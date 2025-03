Si vous occupez un poste à haute performance et que vous avez besoin d'un assistant, ne cherchez pas plus loin que Doodle - l' préféré au monde. Avec Doodle, vous pouvez automatiser votre calendrier pour vous permettre de vous concentrer sur les choses importantes. De plus, il fonctionne comme vous le souhaitez en ne laissant les gens réserver que lorsque vous êtes libre ou en limitant vos réunions quotidiennes si vous voulez avoir du temps pour faire autre chose. Voyons comment.

Comment automatiser votre emploi du temps avec Doodle

Commencez par créer un compte Doodle et connectez votre calendrier, qu'il s'agisse de Google Calendar ou d'Outlook. Vous pouvez maintenant créer une page de réservation qui automatisera votre agenda en vous permettant de réserver du temps avec des personnes en utilisant rien de plus qu'un lien.

Une fois votre calendrier connecté, Page de réservation n'autorisera que les personnes à réserver des temps qui n'entrent pas en conflit avec des événements que vous avez déjà.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est idéal si vous voulez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Cela fonctionne aussi pour les amis et la famille !

Non seulement Doodle deviendra votre assistant préféré, mais il vous permettra également de vous réunir facilement avec vos amis et votre famille.

Il est important de prendre du temps pour les autres, alors si vous voulez organiser un barbecue ou réunir des gens pour une fête, vous pouvez faire un sondage pour trouver le meilleur moment pour tout le monde.

Avec l'application Doodle scheduling app, il est même possible de faire participer les amis et la famille qui vivent à l'étranger, grâce à l'intégration de Doodle Zoom.

Alors, comment créer un sondage Doodle gratuit ?

Commencez par vous rendre sur Doodle et cliquez sur "créer un Doodle" en haut de la page. Assurez-vous d'être connecté pour que les événements déjà inscrits à votre calendrier puissent être pris en compte.

Saisissez le nom, le lieu et toute note concernant l'événement que vous souhaitez faire connaître aux gens. Ensuite, ajoutez les heures auxquelles vous êtes disponible. Veillez à inclure de nombreuses options pour donner à vos participants une plus grande possibilité de trouver un moment approprié.

Enfin, adaptez votre sondage pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Choisissez "oui", "non" ou, si nécessaire, limitez les options des participants ou rendez le sondage caché. Les sondages cachés sont parfaits si vous souhaitez préserver l'anonymat de vos participants. Il existe également plusieurs options Doodle Professional telles que les dates limites de sondage et les demandes d'informations supplémentaires.