Se avete un lavoro ad alto rendimento e avete bisogno di un assistente, allora non cercate altro che Doodle, lo strumento di pianificazione preferito al mondo. Con Doodle, potete automatizzare il vostro calendario per concentrarvi sulle cose importanti. Inoltre, funziona nel modo che desiderate, permettendo alle persone di prenotarsi solo quando siete liberi o limitando le riunioni giornaliere se volete avere un po' di tempo per fare altre cose. Vediamo come.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Impostazione della pagina di prenotazione

Come automatizzare l'agenda con Doodle

Iniziate creando un account Doodle e collegando il vostro calendario, sia esso un Google Calendar o Outlook. A questo punto è possibile creare una pagina di prenotazione che automatizzerà i vostri impegni consentendovi di prenotare il tempo con le persone utilizzando solo un link.

Con il vostro calendario collegato, Pagina di prenotazione permetterà alle persone di prenotare solo gli orari che non sono in conflitto con gli eventi che avete già.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. Questo è ottimo se si desidera gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

Funziona anche per amici e familiari!

Non solo Doodle diventerà il vostro assistente preferito, ma renderà anche più facile riunirsi con amici e familiari.

È importante trovare il tempo per gli altri, quindi se volete organizzare un barbecue o riunire le persone per una festa, potete fare un sondaggio per trovare il momento migliore per tutti.

Con l'applicazione Doodle scheduling app, è possibile coinvolgere anche amici e familiari che vivono all'estero, grazie all'integrazione con Zoom.

Come si fa a creare un sondaggio Doodle gratuito?

Iniziate andando su Doodle e facendo clic su "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Assicuratevi di aver effettuato il login, in modo che gli eventi già presenti nel vostro calendario possano essere presi in considerazione.

Inserite il nome, il luogo e qualsiasi nota sull'evento che desiderate far conoscere agli altri. Quindi, aggiungete gli orari in cui siete disponibili. Assicuratevi di includere molte opzioni per dare ai partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Infine, personalizzate il sondaggio per ottenere i risultati desiderati. Scegliete sì, no o, se necessario, limitate le opzioni dei partecipanti o rendete il sondaggio nascosto. I sondaggi nascosti sono ottimi se si desidera mantenere l'anonimato dei partecipanti. Ci sono anche diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.