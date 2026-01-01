इवेंट पंजीकरण के लिए कोई खाता आवश्यक नहीं: आपके प्रतिभागी बिना Doodle खाता बनाए किसी भी इवेंट के लिए साइन अप कर सकते हैं।

अपनी साइन-अप शीट हटाएँ: अपनी इवेंट सूचियाँ अव्यवस्था-मुक्त रखें।

प्रति सत्र प्रतिभागियों की संख्या पर सीमा तय करें: अपने सत्रों का आकार सही रखें। यह एक बहुप्रतीक्षित सुविधा है।

साइन-अप शीट की प्रतिभागी सूची निर्यात करें: अगर आपको किसी व्यक्तिगत सत्र के लिए भौतिक प्रतियाँ चाहिए, तो अपनी सूची प्रिंट करें।