Doodle के साथ यूसी डेविस ने एक महीने तक का समय कैसे बचाया और अनावश्यक देरी से कैसे बचाव किया

देखें कि उनकी लैब टीम ने मिनटों में सैकड़ों सुरक्षा निरीक्षणों का शेड्यूल कैसे बनाया, ईमेल के आदान-प्रदान को कैसे कम किया, और अनुपालन को सही रास्ते पर कैसे बनाए रखा।