके पसंदीदा ऐप्स और टूल्स के साथ सहजता से जुड़ जाता है।
ये टूल्स Doodle के शानदार साथी हैं
Google Calendar
अपने दिन की साफ़ तस्वीर पाएँ और अपने सभी इवेंट अपने आप सिंक करें।
Google Meet
Doodle से आप जो वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल करते हैं, उनमें वीडियो लिंक अपने आप जोड़ें।
Microsoft Teams
कॉन्फ़्रेंसिंग लिंक अपने आप बनाएँ और मीटिंग शेड्यूल करना आसान करें।
Zoom
Doodle से शेड्यूल की गई वर्चुअल मीटिंग में Zoom वीडियो लिंक अपने आप जोड़ें।
विशेषताएँ
आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, सब मिलकर काम करता है
रिमोट के लिए तैयार
Doodle को Zoom, Google Meet या Webex से जोड़ें और हर इवेंट में वीडियो कॉन्फ़्रेंस लिंक अपने आप जोड़ें।
पेशेवर बिलिंग के साथ निश्चिंत रहें
Stripe से चलने वाले भुगतान के साथ, आप ग्राहकों से अपने साथ समय बुक करने के लिए भुगतान माँग सकते हैं, और ये भुगतान उनके लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और हर जगह उपलब्ध रहते हैं।
अपनी शेड्यूलिंग को ऑटोमेट करें
Doodle को Zapier से जोड़ें और उसके 3,000+ जुड़े हुए ऐप्स के साथ अपना वर्कफ़्लो बनाएँ।
अपने टूल्स और अपने लोगों को एक साथ लाएँ
सफलता की ज़मीन तैयार करें।