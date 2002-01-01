Vi har talt med Katrina Enros, som er ansvarlig for Global Engagement and Insights, om, hvordan Science Gallery bruger Doodle til at strømline deres møder, optimere deres samarbejde og opfylde deres unikke mission.

Møder i hundredvis med interessenter over hele verden

Uger af sparet tid.

Science Gallery inviterer offentligheden til at komme i kontakt med videnskabelig forskning på overraskende og involverende måder. I samarbejde med et netværk af akademiske institutioner leverer Science Gallery en række tværfaglige udstillinger, events og offentlige programmer, der engagerer samfundet i videnskabelig forskning og giver plads til opdagelser på det sted, hvor videnskab og kunst kolliderer.

Nem planlægning (og skalering) med Doodle

Hos Science Gallery er samarbejde nøglen: Det faciliteres ved deres arrangementer, og det er også afgørende for at få disse arrangementer op at stå. Science Gallery koordinerer møder med 130 interne medarbejdere samt eksterne interessenter og potentielle partnere. Doodle sikrer, at de kan planlægge møder i stor skala og på tværs af institutioner med et minimum af besvær. Katrina vurderer, at det nogle gange har sparet dem for flere ugers frem og tilbage i forsøget på at finde et mødetidspunkt. Katrina siger: "... det giver os endda mulighed for at holde møder, som ellers ikke ville finde sted.

"Vi har meget med potentielle medlemmer at gøre, hvor vi ikke har adgang til deres kalendere... Doodle fungerer som en nyttig grænseflade til det."

Planlægning på tværs af platforme med Doodle

Mens Science Gallery bruger ét kalenderværktøj, har mange af deres eksterne partnere valgt et andet. Heldigvis er Doodle kompatibel på tværs af platforme. Katrina har fundet dette særligt nyttigt, når hun henvender sig til potentielle partnere. Selv hvis Science Gallery ikke kan få adgang til deres skemaer, kan de stadig arrangere møder uden tidskrævende frem og tilbage via e-mail.

Doodle 1:1 er den perfekte løsning til at mødes én til én

Med partnere i alt fra Dublin til Detroit er Katrina ofte nødt til at planlægge møder på tværs af flere tidszoner. Det var et særligt problem at finde et tidspunkt til et hurtigt møde med Science Gallerys partnere i Melbourne: De eneste tidspunkter, der fungerede, var uden for Melbournes kontortid. Men med Doodle 1:1 kan Melbourne-partnerne foreslå et tidspunkt uden for kontortid, som passer dem. Andre fordele ved Doodle 1:1? Katrina kan godt lide den rene, klare URL med Science Gallery-domænet og det faktum, at den er så let at dele.

Anvendelsesområder: Teammøder, eksterne interessenter, global planlægning, events, en-til-en.