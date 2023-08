Con il calendario online gratuito di Doodle, potete creare fare un sondaggio in modo facile e veloce. Create un numero qualsiasi di riunioni e invitate i vostri colleghi o amici a concordare gli orari più adatti ai loro programmi. Con una visualizzazione chiara e concisa del calendario, potete prendere il controllo dei vostri impegni. Doodle è il creatore di sondaggi gratuito perfetto per l'organizzazione e la pianificazione.

Anche la condivisione del calendario online è estremamente facile. Il semplice sistema di inviti di Doodle fornisce link di sondaggio da inviare tramite e-mail standard oppure consente di compilare gli indirizzi e-mail attraverso la comoda interfaccia di Doodle. Ciò significa che voi e i vostri colleghi sarete meglio collegati e godrete di una maggiore efficienza, indipendentemente dalla vostra posizione o dalle limitazioni di comunicazione.

In questo post scoprirete che:

Come si crea un calendario online? Come posso condividere il mio calendario online con altri? Come posso sincronizzare il calendario online di Doodle con il mio? Il calendario online di Doodle funziona con il calendario di Google? Quali sono le funzioni del calendario online di Doodle?

Come faccio a creare un calendario online?

È possibile creare il proprio calendario online qui. Inserite il titolo della riunione, il luogo e le eventuali note.

Selezionare l'orario della riunione dalla vista settimana o dalla vista mese. È meglio scegliere alcune opzioni per aumentare la probabilità di trovare un orario adatto a tutti. È anche possibile scegliere il testo se si desidera creare un sondaggio di testo libero e raccogliere voti su qualsiasi cosa si desideri.

Nella pagina delle impostazioni, è possibile aggiungere opzioni come "sì, no, se necessario", limitare il numero di voti per opzione o sondaggio nascosto. Ci sono molte altre opzioni per gli utenti di Doodle Premium.

Inserite il vostro indirizzo e-mail e inviate gli inviti alle riunioni ai vostri clienti, colleghi o al vostro team. Sedetevi e lasciate che tutti votino le opzioni per la riunione. In pochi minuti (o secondi) avrete trovato l'orario migliore per tutti.

Come posso condividere il mio calendario online con altre persone?

Una volta terminata la creazione del calendario online, è possibile inviare gli inviti tramite Doodle o condividere l'URL con gli invitati tramite il proprio account e-mail o i social media. In pochi minuti avrete programmato la vostra prima riunione. Una volta che tutti i voti sono stati inseriti, potete anche inviare gli inviti al calendario in modo che i vostri ospiti possano aggiungere l'evento ai loro calendari.

Come faccio a sincronizzare il calendario online di Doodle con il mio?

Doodle è un'ottima scelta anche per gli utenti che già utilizzano un software di calendario per organizzare la propria vita professionale o personale. Grazie al supporto gratuito per le applicazioni di calendario più diffuse, come Google Calendars, Office 365, Outlook e iCal, il calendario online di Doodle si integra perfettamente per aumentare la produttività e la trasparenza nell'organizzazione delle riunioni.

Questo significa che godere dei vantaggi del calendario online gratuito di Doodle rimane straordinariamente semplice e discreto, indipendentemente dai sistemi di pianificazione attuali.

Il calendario online di Doodle funziona con il calendario di Google?

Doodle è compatibile con tutti i calendari. Offriamo una sincronizzazione diretta con i calendari di Google e Office 365/Outlook.com. Tutti gli altri calendari possono essere sincronizzati con Doodle tramite feed ICS.

Quali sono le caratteristiche del calendario online di Doodle?

Doodle Premium offre agli utenti molte funzioni extra non disponibili con altri calendari online gratuiti ed è perfetto per i professionisti impegnati che desiderano un controllo completo sulla propria pianificazione. Completamente privo di pubblicità, Doodle Premium consente anche di includere un design e un marchio personalizzati per creare un aspetto professionale. Potete anche vedere chi manca ai vostri inviti e chi ha letto le vostre e-mail!

Oltre alla condivisione di calendari e rubriche online, Doodle Premium offre agli utenti anche la possibilità di creare una pagina MeetMe che consente agli altri utenti di visualizzare la vostra disponibilità in qualsiasi momento. MeetMe funge da pagina di contatto centrale, in modo che colleghi o amici possano vedere una panoramica di come e quando si può essere contattati. È perfetto per chi ha un'agenda troppo fitta di impegni e poco tempo per una chiacchierata.