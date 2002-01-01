Executive Assistant Sarah fortalte os, hvordan hun bruger Doodle til at styre flere chefers kalendere og planlægge op til ti interne og eksterne møder om ugen - alt sammen uden at få sved på panden!

Sig farvel til meningsløse e-mails frem og tilbage

Det er kompliceret at planlægge møder i en akademisk sammenhæng, især når disse møder samler interne og eksterne interessenter eller inviterede på tværs af universitetets forsknings- og ledelsesside. Ved at bruge Doodle til at forhandle om et stort antal konkurrerende kalendere undgår Sarah tidskrævende mødeadministration - det giver to dages tidsbesparelse om måneden!

Lås nemt C-Suitens tidsplaner fast

Sarahs uofficielle titel er "supervikar", og det er lige så krævende, som det lyder. Hun er en flydende direktionsassistent, der booker møder for universitetets COO den ene dag og yder støtte til VP'en den næste.

På trods af denne stressende tidsplan er der ikke noget, der går i vasken, når det drejer sig om møder. Sarah bruger Doodle til at styre møder på tværs af alle disse kalendere, og hun kunne ikke være mere tilfreds med resultaterne. Uanset hvor mange mennesker, der deltager i hvert møde, kan Sarah på få øjeblikke finde et tidspunkt, der passer alle.

dMed introduktionen af Doodles aftaleplanlægningsassistent Booking Page har Sarah mulighed for at oprette flere onlinekalendere, hvor gæster kan booke aftaler direkte i hendes lederes kalendere.

"De møder, jeg planlægger, kan være alt fra vicedirektører på hele universitetet, assisterende vicedirektører, andre direktører, COO'er, CFO'er, CTO'er, chefer i forskellige afdelinger."

Udfør komplekse projekter med lethed takket være støtte fra Doodle

Da Sarah skulle organisere et ledertræf for hundredvis af højtstående ledere og akademisk personale på universitetet, henvendte hun sig til Doodle. Det var en smertefri og ikke mindst hurtig proces at finde et tidspunkt, der fungerede for alle, og hun kunne snart gå videre til de næste faser af projektplanlægningen.

Anvendelsesområder: Begivenheder, ledelsesplanlægning, teammøder, en-til-en, aftaler, flere kalendere