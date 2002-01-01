Simon Tarr, professor i mediekunst og leder af bacheloruddannelserne, fortalte, hvordan han bruger Doodle til at styre sin travle mødekalender, og hvordan Doodle hjælper ham med at få tid til sit eget akademiske arbejde.

Skær igennem komplekse akademiske skemaer med Doodle

Som de fleste akademikere skal professor Tarr jonglere med en række roller og ansvarsområder. Ud over sine undervisningstimer og kontortid skal han afbalancere administrative opgaver, styre ekstra-curriculære initiativer som hans studenterbemandede 'maker space' og finde tid til sin egen forskning.

Hans kollegers kalendere er lige så finkalibrerede. Før Doodle var det en udfordring at finde tid til at mødes.

"Akademikere er virkelig et godt eksempel på den type person, som Doodle er perfekt til, for hvis alle har den samme ni til fem-tid, er det eneste, man skal gøre, at samkøre Excel- eller Exchange-kalendere."

Sæt grænser for at afbalancere undervisnings- og forskningsansvar

Professionelle akademikere er nødt til at bevæge sig på en fin linje mellem at stille sig til rådighed for deres studerende og holde sig relevante inden for deres felt gennem læsning og forskning. For professor Tarr er det afgørende at afsætte tid til sin egen forskning. Heldigvis tilbyder Doodle et væld af værktøjer, fra gruppeafstemninger og 1:1 til bookingsiden, der giver dig mulighed for at tage kontrollen over din tid tilbage ved at begrænse din mødetilgængelighed.

Gør det nemmere at planlægge med studerende

Kontortid er i princippet godt. Men når du er en praktisk akademiker, er et par timer om ugen ikke altid nok til at tilbyde dine studerende den støtte, de har brug for. Uanset om du planlægger workshops, feedbacksessioner eller gruppekritik, kan det være kompliceret at planlægge med studerende. Undgå forvirring og lange e-mails frem og tilbage med Doodle 1:1 og Booking Page.

Anvendelsesområder: Aftaler, en-til-en, teammøder, events, workshops, eksterne interessenter