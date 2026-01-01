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Guide pratiche

Crea rapidamente sondaggi online con il Doodle Poll Maker

Tempo video: 8 minuti
Group High Five

Stai cercando il miglior creatore di sondaggi online? Non cercare oltre Doodle.

Con il nostro creatore di sondaggi, tutte le basi sono coperte. Doodle è veloce, facile e immediato da usare. Inizia subito!

Come faccio a creare un sondaggio online gratuito?

Per prima cosa, accedi e seleziona "Crea" dalla dashboard. Poi scegli "Sondaggio di gruppo" per iniziare. Per questo sondaggio vorremmo trovare l'orario migliore per una riunione di lavoro.

Includi il nome della riunione, il luogo e tutte le note che desideri.

Quando accedi al tuo account Doodle, tutti i sondaggi e le prenotazioni vengono salvati in una dashboard personale. Puoi accedere utilizzando Google, Apple, Facebook, Microsoft o SSO per un accesso rapido e sicuro.

In secondo luogo, dovrai aggiungere le opzioni di orario per il tuo incontro.

Puoi scegliere le opzioni dalla vista settimana o dalla vista calendario.

Se stai programmando una riunione, è meglio includere molte opzioni per dare ai tuoi partecipanti una maggiore possibilità di trovare un orario appropriato.

Se colleghi il tuo calendario a Doodle puoi vedere tutti i tuoi appuntamenti contemporaneamente per evitare doppie prenotazioni o prenotazioni eccessive.

In terzo luogo, raggiungi la sezione delle impostazioni dove puoi personalizzare il tuo sondaggio Doodle. Gli utenti gratuiti hanno accesso a opzioni di risposta essenziali come "Sì", "No" o "Se necessario".

Con Doodle Pro, invece, puoi sbloccare funzioni avanzate come:

  • Nascondere l'elenco dei partecipanti per una maggiore privacy

  • Invio automatico di e-mail di promemoria a chi non risponde

  • Impostazione di una scadenza per la chiusura del sondaggio

  • Rimozione degli annunci per un aspetto più professionale

  • Invio di inviti direttamente da Doodle (fino a 1.000 destinatari)

  • Limitazione del numero di persone che possono selezionare ogni fascia oraria

Queste funzioni ti aiutano a snellire il processo di pianificazione, a ridurre i no-show e a migliorare la privacy dei partecipanti.

Infine, condividi il tuo sondaggio Doodle con i tuoi ospiti:una volta creato il sondaggio, basta copiare il link di partecipazione e inviarlo via e-mail, chat o social media. Puoi anche condividerlo direttamente tramite LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X o incorporarlo in un sito web.

Se sei un utente di Doodle Pro, puoi inviare inviti al sondaggio direttamente da Doodle a un massimo di 1.000 partecipanti.

I tuoi ospiti potranno rispondere in pochi clic e tu avrai la risposta in pochi minuti: è un modo semplice e veloce per riunire le persone.

Come si crea un sondaggio su Google?

Google Forms può essere un buon punto di partenza per semplici sondaggi, ma se vuoi una programmazione veloce e flessibile, Doodle è stato creato proprio per questo.

Dalla dashboard di Doodle, clicca su "Crea" e scegli lo strumento di pianificazione più adatto alle tue esigenze:

  • Sondaggi di gruppo: il modo più semplice per trovare un orario adatto a un gruppo.

  • 1:1 - perfetto per programmare incontri individuali con pochi clic

  • Pagina di prenotazione - per consentire agli altri di prenotare il proprio tempo in base alla tua disponibilità in tempo reale.

  • Foglio di iscrizione - per organizzare turni, eventi o posti di volontariato in cui le persone richiedono i posti liberi.

Quando ci uniamo succedono grandi cose. Fallo facilmente con Doodle!

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