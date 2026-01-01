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अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी कैसे निर्धारित करें: एक शासन अधिकारी की मार्गदर्शिका

पढ़ने का समय: 8 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.

एक अस्पताल प्रणाली बोर्ड एक शासी निकाय है जो एक स्वास्थ्य प्रणाली की सुविधाओं में रणनीतिक निगरानी, वित्तीय जवाबदेही, और गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है। एक अस्पताल शासन अधिकारी के लिए, उस बोर्ड की बैठक बुलाने का मतलब है उन चिकित्सक निदेशकों को एक साथ लाना जिनका क्लिनिकल शेड्यूल सप्ताह-दर-सप्ताह बदलता रहता है, जिससे दो सप्ताह पहले एक निश्चित तारीख तय करना लगभग असंभव हो जाता है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 तक निमंत्रितों का समर्थन करता है और जैसे-जैसे शेड्यूल पक्के होते जाते हैं, खुला रहता है, जिससे प्रत्येक निदेशक को बिना किसी फॉलो-अप ईमेल श्रृंखला के प्रतिक्रिया देने का समय मिलता है।

🎯 चिकित्सक निदेशक अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी बनाना इतना कठिन क्यों बना देते हैं

चिकित्सक निदेशक नौ से पाँच के कार्यकारी नहीं होते। एक कार्डियक सर्जन गुरुवार तक ऑन-कॉल रह सकता है; मेडिसिन प्रमुख महीने के मध्य में रात की ड्यूटी में बदल सकता है। जब एक अस्पताल गवर्नेंस अधिकारी दो सप्ताह पहले अस्पताल सिस्टम बोर्ड की बैठक के लिए कैलेंडर निमंत्रण भेजता है, तो आधे बोर्ड सदस्य पुष्टि नहीं कर पाते, एक तिहाई अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं, और शेष स्थान अगले क्लिनिकल रोटा जारी होते ही बदल जाते हैं।

पारंपरिक शेड्यूलिंग उपकरण इसे एकबारगी समस्या मानते हैं: एक तारीख चुनें, निमंत्रण भेजें, जवाबों का पीछा करें। यह मॉडल अस्पताल प्रणाली के बोर्ड के लिए काम नहीं करता क्योंकि बाधा उपस्थित होने की इच्छा में नहीं बल्कि चिकित्सीय अनिश्चितता में है। एक चिकित्सक निदेशक वास्तव में यह नहीं जानता कि वह प्रस्तावित मंगलवार को पोस्ट-कॉल पर होगा या नहीं, जब तक कि शेड्यूल प्रकाशित नहीं हो जाता, जो अक्सर केवल कुछ दिन पहले ही होता है।

परिणाम यह होता है कि एक शासन अधिकारी मैन्युअल फॉलो-अप में घंटों बिताता है, अंतिम समय में बोर्ड की बैठकों को पुनः निर्धारित करता है, या बहुत कम निदेशकों के समय पर पुष्टि न होने के कारण क्वोरम जोखिम स्वीकार करता है। इनमें से कोई भी परिणाम बोर्ड की न्यासीय जिम्मेदारियों या स्वास्थ्य प्रणाली के शासन कैलेंडर की पूर्ति नहीं करता।

🛠 अस्पताल प्रणाली बोर्ड के लिए Doodle का ग्रुप पोल कैसे काम करता है

Doodle का ग्रुप पोल ठीक इसी तरह की रोलिंग-उपलब्धता समस्या के लिए बनाया गया है। एक अस्पताल गवर्नेंस अधिकारी एक पोल बनाता है, उम्मीदवार समय स्लॉट का एक सेट प्रस्तावित करता है (आमतौर पर सप्ताह के कार्यदिवसों में शाम 6 बजे के बाद, क्लिनिकल कार्य के बाद की शाम की खिड़कियाँ), और अस्पताल सिस्टम बोर्ड पर प्रत्येक चिकित्सक निदेशक के साथ एक ही लिंक साझा करता है। निर्देशक अपने कार्यक्रम पक्के होने पर उन स्लॉट्स पर मतदान करते हैं जो उनके अनुकूल हों, और इसके लिए गवर्नेंस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हर एक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती।

Doodle का ग्रुप पोल 1,000 निमंत्रितों तक स्वीकार करता है, जिसका अर्थ है कि एक अस्पताल प्रणाली बोर्ड, जिसमें बड़ी समिति संरचना, सलाहकार उपसमितियाँ और पदेन सदस्य शामिल हों, सभी एक ही पोल में भाग ले सकते हैं। यह मतदान तब तक खुला रहता है जब तक शासन अधिकारी इसे बंद नहीं कर देता, इसलिए एक निदेशक, जिसका कार्यक्रम दसवें दिन तक प्रकाशित नहीं होता, शासन अधिकारी द्वारा तारीख को अंतिम रूप दिए जाने से पहले भी मतदान कर सकता है।

Doodle की 'फाइंड टाइम' सुविधा प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है और सबसे अधिक उपस्थिति वाले स्लॉट को सामने लाती है, जिससे गवर्नेंस अधिकारी को मैन्युअल रूप से व्याख्या करने के लिए स्प्रेडशीट की बजाय एक स्पष्ट सिफारिश मिलती है। Doodle का टाइम-ज़ोन ऑटो-डिटेक्शन किसी भी बोर्ड सदस्य के अलग क्षेत्र से जुड़ने पर प्रदर्शित समय को समायोजित करता है, जो कई समय क्षेत्रों में सुविधाओं वाले स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।

एक बार जब गवर्नेंस अधिकारी विजेता स्लॉट चुन लेता है, तो Doodle का कैलेंडर इंटीग्रेशन पुष्टि की गई मीटिंग को सीधे गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, या एप्पल कैलेंडर में भेज देता है। हाइब्रिड बोर्ड बैठक के वर्चुअल घटक के लिए, गवर्नेंस अधिकारी Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक संलग्न कर सकते हैं, जिनमें से चारों का मूल रूप से Doodle के साथ एकीकरण होता है।

Doodle के ईमेल रिमाइंडर फिर सभी पुष्टि किए गए प्रतिभागियों को स्वचालित रूप से सूचित करते हैं, जिससे प्रत्येक अस्पताल प्रणाली बोर्ड सत्र से पहले शासन अधिकारी को मैन्युअल अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता के बिना अनुपस्थितियों में कमी आती है।

⚙️ परिचालन विवरण जो प्रत्येक अस्पताल शासन अधिकारी को पता होना चाहिए

क्लिनिकल के बाद की खिड़कियों में उम्मीदवार स्लॉट निर्धारित करें। जब अस्पताल प्रणाली बोर्ड की बैठक के लिए ग्रुप पोल तैयार करते समय, एक शासन अधिकारी को ऐसे स्लॉट प्रस्तावित करने चाहिए जो कार्यदिवसों में शाम 6 बजे से पहले शुरू न हों या सप्ताहांत की सुबहों में जब क्लिनिकल कार्यभार कम हो। यह Doodle सेटिंग नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई स्लॉट-चयन रणनीति है जो चिकित्सक निदेशक प्रतिक्रिया दरों को नाटकीय रूप से बढ़ाती है।

मतदान को कम से कम दस दिनों तक खुला रखें। अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालियों में क्लिनिकल रोटा एक से दो सप्ताह पहले प्रकाशित की जाती हैं। एक अस्पताल शासन अधिकारी जो तीन दिनों के बाद मतदान बंद कर देता है, केवल उन निदेशकों की प्रतिक्रियाएँ ही प्राप्त कर पाएगा जिनके कार्यक्रम पहले ही पुष्टि हो चुके थे। मतदान को दस से चौदह दिनों तक खुला रखने पर, रोटा प्रकाशित होते ही पूरा बोर्ड प्रतिक्रियाएँ दे पाता है।

उपस्थिति प्रारूप कैप्चर करने के लिए कस्टम इनटेक प्रश्न का उपयोग करें। Doodle का बुकिंग पेज कस्टम इनटेक प्रश्नों का समर्थन करता है, और एक गवर्नेंस अधिकारी जो हाइब्रिड अस्पताल प्रणाली की बोर्ड बैठक चला रहा है, इस सुविधा का उपयोग प्रत्येक निदेशक से यह पूछने के लिए कर सकता है कि वे व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की योजना बना रहे हैं या वीडियो के माध्यम से। यह डेटा सीधे कमरे की क्षमता और एवी योजना में शामिल हो जाता है।

बोर्ड-सामने संचार के लिए Premium ब्रांडिंग। जो अस्पताल गवर्नेंस अधिकारी चाहते हैं कि पोल स्वास्थ्य प्रणाली की पहचान को प्रतिबिंबित करे, वे Doodle की Premium योजना का उपयोग कर सकते हैं, जो पोल इंटरफ़ेस में संगठन का लोगो और प्राथमिक रंग जोड़ने का समर्थन करती है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब अस्पताल प्रणाली के बोर्ड में बाहरी ट्रस्टी या समुदाय के सदस्य शामिल हों, जो सामान्य शेड्यूलिंग लिंक को पहचान नहीं पा सकते।

नियमित बोर्ड बैठकें। Doodle स्वचालित आवर्ती घटनाओं का समर्थन करता है, इसलिए एक बार शासन अधिकारी द्वारा अस्पताल प्रणाली बोर्ड की त्रैमासिक या मासिक बैठकों की आवृत्ति की पुष्टि हो जाने पर, भविष्य के आयोजन प्रत्येक चक्र में सर्वेक्षण को फिर से शुरू से बनाने के बिना निर्धारित किए जा सकते हैं।

अस्पताल प्रणाली बोर्ड के लिए तैयार-उपयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करके इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करें। शीर्षक, विवरण और अवधि लिंक द्वारा पहले से ही भर दी गई हैं — बस क्लिक करें और आपका पोल तैयार है।

त्रैमासिक बोर्ड रणनीति समीक्षा

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

हमारे त्रैमासिक अस्पताल प्रणाली बोर्ड रणनीति समीक्षा के लिए एक शाम का समय चुनें।

गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा समिति

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

बोर्ड गुणवत्ता एवं रोगी सुरक्षा समिति की बैठक के लिए पोस्ट-क्लिनिकल स्लॉट के लिए मतदान करें।

वार्षिक बोर्ड शासन परिचय

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

अस्पताल प्रणाली बोर्ड के वार्षिक शासन परिचय सत्र के लिए एक शाम का समय चुनें।

वित्त और लेखा परीक्षा समिति की समीक्षा

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

बोर्ड की वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा के लिए एक समय चुनें।

आपातकालीन बोर्ड ब्रीफिंग

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट

अस्पताल प्रणाली बोर्ड के लिए एक तात्कालिक ब्रीफिंग के लिए उपलब्ध सबसे पहले का समय निर्धारित करें।

✅ अस्पताल प्रणाली बोर्ड के लिए Doodle का समर्थन

क्षमता

Doodle

टिप्पणियाँ

ग्रुप पोल, 1,000 निमंत्रितों तक

🟩

पूर्ण बोर्ड और उपसमितियों को कवर करता है

समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान

🟩

बहु-क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए स्लॉट समायोजित करता है

कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक, एप्पल)

🟩

पुश सभी निर्देशकों के कैलेंडर में पुष्टि की गई तारीख भेजता है।

वीडियो लिंक (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स)

🟩

सभी चार प्लेटफ़ॉर्म समर्थित हैं

मतदान बूथों पर लोगो और प्राथमिक रंग की ब्रांडिंग

⚠️

Premium के साथ उपलब्ध

Stripe भुगतान संग्रह

वर्तमान में उपलब्ध नहीं है

एसएमएस या पुश रिमाइंडर

केवल ईमेल अनुस्मारक

सह-आयोजित ग्रुप पोल

आने वाला

मार्ग-नक्शे पर

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या एक अस्पताल शासन अधिकारी क्लिनिकल रोस्टा प्रकाशित होने तक ग्रुप पोल खुला रख सकता है? A: हाँ। Doodle के ग्रुप पोल की कोई जबरन समाप्ति नहीं होती। एक अस्पताल गवर्नेंस अधिकारी पोल को तब तक खुला रख सकता है जब तक आवश्यकता हो, जो तब अनिवार्य हो जाता है जब अस्पताल सिस्टम बोर्ड पर चिकित्सक निदेशक अपनी रोटेशन अनुसूची जारी होने तक अपनी उपलब्धता की पुष्टि नहीं कर सकते, जो कभी-कभी प्रस्तावित बैठक की तारीख से केवल कुछ दिन पहले ही जारी होती है।

प्रश्न: क्या पोल में मतदान करने के लिए चिकित्सक निदेशकों को Doodle खाते की आवश्यकता है? A: भाग लेने के लिए Doodle खाता आवश्यक है। अस्पताल शासन अधिकारी को यह चिकित्सक निदेशकों को पहले से सूचित करना चाहिए ताकि वे मतदान शुरू होने से पहले पंजीकरण कर सकें। सेटअप में दो मिनट से भी कम समय लगता है और इसके लिए किसी सॉफ़्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रश्न: Doodle विभिन्न समय क्षेत्रों में सदस्यों वाले अस्पताल प्रणाली बोर्ड को कैसे संभालता है? A: Doodle का टाइम-ज़ोन स्वचालित पहचान प्रत्येक प्रतिभागी के स्थानीय समय को पहचानता है और उसी के अनुसार संभावित स्लॉट प्रदर्शित करता है। एक चिकित्सक निदेशक, जो किसी अन्य क्षेत्र की सुविधा से जुड़ रहे हैं, प्रस्तावित शाम के स्लॉट को अपने स्थानीय समय में परिवर्तित देखता है, जिससे निदेशक द्वारा वास्तव में सुबह 3 बजे का स्लॉट चुनने का जोखिम कम हो जाता है।

प्रश्न: क्या गवर्नेंस अधिकारी पुष्टि की गई बोर्ड बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक संलग्न कर सकते हैं? A: हाँ। एक बार जब अस्पताल गवर्नेंस अधिकारी ग्रुप पोल से स्लॉट को अंतिम रूप दे देते हैं, तो वे सीधे Doodle के भीतर गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से एक वीडियो लिंक संलग्न कर सकते हैं। सभी अस्पताल सिस्टम बोर्ड सदस्यों को भेजा गया पुष्टि किया गया कैलेंडर निमंत्रण उस लिंक को स्वचालित रूप से शामिल करता है।

👉 क्या आप अपने अस्पताल प्रणाली बोर्ड को सरल बनाने के लिए तैयार हैं?

तीन मिनट से भी कम समय में अपना पहला ग्रुप पोल लॉन्च करने के लिए ऊपर दिए गए पाँच टेम्पलेट्स का उपयोग करें। चाहे आप त्रैमासिक रणनीति समीक्षा शेड्यूल कर रहे हों या आपातकालीन ब्रीफिंग, Doodle आपके अस्पताल सिस्टम बोर्ड के प्रत्येक चिकित्सक निदेशक को उनके क्लिनिकल शेड्यूल के पक्के होने पर वोट करने की सुविधा देता है, और आपको बिना फॉलो-अप ईमेल के एक स्पष्ट विजेता स्लॉट प्रदान करता है। आज ही इसे मुफ्त में आज़माएँ।

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