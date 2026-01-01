हमारे बारे में

Doodle पेशेवरों को उनके दिन पर नियंत्रण देता है, टीमों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर एकजुट करता है, और संगठनों को सहजता से समन्वय करने में सक्षम बनाता है। हम ऐसे घंटे बनाते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, आपके दिन को जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, अनुकूलित करने में मदद करते हैं, और केंद्रित, उच्च-मूल्य वाले काम और "होने" के लिए जगह बनाते हैं। चाहे लोगों, टीमों, या समय क्षेत्रों के बीच समन्वय करना हो, Doodle आपको उद्देश्य के साथ अपना दिन डिज़ाइन करने और उन परिणामों को लाने वाले समय की रक्षा करने में मदद करता है। गोपनीयता और सुरक्षा को एक डिज़ाइन सिद्धांत के रूप में रखकर यूरोप/स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है, न कि केवल एक अनुपालन चेकबॉक्स के रूप में।