हमारे बारे में
3 करोड़
मासिक उपयोगकर्ता
सत्तासीस हजार
दैनिक समन्वित बैठकें
70,000 से अधिक
व्यवसाय Doodle पर निर्भर हैं।
हम कौन हैं
Doodle पेशेवरों को उनके दिन पर नियंत्रण देता है, टीमों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर एकजुट करता है, और संगठनों को सहजता से समन्वय करने में सक्षम बनाता है। हम ऐसे घंटे बनाते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, आपके दिन को जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, अनुकूलित करने में मदद करते हैं, और केंद्रित, उच्च-मूल्य वाले काम और "होने" के लिए जगह बनाते हैं। चाहे लोगों, टीमों, या समय क्षेत्रों के बीच समन्वय करना हो, Doodle आपको उद्देश्य के साथ अपना दिन डिज़ाइन करने और उन परिणामों को लाने वाले समय की रक्षा करने में मदद करता है। गोपनीयता और सुरक्षा को एक डिज़ाइन सिद्धांत के रूप में रखकर यूरोप/स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है, न कि केवल एक अनुपालन चेकबॉक्स के रूप में।
हमारे मूल्य
क्रांतिकारी उत्कृष्टता
उत्कृष्टता पूर्णतावाद नहीं है - यह उन समाधानों की अथक खोज है जो इतने सुरुचिपूर्ण होते हैं कि वे अपरिहार्य प्रतीत होते हैं।
एक पदानुक्रम-रहित क्षेत्र में पूर्ण स्वामित्व
We organize around problems, not positions.
हर चीज़ में मानव लय
हम सॉफ़्टवेयर बना रहे हैं। हम समय के सृजक हैं।
Doodle इस मिशन पर है कि वह दुनिया के समय के अनुभव करने के तरीके में स्पष्टता, नियंत्रण और शांति लाए।
हम मानते हैं कि समय ही एकमात्र वास्तव में सीमित मानव संसाधन है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, वह इरादे से शुरू होता है, और जो हम करना चाहते थे, उसे वास्तव में जो होता है, उसमें बदल देता है।
नेतृत्व
एक छात्रावास के कमरे के विचार से एक वैश्विक श्रेणी तक
स्विट्ज़रलैंड के एक छात्रावास के कमरे में Doodle की विनम्र शुरुआत एक सरल विचार के साथ हुई: एक अध्ययन समूह को एक साथ लाने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए। 18 साल और 350 मिलियन से अधिक मीटिंग्स के बाद, Doodle विश्वविद्यालयों से लेकर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और वैश्विक उद्यमों तक, हर आकार के संगठनों का समर्थन करता है। उन नेताओं से मिलें जो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैटेओ कार्ली
मुख्य उत्पाद अधिकारी
स्विट्ज़रलैंड में निर्मित, भरोसा हर जगह
गोपनीयता कोई फ़ीचर नहीं है। यह बुनियाद है। SOC 2 से HIPAA तक, Doodle उन मानकों को पूरा करता है जो आपका संगठन माँगता है — क्योंकि परिवेशीय बुद्धिमत्ता के लिए डेटा पर पूरा भरोसा ज़रूरी है।