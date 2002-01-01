Industria Educación Características de Doodle Programación 1:1

Los investigadores de laboratorio de la UC Davis tienen cosas más importantes en las que centrarse que en programar inspecciones de seguridad. Tarran Richardson, Especialista en Salud y Seguridad Medioambiental de la UC Davis, habló con nosotros sobre cómo la función de reuniones 1:1 de Doodle ayudó a su equipo a ahorrar hasta un mes de tiempo, evitar retrasos innecesarios en las inspecciones y garantizar que su laboratorio cumplía la normativa de seguridad.

Su reto

Las inspecciones son un elemento esencial para dirigir un laboratorio con éxito, seguro y que cumpla la normativa. Pero coordinar y confirmar los horarios de todas las partes implicadas (es decir, investigadores, jefes de laboratorio, ayudantes) puede ser una pesadilla logística.

Para la Universidad de California, Davis, esto es especialmente cierto, ya que el número de inspecciones de laboratorio en un solo año puede ascender a cientos, cada una con múltiples niveles de evaluación y cumplimiento exigidos. Así que hasta la más mínima ineficacia en la programación podría poner a sus laboratorios en riesgo de incumplimiento.

Por eso la UC Davis sabía que los calendarios básicos y los correos electrónicos de ida y vuelta no eran suficientes. En su lugar, necesitaban una plataforma de programación que pudiera simplificar, automatizar y acelerar el proceso de programación, garantizando la realización de las inspecciones de laboratorio necesarias para el cumplimiento.

La solución

Los investigadores de los laboratorios de la UC Davis tienen cosas más importantes en las que centrarse que en programar inspecciones de seguridad. Su tiempo y energía se emplean mejor en realizar investigaciones científicas y médicas, experimentos y ensayos que podrían cambiar el mundo, e incluso salvar vidas.

Al utilizar Doodle 1:1, el equipo del laboratorio de la UC Davis ha podido ahorrar una cantidad de tiempo considerable (en algunos casos, un mes entero) programando cientos de inspecciones en cuestión de minutos. En lugar de enviar cientos, si no miles, de correos electrónicos a los inspectores y auditores, el equipo de laboratorio de la UC Davis puede enviar invitaciones Doodle 1:1 y permitir que los inspectores simplemente seleccionen la mejor hora que les convenga. Así de sencillo.

Por qué Doodle es la plataforma de programación de reuniones adecuada para UC Davis

Doodle está preparado para gestionar cualquier reunión que necesites programar, ya sean reuniones de grupo, reuniones individuales o cualquier combinación de reuniones/eventos. Este es el tipo de flexibilidad necesaria para superar cualquier reto de programación. Y la flexibilidad va más allá del tipo de reunión que necesites programar: también está integrada en el proceso de invitación.

Doodle tiene el poder y la flexibilidad para ayudar a UC Davis a programar cientos de inspecciones de laboratorio y equilibrar las agendas de miles de ocupados investigadores cada año.

Casos de uso: partes interesadas externas, reuniones individuales