Stai cercando il miglior creatore di sondaggi online? Non cercare oltre Doodle.

Con il nostro creatore di sondaggi, tutte le basi sono coperte. Doodle è veloce, facile e immediato da usare. Inizia subito!

Come faccio a creare un sondaggio online gratuito?

Per prima cosa, accedi e seleziona "Crea" dalla dashboard. Poi scegli "Sondaggio di gruppo" per iniziare. Per questo sondaggio vorremmo trovare l'orario migliore per una riunione di lavoro.

Includi il nome della riunione, il luogo e tutte le note che desideri.

Crea un sondaggio di gruppo

Quando accedi al tuo account Doodle, tutti i sondaggi e le prenotazioni vengono salvati in una dashboard personale. Puoi accedere utilizzando Google, Apple, Facebook, Microsoft o SSO per un accesso rapido e sicuro.

In secondo luogo, dovrai aggiungere le opzioni di orario per il tuo incontro.

Puoi scegliere le opzioni dalla vista settimana o dalla vista calendario.

Se stai programmando una riunione, è meglio includere molte opzioni per dare ai tuoi partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Se colleghi il tuo calendario a Doodle puoi vedere tutti i tuoi appuntamenti contemporaneamente per evitare doppie prenotazioni o prenotazioni eccessive.

Crea un sondaggio di gruppo

In terzo luogo, raggiungi la sezione delle impostazioni dove puoi personalizzare il tuo sondaggio Doodle. Gli utenti gratuiti hanno accesso a opzioni di risposta essenziali come "Sì", "No" o "Se necessario".

Con Doodle Pro, invece, puoi sbloccare funzioni avanzate come:

Nascondere l'elenco dei partecipanti per una maggiore privacy

Invio automatico di e-mail di promemoria a chi non risponde

Impostazione di una scadenza per la chiusura del sondaggio

Rimozione degli annunci per un aspetto più professionale

Invio di inviti direttamente da Doodle (fino a 1.000 destinatari)

Limitazione del numero di persone che possono selezionare ogni fascia oraria

Queste funzioni ti aiutano a snellire il processo di pianificazione, a ridurre i no-show e a migliorare la privacy dei partecipanti.

Infine, condividi il tuo sondaggio Doodle con i tuoi ospiti:una volta creato il sondaggio, basta copiare il link di partecipazione e inviarlo via e-mail, chat o social media. Puoi anche condividerlo direttamente tramite LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X o incorporarlo in un sito web.

Se sei un utente di Doodle Pro, puoi inviare inviti al sondaggio direttamente da Doodle a un massimo di 1.000 partecipanti.

I tuoi ospiti potranno rispondere in pochi clic e tu avrai la risposta in pochi minuti: è un modo semplice e veloce per riunire le persone.

Crea un sondaggio di gruppo

Come si crea un sondaggio su Google?

Google Forms può essere un buon punto di partenza per semplici sondaggi, ma se vuoi una programmazione veloce e flessibile, Doodle è stato creato proprio per questo.

Dalla dashboard di Doodle, clicca su "Crea" e scegli lo strumento di pianificazione più adatto alle tue esigenze:

Sondaggi di gruppo : il modo più semplice per trovare un orario adatto a un gruppo.

1:1 - perfetto per programmare incontri individuali con pochi clic

Pagina di prenotazione - per consentire agli altri di prenotare il proprio tempo in base alla tua disponibilità in tempo reale.

Foglio di iscrizione - per organizzare turni, eventi o posti di volontariato in cui le persone richiedono i posti liberi.

Quando ci uniamo succedono grandi cose. Fallo facilmente con Doodle!