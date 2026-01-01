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साउथ कैरोलिना विश्वविद्यालय Doodle के साथ संकाय अनुसूचीकरण को सरल बनाता है।

दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय में शिक्षण और प्रशासनिक कर्तव्यों का संतुलन।

क्या आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? एक Doodle विशेषज्ञ से इस बारे में बात करें।

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Case Study U of South Carolina

मीडिया आर्ट्स के प्रोफेसर और स्नातक अध्ययन के निदेशक साइमन टैर ने बताया कि वे अपनी व्यस्त बैठकों की कैलेंडर को प्रबंधित करने के लिए Doodle का उपयोग कैसे करते हैं और Doodle उन्हें अपने अकादमिक कार्य के लिए समय निकालने में कैसे मदद करता है।

Doodle के साथ जटिल शैक्षणिक कार्यक्रमों को सरल बनाएं।

अधिकांश अकादमिकों की तरह, प्रोफेसर टार को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अपने शिक्षण और कार्यालय समय के अलावा, उन्हें प्रशासनिक कर्तव्यों को संतुलित करना होता है, अपने छात्रों द्वारा संचालित 'मेकर स्पेस' जैसी पाठ्येतर पहलों का प्रबंधन करना होता है और अपने स्वयं के शोध के लिए समय निकालना होता है।

उनके सहयोगियों के कैलेंडर भी उतने ही सटीक रूप से समायोजित हैं। Doodle से पहले, मिलने का समय निकालना एक चुनौती थी।

शैक्षणिक पेशेवर वास्तव में उस तरह के व्यक्ति के पोस्टर चिल्ड्रन की तरह हैं, जिनके लिए Doodle एकदम उपयुक्त है, क्योंकि अगर सभी का नौ से पाँच का समय एक जैसा हो तो आपको बस एक्सेल या एक्सचेंज कैलेंडर को मिलाना होता है।

शिक्षण और अनुसंधान जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए सीमाएँ निर्धारित करें।

पेशेवर शिक्षाविदों को अपने छात्रों के लिए उपलब्ध रहने और पढ़ाई-शोध के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होता है। प्रोफेसर टैर के लिए अपने शोध के लिए समय के ब्लॉक निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से, Doodle ग्रुप पोल और 1:1 से लेकर कई उपकरण प्रदान करता है। बुकिंग पेज, जो आपको अपनी मीटिंग उपलब्धता को सीमित करके अपने समय पर नियंत्रण वापस लेने की सुविधा देता है।

छात्रों के साथ समय-निर्धारण की परेशानी दूर करें

कार्यालय समय सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप स्वयं सक्रिय शैक्षणिक कार्यकर्ता होते हैं, तो सप्ताह में कुछ घंटे ही आपके छात्रों को आवश्यक सहायता देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। चाहे आप कार्यशालाएं, प्रतिक्रिया सत्र या समूह आलोचनाएं निर्धारित कर रहे हों, छात्रों के साथ समय तालमेल करना जटिल हो सकता है। Doodle 1:1 और बुकिंग पेज के साथ भ्रम और लंबी ईमेल आदान-प्रदान से बचें।

उपयोग के मामले: नियुक्तियाँ, एक-एक बैठकें, टीम बैठकें, कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, बाहरी हितधारक

एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल आज़माएँ जो आपके काम को गति बनाए रखे।

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