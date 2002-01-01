Branche Uddannelse Doodle-funktioner 1:1 planlægning

Laboratorieforskerne på UC Davis har vigtigere ting at fokusere på end at planlægge sikkerhedsinspektioner. Tarran Richardson, Environmental Health and Safety Specialist på UC Davis, fortalte os, hvordan Doodles 1:1-mødefunktion hjalp deres team med at spare op til en måneds tid, undgå unødvendige inspektionsforsinkelser og sikre, at deres laboratorium overholdt sikkerhedsreglerne.

Deres udfordring

Inspektioner er et vigtigt element i at drive et succesfuldt, sikkert og overensstemmende laboratorium. Men at koordinere og bekræfte tidsplanerne for alle involverede parter (dvs. forskere, laboratorieledere og assistenter) kan være et logistisk mareridt.

For University of California, Davis, gælder dette især, da antallet af laboratorieinspektioner på et enkelt år kan løbe op i hundreder - hver med flere niveauer af vurdering og krav om overholdelse. Så selv den mindste ineffektivitet i planlægningen kan bringe deres laboratorier i fare for ikke at overholde reglerne.

Derfor vidste UC Davis, at basale kalendere og e-mails frem og tilbage simpelthen ikke var nok. I stedet havde de brug for en planlægningsplatform, der kunne forenkle, automatisere og fremskynde planlægningsprocessen og sikre gennemførelsen af de nødvendige laboratorieinspektioner for at overholde reglerne.

Løsningen

UC Davis' laboratorieforskere har vigtigere ting at fokusere på end at planlægge sikkerhedsinspektioner. Deres tid og energi er bedre brugt på at udføre videnskabelig og medicinsk forskning, eksperimenter og forsøg, der potentielt kan ændre verden - og endda redde liv.

Ved at bruge Doodle 1:1 har laboratorieteamet på UC Davis været i stand til at spare en betydelig mængde tid (i nogle tilfælde en hel måned) ved at planlægge hundredvis af inspektioner i løbet af få minutter. I stedet for at sende hundredvis, hvis ikke tusindvis, af e-mails til inspektørerne og auditørerne, kan UC Davis' laboratorieteam sende Doodle 1:1-invitationer ud og lade inspektørerne vælge det tidspunkt, der passer dem bedst. Så enkelt er det.

Hvorfor Doodle er den rigtige mødeplanlægningsplatform for UC Davis

Doodle er klar til at håndtere ethvert møde, du har brug for at planlægge - uanset om det er gruppemøder, en-til-en-møder eller en hvilken som helst kombination af møder/events. Det er den form for fleksibilitet, der kræves for at overvinde enhver planlægningsudfordring. Og fleksibiliteten går ud over den type møde, du har brug for at planlægge - den er også indbygget i invitationsprocessen.

Doodle har styrken og fleksibiliteten til at hjælpe UC Davis med at planlægge hundredvis af laboratorieinspektioner og afbalancere tusindvis af travle forskeres tidsplaner hvert år.

Brugsscenarier: eksterne interessenter, en-til-en-møder