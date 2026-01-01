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चुनिंदा केस स्टडीज़

A graphic of a white paper on a green background with the logo of SRG Inc at the top

SRG Inc. Doodle के साथ हर महीने वैश्विक शेड्यूलिंग पर 40 घंटे कैसे बचाता है

Doodle आधुनिक गैर-लाभकारी या एनजीओ की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर है।

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A graphic of a white paper on a green background with the logo of UC Davis at the top

Doodle के साथ यूसी डेविस ने एक महीने तक का समय कैसे बचाया और अनावश्यक देरी से कैसे बचाव किया

देखें कि उनकी लैब टीम ने मिनटों में सैकड़ों सुरक्षा निरीक्षणों का शेड्यूल कैसे बनाया, ईमेल के आदान-प्रदान को कैसे कम किया, और अनुपालन को सही रास्ते पर कैसे बनाए रखा।

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A graphic of a white paper on a green background with the logo of the Canadian Dental Association at the top

CDA ब्रांडेड, सुरक्षित शेड्यूलिंग के साथ 50+ स्वयंसेवी दंतचिकित्सकों का समन्वय कैसे करता है

Doodle कनाडाई दंत संघ को दंत चिकित्सकों की टीमों के व्यस्त कार्यक्रमों को संभालने में मदद करता है।

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  • 133 मिलियन

    दुनिया भर के शीर्ष संगठनों के उपयोगकर्ता

  • सत्तासीस हजार

    प्रति दिन निर्धारित बैठकें

  • 39,000

    प्रतिदिन बचाए गए घंटे

350M+ बैठकें अधिक स्मार्ट तरीके से निर्धारित

लेकिन हमारी बात पर यकीन न करें।