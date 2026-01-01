आपका कारोबार सुरक्षित एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा के साथ
बात आपके डेटा की हो, निजता की या भरोसे की, हम अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को भविष्य के लिए तैयार रखने और आपको सबसे बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Doodle में डेटा सुरक्षा
स्विट्ज़रलैंड में बना, हर जगह भरोसेमंद
सिस्टम और संगठन नियंत्रण (SOC)
Doodle ने अपनी SOC 2 Type II जाँच और MSP Verify Program सफलतापूर्वक पूरा किया है। SOC 2 रिपोर्ट सुरक्षा, उपलब्धता, प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी, गोपनीयता और निजता से जुड़े AICPA के Trust Services Criteria के नियंत्रणों को कवर करती है।
Cyber Verify स्तर 3
हमारी क्लाउड सेवा के अहम हिस्सों का ऑडिट हुआ है, जिनमें डेटा गोपनीयता, नेटवर्क सुरक्षा, उपलब्धता और अपटाइम, आपदा रिकवरी योजनाएँ, स्केलेबिलिटी और अनुपालन शामिल हैं, और इन्हें उद्योग के नियमों के अनुरूप पाया गया है।
GDPR के अनुरूप
हमारे डेटा संरक्षण अधिकारी और बिज़नेस इंफ़ॉर्मेशन टीम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए हमारे पास ज़रूरी टूल और प्रक्रियाएँ मौजूद हों।
CCPA के अनुरूप
कैलिफ़ोर्निया कंज़्यूमर प्राइवेसी ऐक्ट के अनुसार, हम कैलिफ़ोर्निया के निवासियों को उनके निजी डेटा पर नियंत्रण देते हैं, जिसमें उसे देखने, हटाने या उसकी बिक्री से बाहर निकलने का अधिकार शामिल है।
HIPAA के अनुरूप
जहाँ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शामिल होती है, वहाँ हमारे सुरक्षा उपाय उस डेटा की निजता और सुरक्षा के लिए HIPAA के मानकों पर खरे उतरते हैं।
यह कैसे काम करता है
हम आपका डेटा कैसे सुरक्षित रखते हैं
भेजे जा रहे डेटा का एन्क्रिप्शन
भेजे जाते समय आपका डेटा TLS 1.2 (या उससे ऊपर) SHA-256 और RSA एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहता है।
संग्रहीत डेटा का एन्क्रिप्शन
संग्रहीत रहते समय आपका डेटा Amazon Web Services (AWS) पर रखा जाता है, जो आपकी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए कई टूल इस्तेमाल करता है।
नेटवर्क सुरक्षा
हमारा क्लाउड इंफ़्रास्ट्रक्चर Cloudflare से सुरक्षित है, ताकि उपलब्धता बनी रहे और इंटरनेट के जटिल ख़तरों से बचाव हो सके।
डेटा तक पहुँच
आपका सारा डेटा 100 प्रतिशत आपका ही है। इसका मतलब है कि हम आपको बताए बिना उसे नहीं हटाएँगे।
डेटा का स्वामित्व
आपका सारा डेटा 100 प्रतिशत आपका ही है। इसका मतलब है कि हम आपको बताए बिना उसे नहीं हटाएँगे।
डेटा गोपनीयता
आपके डेटा का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए होता है कि हम आपको ज़रूरी सेवाएँ दे सकें। हम इसे तीसरे पक्ष को नहीं बेचते। यहाँ और जानें।
आर्किटेक्चर
हम अपनी सेवाएँ Amazon Web Services (AWS) के इंफ़्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करते हैं, जिसके सुरक्षित डेटा सेंटर आयरलैंड और पूरे EU में हैं।
कमज़ोरियों का प्रबंधन
हम अपनी सेवाओं की लगातार निगरानी करते हैं और नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपडेट करते हैं। हम भरोसेमंद बाहरी प्रदाताओं से नियमित रूप से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराते हैं।
बदलाव की प्रक्रिया
हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एक सख़्त प्रबंधन प्रक्रिया से गुज़रता है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर औपचारिक मंज़ूरी ज़रूरी है।
संगठन
हमारे डेटा संरक्षण अधिकारी एक अच्छी तरह परखी गई प्रक्रिया लागू करते हैं, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन तक संवाद की स्पष्ट कड़ियाँ होती हैं।
तृतीय-पक्ष डेटा
कैलेंडर डेटा जैसी तृतीय पक्षों से मिली जानकारी OAuth2 प्रोटोकॉल के ज़रिए सुरक्षित रहती है, जिसे उपयोगकर्ता कभी भी रद्द कर सकते हैं।
पासवर्ड
Doodle उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड सॉल्टेड पासवर्ड हैश से सुरक्षित रहते हैं, जिससे सुरक्षा और बढ़ जाती है।
आपूर्तिकर्ता
हमारे सभी आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों की पूरी जाँच होती है। उन्हें हमारी सख़्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है।
कर्मचारी
हमारे सभी कर्मचारी व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण से गुज़रते हैं, ताकि आपके डेटा और निजता की सुरक्षा हमेशा बनी रहे।
गोपनीयता समझौता
हमारे सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी है। इससे आपके डेटा और निजता की रक्षा होती है।
आपका डेटा। सुरक्षित।
अपना Doodle खाता इस भरोसे के साथ बनाएँ कि आपकी जानकारी सुरक्षित है।