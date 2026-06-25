Der Vorstand eines Krankenhausverbunds ist das Leitungsgremium, das für die strategische Aufsicht, die treuhänderische Rechenschaftspflicht und die Qualitätssicherung in allen Einrichtungen des Gesundheitsverbunds verantwortlich ist. Für einen Leiter der Krankenhausverwaltung bedeutet die Einberufung dieses Vorstands, die Ärzte im Vorstand, deren klinische Dienstpläne sich von Woche zu Woche ändern, unter einen Hut zu bringen, was es nahezu unmöglich macht, einen festen Termin bereits zwei Wochen im Voraus festzulegen. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Eingeladene und bleibt so lange offen, bis die Termine feststehen. So hat jeder Direktor Zeit, zu antworten, ohne dass eine endlose E-Mail-Kette zur Nachverfolgung erforderlich ist.

🎯 Warum Ärzte in Führungspositionen die Terminplanung im Vorstand eines Krankenhausverbunds so erschweren

Ärzte in Führungspositionen sind keine Führungskräfte mit einem 9-bis-5-Job. Ein Herzchirurg kann bis Donnerstag Bereitschaftsdienst haben; ein Chefarzt der Inneren Medizin kann Mitte des Monats in den Nachtdienst wechseln. Wenn ein Verwaltungsbeauftragter eines Krankenhauses zwei Wochen im Voraus eine Kalendereinladung für eine Vorstandssitzung des Krankenhausverbunds verschickt, kann die Hälfte des Vorstands noch nicht zusagen, ein Drittel nimmt vorläufig an, und die verbleibenden Termine werden sich ändern, sobald der nächste klinische Dienstplan vorliegt.

Herkömmliche Terminplanungs-Tools behandeln dies als einmaliges Problem: einen Termin auswählen, eine Einladung versenden, auf Antworten nachhaken. Dieses Modell versagt jedoch im Vorstand eines Krankenhausverbunds, da die Einschränkung nicht in der Bereitschaft zur Teilnahme liegt, sondern in der klinischen Unvorhersehbarkeit. Ein ärztlicher Direktor weiß tatsächlich erst dann, ob er am vorgeschlagenen Dienstag nach seinem Bereitschaftsdienst zur Verfügung steht, wenn der Dienstplan veröffentlicht wird – oft erst wenige Tage zuvor.

Die Folge ist, dass ein Governance-Beauftragter Stunden mit manuellen Nachfassaktionen verbringt, Vorstandssitzungen in letzter Minute verschieben muss oder das Risiko einer Beschlussunfähigkeit in Kauf nimmt, weil sich zu wenige Vorstandsmitglieder rechtzeitig angemeldet haben. Keines dieser Ergebnisse dient den treuhänderischen Pflichten des Vorstands oder dem Governance-Kalender des Gesundheitssystems.

🛠 So funktioniert die Gruppenumfrage von Doodle für den Vorstand eines Krankenhausverbunds

Die Gruppenumfrage von Doodle wurde genau für diese Art von Problem mit der fortlaufenden Verfügbarkeit entwickelt. Ein Verwaltungsbeauftragter des Krankenhauses erstellt eine Umfrage, schlägt eine Reihe von möglichen Zeitfenstern vor (in der Regel abendliche Zeitfenster nach dem klinischen Dienst, an Werktagen nach 18 Uhr) und teilt einen einzigen Link mit allen ärztlichen Direktoren im Vorstand des Krankenhausverbunds. Die Direktoren stimmen über die Zeitfenster ab, sobald sich ihre Termine konkretisieren, ohne dass der Verwaltungsbeauftragte jeden einzelnen von ihnen individuell kontaktieren muss.

Die Gruppenumfrage von Doodle lässt bis zu 1.000 Teilnehmer zu, was bedeutet, dass der Vorstand eines Krankenhausverbunds mit einer umfangreichen Ausschussstruktur – einschließlich beratender Unterausschüsse und Mitglieder von Amts wegen – vollständig an einer einzigen Umfrage teilnehmen kann. Die Umfrage bleibt so lange offen, bis der Governance-Beauftragte sie schließt; somit kann ein Vorstandsmitglied, dessen Terminplan erst am zehnten Tag veröffentlicht wird, noch abstimmen, bevor der Governance-Beauftragte den Termin endgültig festlegt.

Die Terminfindungsfunktion von Doodle analysiert die Antworten der Teilnehmer und ermittelt den Termin mit der höchsten Teilnahmequote, sodass der Governance-Beauftragte eine klare Empfehlung erhält und nicht erst eine Tabelle manuell auswerten muss. Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle passt die angezeigten Zeiten für Vorstandsmitglieder an, die aus einer anderen Region teilnehmen – ein wichtiger Aspekt für Gesundheitssysteme mit Einrichtungen in mehreren Zeitzonen.

Sobald der Governance-Beauftragte den bevorzugten Termin ausgewählt hat, überträgt die Kalenderintegration von Doodle den bestätigten Termin direkt in Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender. Für den virtuellen Teil einer hybriden Vorstandssitzung kann der Governance-Beauftragte einen Videokonferenz-Link von Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzufügen, da alle vier Dienste nativ in Doodle integriert sind.

Die E-Mail-Erinnerungen von Doodle benachrichtigen dann automatisch alle bestätigten Teilnehmer, wodurch die Zahl der Nichtteilnahmen sinkt, ohne dass der Governance-Beauftragte vor jeder Sitzung des Krankenhausverbundvorstands manuelle Erinnerungen versenden muss.

⚙️ Operative Details, die jeder Verantwortliche für die Krankenhausverwaltung kennen sollte

Legen Sie Kandidatenplätze in den Zeitfenstern nach der klinischen Phase fest. Bei der Erstellung der Gruppenumfrage für eine Vorstandssitzung eines Krankenhausverbunds sollte ein Governance-Beauftragter Termine vorschlagen, die an Wochentagen nicht vor 18 Uhr beginnen oder am Wochenende vormittags stattfinden, wenn das Patientenaufkommen geringer ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Doodle-Einstellung, sondern um eine bewusste Strategie zur Terminauswahl, die die Rücklaufquote der Ärzte im Vorstand deutlich erhöht.

Lassen Sie die Umfrage mindestens zehn Tage lang laufen. In den meisten Gesundheitssystemen werden die klinischen Dienstpläne ein bis zwei Wochen im Voraus veröffentlicht. Ein Verwaltungsmitarbeiter des Krankenhauses, der die Umfrage nach drei Tagen schließt, erfasst nur die Antworten jener Direktoren, deren Dienstpläne zufällig frühzeitig bestätigt wurden. Bleibt die Umfrage hingegen zehn bis vierzehn Tage lang offen, werden nach Veröffentlichung der Dienstpläne die Antworten des gesamten Vorstands erfasst.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Fragen bei der Anmeldung, um die Art der Teilnahme zu erfassen. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Fragen zur Anmeldung. Ein Verwaltungsbeauftragter, der eine Vorstandssitzung eines hybriden Krankenhaussystems leitet, kann diese Funktion nutzen, um jeden Vorstandsmitglied zu fragen, ob es plant, persönlich oder per Videokonferenz teilzunehmen. Diese Daten fließen direkt in die Raumkapazitäts- und AV-Planung ein.

Hochwertiges Branding für die Kommunikation mit dem Vorstand. Verantwortliche für die Krankenhausverwaltung, die möchten, dass die Umfrage die Identität des Gesundheitssystems widerspiegelt, können den Premium-Tarif von Doodle nutzen, der das Hinzufügen des Logos und der Hauptfarbe der Organisation zur Umfrageoberfläche ermöglicht. Dies ist besonders nützlich, wenn dem Vorstand des Krankenhausverbunds externe Kuratoriumsmitglieder oder Vertreter der Gemeinde angehören, die einen allgemeinen Terminplanungslink möglicherweise nicht erkennen.

Regelmäßige Vorstandssitzungen. Doodle unterstützt automatisch wiederkehrende Termine. Sobald der Governance-Beauftragte den Rhythmus für die vierteljährlichen oder monatlichen Sitzungen des Krankenhausverbundvorstands bestätigt hat, können zukünftige Termine geplant werden, ohne dass die Umfrage bei jedem Zyklus von Grund auf neu erstellt werden muss.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den Vorstand des Krankenhausverbunds

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Vierteljährliche Überprüfung der Strategie durch den Vorstand Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Abendtermin für unsere vierteljährliche Strategiebesprechung des Krankenhausverbunds aus.

Ausschuss für Qualität und Patientensicherheit Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Stimmen Sie für einen Termin im Anschluss an die klinische Sitzung für die Sitzung des Ausschusses für Qualität und Patientensicherheit des Vorstands.

Jährliche Einweisung in die Aufgaben des Vorstands Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Abendtermin für die jährliche Einführungsveranstaltung des Verwaltungsrats des Krankenhausverbunds zum Thema Unternehmensführung aus.

Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Legen Sie einen Termin fest, an dem der Finanz- und Prüfungsausschuss des Vorstands die Quartalsabschlüsse prüft.

Informationsveranstaltung des Notfallausschusses Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Ermitteln Sie den frühestmöglichen Termin für eine dringende Besprechung zur Lage des Krankenhaussystems.

✅ Was Doodle für den Vorstand eines Krankenhausverbunds bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern 🟩 Umfasst den Gesamtvorstand sowie die Unterausschüsse Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Passt die Zeitfenster für multiregionale Gesundheitssysteme an Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Überträgt den bestätigten Termin in alle Kalender der Direktoren Videolinks (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier Plattformen werden unterstützt Logo und Markenfarben auf Umfragen ⚠️ Erhältlich mit Premium Zahlungsabwicklung über Stripe ❌ Derzeit nicht verfügbar SMS- oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Verwaltungsbeauftragter des Krankenhauses die Gruppenumfrage offen lassen, bis die Dienstpläne veröffentlicht werden? A: Ja. Die Gruppenumfrage von Doodle hat keine festgelegte Ablaufzeit. Ein Verwaltungsbeauftragter des Krankenhauses kann die Umfrage so lange offen lassen, wie es erforderlich ist. Dies ist unerlässlich, wenn ärztliche Vorstandsmitglieder eines Krankenhausverbunds ihre Verfügbarkeit erst bestätigen können, sobald ihr Dienstplan veröffentlicht wurde – was manchmal erst wenige Tage vor dem geplanten Sitzungstermin der Fall ist.

F: Benötigen ärztliche Direktoren ein Doodle-Konto, um an der Umfrage teilzunehmen? A: Für die Teilnahme ist ein Doodle-Konto erforderlich. Der für die Krankenhausverwaltung zuständige Mitarbeiter sollte die ärztlichen Leiter im Voraus darüber informieren, damit diese sich vor Beginn der Abstimmung registrieren können. Die Einrichtung dauert weniger als zwei Minuten und erfordert keine Softwareinstallation.

F: Wie geht Doodle mit einem Krankenhausvorstand um, dessen Mitglieder in verschiedenen Zeitzonen leben? A: Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle ermittelt die Ortszeit jedes Teilnehmers und zeigt entsprechend mögliche Termine an. Ein ärztlicher Leiter, der von einer Einrichtung in einer anderen Region aus teilnimmt, sieht die vorgeschlagenen Abendtermine in seine Ortszeit umgerechnet, wodurch das Risiko verringert wird, dass er für einen Termin stimmt, der an seinem Standort tatsächlich um 3 Uhr morgens stattfindet.

F: Kann der Governance-Beauftragte einen Link zur Videokonferenz an die bestätigte Vorstandssitzung anhängen? A: Ja. Sobald der Verantwortliche für die Krankenhausverwaltung den Termin aus der Gruppenumfrage festgelegt hat, kann er direkt in Doodle einen Videolink von Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams einfügen. Die bestätigte Kalendereinladung, die an alle Vorstandsmitglieder des Krankenhausverbunds gesendet wird, enthält diesen Link automatisch.

👉 Sind Sie bereit, die Struktur Ihres Krankenhauses zu vereinfachen?

Nutzen Sie die fünf oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als drei Minuten zu starten. Ganz gleich, ob Sie eine vierteljährliche Strategiebesprechung oder eine Krisensitzung planen – Doodle bietet jedem ärztlichen Direktor im Vorstand Ihres Krankenhausverbunds die Flexibilität, abzustimmen, sobald sich sein klinischer Dienstplan konkretisiert, und liefert Ihnen einen eindeutigen Terminvorschlag, ohne dass weitere E-Mails erforderlich sind. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.