यह कैसे काम करता है
अपना व्यवसाय बढ़ाएँ पूर्वानुमानित रूप से
निर्बाध कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से अपने व्यवसाय के लिए राजस्व उत्पन्न करें।
1. एक इवेंट बनाएँ और किसी को भी साइन अप करने दें
एक इवेंट बनाएँ और उसे अपने नेटवर्क के साथ साझा करें। प्रतिभागियों को Doodle के लिए साइन अप करने की ज़रूरत नहीं होगी।
2. अपने सत्रों का सही आकार निर्धारित करें
समूह को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए प्रति सत्र प्रतिभागियों की संख्या सीमित करें
3. दूरस्थ कार्यक्रम शेड्यूल करें
आसानी से योजना बनाएँ, चाहे आप या आपके प्रतिभागी किसी भी समय क्षेत्र में हों। Doodle भारी काम संभाल लेगा।
4. घोस्टिंग से बचें
उपस्थिति बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों से पहले प्रतिभागियों को अपने आप रिमाइंडर भेजें।
उपयोग के तरीके
साइन-अप शीट्स आपके सभी इवेंट की ज़रूरतों के लिए
एक-से-एक और समूह कार्यक्रमों के लिए कस्टम कार्यक्रम पंजीकरण पृष्ठ व्यवस्थित करें।
व्यक्तिगत और पेशेवर दिखने वाले इवेंट पंजीकरण पृष्ठों के माध्यम से अपने ग्राहक आधार का विस्तार करें।
विशेषताएँ
हम साइन-अप शीट्स के लिए आगे क्या योजना बना रहे हैं?
वास्तविक ग्राहकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, हमने इस उत्पाद के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया।
अब
इवेंट पंजीकरण के लिए कोई खाता आवश्यक नहीं: आपके प्रतिभागी बिना Doodle खाता बनाए किसी भी इवेंट के लिए साइन अप कर सकते हैं।
अपनी साइन-अप शीट हटाएँ: अपनी इवेंट सूचियाँ अव्यवस्था-मुक्त रखें।
प्रति सत्र प्रतिभागियों की संख्या पर सीमा तय करें: अपने सत्रों का आकार सही रखें। यह एक बहुप्रतीक्षित सुविधा है।
साइन-अप शीट की प्रतिभागी सूची निर्यात करें: अगर आपको किसी व्यक्तिगत सत्र के लिए भौतिक प्रतियाँ चाहिए, तो अपनी सूची प्रिंट करें।
बाद में
प्रत्येक कार्यक्रम से पहले प्रतिभागियों से जानकारी एकत्र करें: अपने कार्यक्रम की बेहतर तैयारी करें।
एक कस्टम URL बनाएँ: अपनी साइन-अप शीट का भागीदारी लिंक साझा करते समय विश्वसनीयता बनाएँ।
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