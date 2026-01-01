Mit dem kostenlosen Online-Kalender von Doodle können Sie schnell und einfach make a poll erstellen. Legen Sie beliebig viele Meetings an und laden Sie Ihre Kollegen oder Freunde ein, sich auf Zeiten zu einigen, die auch in ihren Terminkalender passen. Mit einer klaren und übersichtlichen Kalenderansicht haben Sie Ihren vollen Terminkalender im Griff. Doodle ist der perfekte free poll maker für Organisation und Planung.

Auch das Teilen Ihres Online-Kalenders ist denkbar einfach. Das einfache Einladungssystem von Doodle stellt Ihnen entweder Umfragelinks zur Verfügung, die Sie per Standard-E-Mail verschicken können, oder erlaubt Ihnen, E-Mail-Adressen über die praktische Doodle-Oberfläche zusammenzustellen. Dies bedeutet, dass Sie und Ihre Kollegen besser miteinander verbunden sind und unabhängig von Ihrem Standort oder eingeschränkter Kommunikation effizienter arbeiten können.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr:

Wie erstelle ich einen Online-Kalender? Wie kann ich meinen Online-Kalender für andere freigeben? Wie kann ich den Online-Kalender von Doodle mit meinem eigenen Kalender synchronisieren? Funktioniert der Online-Kalender von Doodle mit dem Google-Kalender? Welche Funktionen hat der Online-Kalender von Doodle?

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Wie erstelle ich einen Online-Kalender?

Hier können Sie Ihren eigenen Online-Kalender erstellen. Geben Sie den Titel Ihrer Besprechung, den Ort und eventuelle Notizen ein.

Wählen Sie die Zeiten für Ihre Besprechung aus der Wochen- oder Monatsansicht aus. Wählen Sie am besten mehrere Optionen aus, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie für jeden einen Termin finden können. Sie können auch Text wählen, wenn Sie eine freie Textumfrage erstellen und Stimmen zu einem beliebigen Thema sammeln möchten.

Auf der Einstellungsseite können Sie Optionen wie "ja, nein, wenn nötig", Begrenzung der Anzahl der Stimmen pro Option oder versteckte Umfrage hinzufügen. Für Doodle Premium Benutzer gibt es noch viele weitere Optionen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und verschicken Sie Ihre Einladungen an Kunden, Kollegen oder Ihr Team. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie alle über die Optionen für die Besprechung abstimmen. Innerhalb von Minuten (oder Sekunden) haben Sie die beste Zeit für alle gefunden.

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Wie kann ich meinen Online-Kalender für andere freigeben?

Sobald Sie Ihren Online-Kalender erstellt haben, können Sie die Einladungen über Doodle verschicken oder die URL über Ihr eigenes E-Mail-Konto oder über soziale Medien mit den Eingeladenen teilen. In wenigen Minuten haben Sie Ihr erstes Treffen geplant. Sobald alle Stimmen eingegangen sind, können Sie auch Kalendereinladungen verschicken, damit Ihre Gäste die Veranstaltung zu ihrem eigenen Kalender hinzufügen können.

Wie kann ich den Online-Kalender von Doodle mit meinem eigenen Kalender synchronisieren?

Doodle ist auch eine gute Wahl für Benutzer, die bereits eine Kalendersoftware zur Organisation ihres Geschäfts- oder Privatlebens verwenden. Dank der kostenlosen Unterstützung für gängige Kalenderanwendungen wie Google Calendars, Office 365, Outlook und iCal lässt sich der Online-Kalender von Doodle nahtlos integrieren und sorgt für mehr Produktivität und Transparenz bei der Organisation von Meetings.

Das bedeutet, dass die Vorteile des kostenlosen Online-Kalenders von Doodle bemerkenswert einfach und unaufdringlich bleiben - unabhängig von Ihren aktuellen Terminplanungssystemen

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Funktioniert der Online-Kalender von Doodle mit dem Google-Kalender?

Doodle ist mit allen Kalendern kompatibel. Wir bieten eine direkte Synchronisation mit Google- und Office 365/Outlook.com-Kalendern. Alle anderen Kalender können Sie via ICS-Feed mit Doodle synchronisieren.

Welche Funktionen bietet Doodle im Online-Kalender?

Doodle Premium bietet viele Zusatzfunktionen, die bei anderen, kostenlosen Online-Kalendern nicht verfügbar sind, und ist ideal für vielbeschäftigte Berufstätige, die eine umfassende Kontrolle über ihre Termine wünschen. Doodle Premium ist komplett werbefrei und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes Design und Branding einzubinden, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erhalten. Sie können auch sehen, wer bei Ihren Einladungen fehlt und wer Ihre E-Mails gelesen hat!

Neben dem Online-Kalender und den Adressbüchern bietet Doodle Premium auch die Möglichkeit, eine MeetMe-Seite zu erstellen, die es anderen Nutzern erlaubt, Ihre Verfügbarkeit jederzeit einzusehen. MeetMe dient als zentrale Kontaktseite, damit Kollegen oder Freunde einen Überblick haben, wie und wann Sie erreichbar sind. Es ist perfekt für alle, die einen vollen Terminkalender haben und nur wenig Zeit für einen Chat.