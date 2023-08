Cosa rende Doodle il miglior planner online?

Lo strumento di pianificazione preferito al mondo è semplice da capire, offre un'ottima esperienza d'uso e si collega ad altri strumenti online per automatizzare il lavoro e ottimizzare il flusso di lavoro.

Il creatore di sondaggi online di Doodle ha tutte queste caratteristiche e consente agli utenti di programmare qualsiasi riunione in modo rapido e semplice. Si integra con strumenti di uso quotidiano come i calendari digitali e Zapier per aiutare ad automatizzare le attività manuali e risparmiare tempo. Iniziate a usare Doodle per farvi un'idea di quanto tempo potreste risparmiare.

Doodle free poll maker consente di programmare riunioni in modo rapido e semplice. Create un sondaggio personalizzato e invitate i vostri colleghi o amici a concordare la disponibilità reciproca. Doodle si collega a Google, Outlook e Microsoft 365 per tenere insieme tutti gli appuntamenti ed evitare doppie prenotazioni.

Scoprite come creare e organizzare la vostra agenda online:

Creare un Doodle Selezionare le opzioni di data Personalizzare le impostazioni Finalizzare e inviare Sincronizzazione dei calendari

Creare uno scarabocchio

Selezionare il pulsante 'Crea un Doodle'. Scegliere il titolo e il luogo della riunione ed eventuali note importanti da aggiungere.

Selezionare le opzioni di data

Selezionare l'orario della riunione dalla vista settimanale o mensile dell'agenda online. Le integrazioni di calendario consentono di vedere tutti gli appuntamenti preesistenti in Doodle per facilitare la programmazione. Trovate un orario che vada bene per tutti con fasce orarie flessibili e inviate un invito.

Personalizzare le impostazioni

Il pianificatore online gratuito di Doodle consente agli utenti di limitare i voti dei partecipanti, di rendere i sondaggi privati per tenere nascoste le informazioni dei partecipanti e di dare ai votanti diverse opzioni di risposta come "Sì", "No" e "Se necessario". Gli utenti di Doodle Professional hanno accesso a molte altre funzioni di pianificazione online, come le scadenze dei sondaggi e i promemoria automatici.

Completa il tuo sondaggio

Inserite il vostro indirizzo e-mail e inviate gli inviti alla riunione ai vostri clienti, colleghi o al vostro team. Sedetevi e lasciate che tutti votino le opzioni per la riunione. In pochi minuti (o secondi) avrete trovato l'orario migliore per tutti. Terremo traccia di tutti gli inviti alle riunioni in un unico posto.

Sincronizzate il calendario online di Doodle con il vostro

Doodle è un'ottima scelta anche per gli utenti che già utilizzano un software di calendario per organizzare la propria vita professionale o personale. Grazie al supporto gratuito per le applicazioni di calendario più diffuse, come Google, Office 365, Outlook e iCal, il calendario online di Doodle si integra perfettamente per aumentare la produttività e la trasparenza nell'organizzazione delle riunioni.

