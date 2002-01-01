L'assistante de direction Sarah nous a expliqué comment elle utilise Doodle pour gérer les calendriers de plusieurs cadres et planifier jusqu'à dix réunions internes et externes par semaine - le tout sans transpirer !

Dites adieu aux allers-retours inutiles par e-mail

Il est difficile de planifier des réunions dans un environnement universitaire, en particulier lorsque ces réunions rassemblent des parties prenantes internes et externes ou des invités issus des secteurs de la recherche et de la gestion de l'université. En utilisant Doodle pour négocier un grand nombre de calendriers concurrents, Sarah évite de perdre du temps dans l'administration des réunions - ce qui représente un gain de temps de deux jours par mois !

Verrouillez facilement l'emploi du temps de vos cadres supérieurs

Le titre officieux du rôle de Sarah est, entre guillemets, "super-temp", et il est aussi exigeant qu'il en a l'air. Elle est assistante de direction flottante, organisant des réunions pour le directeur des opérations de l'université un jour et apportant son soutien au vice-président le lendemain.

Malgré cet emploi du temps stressant, lorsqu'il s'agit de réunions, rien ne lui échappe. Sarah utilise Doodle pour gérer les réunions de tous ces calendriers, et elle ne peut pas être plus satisfaite des résultats. Quel que soit le nombre de personnes participant à chaque réunion, Sarah peut trouver en quelques instants une heure qui convient à tout le monde.

dAvec l'introduction de Booking Page, l'assistant de planification de rendez-vous de Doodle, Sarah a la possibilité de mettre en place plusieurs calendriers en ligne avec lesquels les invités peuvent prendre des rendez-vous directement dans les calendriers de ses cadres.

"Les réunions que je planifie peuvent concerner n'importe quel vice-président de l'université, un vice-président adjoint, d'autres directeurs, des directeurs de l'exploitation, des directeurs financiers, des directeurs de la technologie, des directeurs généraux de différents départements.

Exécuter des projets complexes avec facilité, grâce au soutien de Doodle

Lorsque Sarah a dû organiser une retraite pour des centaines de cadres supérieurs et de membres du personnel académique de l'université, elle s'est tournée vers Doodle. Fixer une heure qui convenait à tout le monde a été un processus sans douleur, et même rapide, et elle a pu rapidement passer aux étapes suivantes de la planification du projet.

Cas d'utilisation : Événements, planification exécutive, réunions d'équipe, rencontres individuelles, rendez-vous, calendriers multiples.