चुनिंदा केस स्टडीज़
SRG Inc. Doodle के साथ हर महीने वैश्विक शेड्यूलिंग पर 40 घंटे कैसे बचाता है
Doodle आधुनिक गैर-लाभकारी या एनजीओ की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर है।केस स्टडी पढ़ें
Doodle के साथ यूसी डेविस ने एक महीने तक का समय कैसे बचाया और अनावश्यक देरी से कैसे बचाव किया
देखें कि उनकी लैब टीम ने मिनटों में सैकड़ों सुरक्षा निरीक्षणों का शेड्यूल कैसे बनाया, ईमेल के आदान-प्रदान को कैसे कम किया, और अनुपालन को सही रास्ते पर कैसे बनाए रखा।केस स्टडी पढ़ें
CDA ब्रांडेड, सुरक्षित शेड्यूलिंग के साथ 50+ स्वयंसेवी दंतचिकित्सकों का समन्वय कैसे करता है
Doodle कनाडाई दंत संघ को दंत चिकित्सकों की टीमों के व्यस्त कार्यक्रमों को संभालने में मदद करता है।केस स्टडी पढ़ें
- 133 मिलियन
दुनिया भर के शीर्ष संगठनों के उपयोगकर्ता
- सत्तासीस हजार
प्रति दिन निर्धारित बैठकें
- 39,000
प्रतिदिन बचाए गए घंटे
तेज़ बिक्री चक्र हर बैठक के लिए बेहतर समय-निर्धारण से शुरू होते हैं।
रोनल्ड मैकडॉनल्ड हाउस Doodle के साथ भर्ती और बाहरी शेड्यूलिंग को सरल बनाता है।
साउथ कैरोलिना विश्वविद्यालय Doodle के साथ संकाय अनुसूचीकरण को सरल बनाता है।
UVA का EA Doodle के साथ शेड्यूलिंग में महीने में 2 दिन कैसे बचाता है
मोटीवेट की एचआर टीम ने Doodle के साथ ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण और समन्वय को कैसे सरल बनाया
एक शिक्षा सलाहकार ने Doodle के साथ शिक्षक भागीदारी कैसे बढ़ाई
साइंस गैलरी ने मिनटों में वैश्विक बैठकों का शेड्यूल बनाकर हफ्तों की बचत कैसे की
लुलाबॉट ने UX साक्षात्कारों और दूरस्थ टीम बैठकों को कैसे सरल बनाया
एक भर्ती टीम ने बेहतर एडमिन टूल्स के साथ कैसे समय बचाया और विस्तार किया
आर्वाडा शहर ने एक बढ़ते शहर की सेवा करने के लिए बैठक समन्वय में कैसे सुधार किया
एक संघीय एजेंसी ने Doodle के साथ सैकड़ों अनुदान परामर्शों को कैसे तेज़ किया
350M+ बैठकें अधिक स्मार्ट तरीके से निर्धारित
लेकिन हमारी बात पर यकीन न करें।