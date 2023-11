Cercate il miglior creatore di sondaggi online? Non cercate altro che Doodle.

Doodle è veloce, facile e immediato da usare. Iniziate subito!

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Come si crea un sondaggio online gratuito?

Innanzitutto, iniziate il vostro sondaggio Doodle scegliendo "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Per questo sondaggio, vorremmo trovare l'orario migliore per una riunione di lavoro. Nella prima fase, includere il nome della riunione, il luogo in cui si svolge e qualsiasi nota a piacere. È anche possibile registrare un account e iniziare in questo modo. Terremo traccia di tutti i vostri sondaggi in una comoda dashboard. È possibile accedere con i propri account Facebook, Google o Microsoft per un accesso immediato.

In secondo luogo, si aggiungono le opzioni di orario per la riunione. È possibile scegliere le opzioni dalla vista settimana o dalla vista calendario. Se si vuole fare un sondaggio di opinione, in questa vista si può scegliere semplicemente il testo. Aggiungere le opzioni di testo desiderate. Poi si possono aggiungere tutte le opzioni al modulo. Se si sta programmando una riunione, è meglio includere molte opzioni di orario per dare ai partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Se collegate il vostro calendario a Doodle potete vedere tutti i vostri appuntamenti contemporaneamente per evitare doppie prenotazioni o prenotazioni eccessive.

Qui potete anche vedere diverse opzioni di Doodle Professional come le scadenze del sondaggio e le richieste di informazioni aggiuntive.

Infine, aggiungete la vostra e-mail e inviate il Doodle creato ai vostri ospiti. È sufficiente aggiungere i loro indirizzi e-mail alla casella per inviare gli inviti. Potranno votare le vostre date e in pochi minuti avrete una risposta.

È facile e veloce usare il creatore di sondaggi online Doodle per riunire rapidamente le persone che volete incontrare. Se vi piace usare questo sondaggista, vi piacerà usare il nostro planner online. È anche possibile provarlo gratuitamente.

Come si fa un sondaggio su Google?

I moduli di Google sono un ottimo modo per iniziare a creare sondaggi. Tuttavia, la funzione di sondaggio gratuito di Doodle è veloce, facile e totalmente gratuita. Dalla dashboard di Doodle o dalla homepage, basta selezionare "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Da qui sono disponibili diverse opzioni per la creazione di sondaggi Doodle. È possibile creare sondaggi di gruppo, un ottimo modo per riunire gruppi di qualsiasi dimensione, sondaggi 1:1 per rapidi incontri individuali o una pagina di prenotazione per organizzare riunioni in pochi clic.

Le grandi cose accadono insieme