सिस्टम और संगठन नियंत्रण (SOC)

Doodle ने अपनी SOC 2 Type II जाँच और MSP Verify Program सफलतापूर्वक पूरा किया है। SOC 2 रिपोर्ट सुरक्षा, उपलब्धता, प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी, गोपनीयता और निजता से जुड़े AICPA के Trust Services Criteria के नियंत्रणों को कवर करती है।