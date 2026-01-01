स्वयंसेवक समन्वय की थकान

अलग-अलग जगहों और शिफ़्टों में स्वयंसेवकों का समन्वय करने में हर इवेंट के लिए 5 से 15 ईमेल लग जाते हैं। मैन्युअल शेड्यूलिंग से खींचतान, आख़िरी वक़्त की खाली जगहें और ऊँची छोड़-दर पैदा होती है। मदद के लिए सबसे तैयार लोगों को जुटाना ही सबसे मुश्किल होता है।